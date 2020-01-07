السعودية تنعي لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران

ودعت كرة القدم السعودية والعربية يوم الثلاثاء، لاعب نادي الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي السابق خميس العويران، بعد معاناة مع المرض.

#خميس_العويران_في_ذمه_الله

مصدر الصورة Twitter @MnbrAlhilal Image caption خميس العويران

ونعى كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وناديي الهلال والاتحاد وأندية سعودية أخرى العويران الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء.

كما نعاه ابن عمه سعيد العويران الذي أشار إلى أن الصلاة على جثمان الفقيد ستكون بعد صلاة عصر يوم (الثلاثاء) في جامع البواردي بحي العزيزية جنوب الرياض.

وكانت فحوص طبية أجريت للعويران، أثناء خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية، قد كشفت وجود ورم يستلزم استئصاله.

وتدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها، وأمر بعلاجه خارج المملكة، ليغادر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

لكن العويران عاد بعد رحلة علاجه وهو في حال أسوأ وبقي رهين كرسي متحرك حتى توفي صباح السابع من يناير/كانون الثاني 2020.

وبعد انتشار خبر رحيل نجم الكرة السعودية، أطلق رواد مواقع التواصل في المملكة وسم #خميس_العويران_في_ذمه_الله ، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة.

وأعرب المغردون عن حزنهم لرحيل العويران وشاركوا صورا ومقاطع فيديو له حين كان لاعباً في الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي.

وقال عادل الزعابي: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ونعم الأخلاق. كان لاعبا خلوقا ورائعا ومثل ناديه الهلال وبلده السعودية خير تمثيل عظم الله أجركم يا أهلنا بالسعودية".

وقال أحمد المصيبيح: "ألا نعتبر ونتعظ ونجدد إيماننا بهذه النهاية، نرشّد من الخلاف والاختلاف والمشاحنات الدنيوية التافهة. كل يوم يأتي خبر "فقد" ورحيل للأبد. اليوم ودعنا خميس العويران وغداً لا نعلم من المغادر؟ رحم الله نجمنا وجميع أموات المسلمين".

خميس العويران