أثار احتمال غياب نجمي كرة القدم، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، عن حفل الاتحاد الإفريقي الخاص بأفضل لاعب في القارة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2019 هذا العام في محافظة الغردقة الساحلية في مصر.

ويتنافس على اللقب لاعبا ليفربول محمد صلاح وساديو ماني إضافة إلى لاعب مانشستر سيتي رياض محرز.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية فإن صلاح ومحرز سيغيبان عن الحفل بينما تأكد حضور النجم السنغالي ساديو ماني.

"تصرف غير لائق"

أنباء غياب صلاح ومحرز أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد بروز تحليلات كثيرة توقعت حصول ماني على الجائزة.

وانقسمت آراء المغردين بين من رأى أن تصرف اللاعبين "غير لائق" ومن حاول تبرير ما فعله النجمان.

فتساءل أحمد العمدان عن سبب غياب محمد صلاح ورياض محرز باحثا عن إجابة مقنعة.

ونشر سليمان صورة من حفل توزيع الجائزة العام الماضي موجها الحديث إلى صلاح قائلا: "العام الماضي كنت في بلده وحصلت على الجائزة وكان (ماني) فرحا بذلك ويرقص معك، ما الذي تغير بالضبط؟".

وقال ميلود بوطالب إن "غياب كل من محرز وصلاح عن حفل جائزة أحسن لاعب إفريقي هو تصرف غير لائق من لاعبين كبيرين لهما تأثير على متابعي كرة القدم إذ من المفترض أن يستجيبا لدعوة الكاف ويشاركا النجم ماني فرحته بالتتويج باللقب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hadjelmiloud1 مجرد رأي

غياب كل من محرز و صلاح عن حفل جائزة احسن لاعب إفريقي هو تصرف غير لائق من لاعبين كبيرين لهما تأثير على متابعي كرة القدم حيث من المفترض ان يستجيبو لدعوة الكاف ويشاركو النجم ماني فرحته بالتتويج باللقب فكيف للاعبي افريقيا انهم يدعون العنصرية وهم يعطون الفرصة لغيرهم . — ميلود بوطالب (@hadjelmiloud1) ٦ يناير ٢٠٢٠

حسين إسماعيل اعتبر أن غياب صلاح عن الحفل يصب في مصلحة ماني، لأنه في حال حضور النجم المصري كانت الأضواء ستسلط عليه خصوصا أن الحفل يقام في مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sihsismail انا شايف ان لو الحفل كان اقيم خارج مصر كان ممكن صلاح يحضر لان بحضور #صلاح هيبوظ الحفل علي ماني لان الاضواء كلها هتبفي مسلطه عليه وكله بيحتفي بيه وعايز يصور معاه وهيقرفوه طبعا وكده وهينسو ماني خالص وكمان اظن ان صلاح مبقاش عنده نفس ييجي مصر اصلا ⁦✋🏽⁩🤔😂 #SadioMane — hussien ismail (@sihsismail) ٧ يناير ٢٠٢٠

وعن سبب غياب محرز، برر كثيرون عدم حضور النجم الجزائري بتزامن توقيت الحفل مع مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني.