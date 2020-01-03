غدير سلطان تعيد الجدل حول العنصرية في الكويت بسبب صورة البشرة السوداء

أثارت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان، والتي يتابعها أكثر من مليوني شخص في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بسبب صورة لها وهي بمكياج حول بشرتها إلى اللون الأسود.

واتهمت سلطان على نطاق واسع بأنها عنصرية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها ردت على منتقديها بأنها تكره العنصرية، وأن الصورة كانت محاولة لإبراز قدراتها في التجميل.

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