أثار قرار محكمة كويتية بإصدار أمر بضبط وإحضار للأكاديمي والنائب الكويتي السابق عبد الله النفيسي، لمحاكمته بتهمة "الإساءة إلى دولة الإمارات"، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حرية الرأي في الكويت.

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وحسب الصحف الكويتية، فقد أمرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير، بضبط وإحضار النفيسي على ذمة قضية تتهمه بالإساءة إلى دولة الإمارات، بعد "تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلامه بها". كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2 شباط/فبراير المقبل.

وعقب قرار المحكمة غرد النفيسي قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAlnefisi حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ٦ يناير ٢٠٢٠

أما عادل عبد العادي، محامي النفيسي، فنفى علمه أو علم موكله بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AdelAHadi بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالله النفيسي نؤكد بأن لا علم لنا بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات اليوم و لم يتم إخطارنا بها@DrAlnefisi — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) ٥ يناير ٢٠٢٠

من هو عبد الله النفيسي؟

النفيسي هو سياسي كويتي بارز، عمل أستاذاً في العلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات.

وانتخب نائباً بمجلس الأمة عام 1985، وكان مستشاراً سياسياً لرئيس مجلس الأمة بين عامي 1992 و1996.

رمز كبير

وأعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة "مسيئة للإمارات" كان النفيسي قد كتبها عام 2017 قال فيها: "محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @DrAlnefisi محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) ٧ أغسطس ٢٠١٧

واستغرب آخرون صدور أمر ضبط النفيسي بعد مرور أكثر من عامين على التغريدة، وهو ما أثار شكوكا لدى العديد من الكويتيين حول السبب الحقيقي وراء استدعاء النفيسي الآن.

ورأى ناشطون أن السبب الحقيقي وراء قرار المحاكمة جاء بعد الضجة الواسعة التي أحدثها ما قاله النفيسي في برنامج "الصندوق الأسود".

واعتبر بندر أن تأطير الشكوى بالإساءة للإمارات كانت لتحويل "غضب الشارع الخليجي والعربي نحو الإمارات" وإبعاد النظر عن الحكومة الكويتية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tag4co بالعربي مش عشان شكوى الإمارات هم قالو الإمارات علشان يتحول غضب الشارع الخليجي والعربي على الإمارات وتطلع الحكومة الكويتية من الموضوع بالعربي المشرمح مابلعو كلامه في الصندوق الأسود والإمارات بسحبها القضية تكسب وتضرب عصفورين بحجر عصفور العفو وعصفور توجيه الغضب #عبدالله_النفيسي — بندر (@tag4co) ٦ يناير ٢٠٢٠

وقال يعقوب السكران إن "النفيسي تحدث في الصندوق الأسود عن أحداث تاريخية ولم يتطرق أو يمس من كرامة أحد".

ودعت أماني العيسى إلى إلغاء القوانين التي تجرم التعبير عن الرأي وقالت إنها "مخالفة للدستور".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amanialessa حان الوقت لإلغاء اي قانون يجرم الرأي،فكلها قوانين تخالف الدستور الذي كفل حرية الرأي.ثم ان قانون التعدي على الدول الشقيقة يجب يكون لدى الدول تلك نفس القانون من باب المعاملة بالمثل#عبدالله_النفيسي — Amani Alessa (@amanialessa) ٦ يناير ٢٠٢٠

ورأى مبارك الولعان أن ما يتعرض له النفيسي معيب و"قدره التكريم وليس الجرجرة بأروقة المحاكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mubarkalwaalan هامة علميه كبيره بمكانة د.عبدالله



النفيسي معيب مايتعرض له ...



قدره التكريم وليس جرجره باروقة



المحاكم هو وكثير من شباب الوطن



الاحرار لمجرد تغريده اوتعبير عن رأى ..



بقانون معيب ...#عبدالله_النفيسي — مبارك الوعلان (@mubarkalwaalan) ٦ يناير ٢٠٢٠

في المقابل نفى الصحفي داهم القحطاني أن يكون الدافع وراء استدعاء النفيسي سياسيا، معتبرا أن ما صدر عن المحكمة الكويتية "إجراء تصدره المحاكم في الكويت يومياً حين تطلب حضور أي شخص لإحدى الجلسات ويمتنع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dahemq ضبط وإحضار دكتور #عبدالله_النفيسي إجراء لا طابع سياسي له ، وهو إجراء تصدره المحاكم في #الكويت يومياً حين تطلب حضور أي شخص لإحدى الجلسات ويمتنع .

من الواضح أن محامي دكتور عبدالله لديه علم بطلب المحكمة حضور النفيسي ولا نعرف لماذا لم يتم الالتزام بهذا الإجراء ؟! — داهم القحطاني (@dahemq) ٥ يناير ٢٠٢٠

واعتبر سليمان المعمري أن "الحرية يجب أن تكون وفق إطار القانون .. وإلا اعتبرت جريمة يحاسب عليها القانون".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @uJ1qjnkvt1iPmm9 الحرية يجب ان تكون وفق اطار القانون لا تخرج عن هذا الاطار والا اعتبرت جريمة يحاسب عليها القانون واغلب دساتير الدول تكفل حرية الرئي ولكن اذا ما رجعنا الى النصوص التي تنظم الحرية نجد انها توذيل النص بوفق القانون فيجب ان نحترم القانون وان لا نطلق العبارات هكذا جزافا احترم تحترم — سليمان المعمري (@uJ1qjnkvt1iPmm9) ٦ يناير ٢٠٢٠

وكان المحامي الكويتي عبد المحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد عبد الله النفيسي قبل عامين متهماً إياه بـ"تكرار الإساءة المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وهو ما قد يعرض الأمن القومي الكويتي للخطر".