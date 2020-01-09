خالفت مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، توقعات كثير من جماهير كرة القدم في السعودية.

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وانعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا كبيرا بسبب ما وصفه المغردون بـ"سوء التنظيم" و"حضور الجماهير الباهت" في المدرجات.

"تنظيم سيء"

المباراة جذبت انتباه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على مجريات اللقاء تحت وسم #ريال_مدريد_فالنسيا، والذي ظهر في أكثر من 40 ألف تغريدة.

وعلى الرغم من المتعة الكروية وغزارة الأهداف التي شهدتها المباراة، إلا أنه كان لافتا وجود عدد كبير من المقاعد الشاغرة بين المدرجات.

وأعرب عديد من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من ما اعتبروه "سوءا في التنظيم وازدهارا للسوق السوداء" خارج الملعب.

كما نشر كثير من المغردين صورا لطوابير الجماهير وهي تحاول الدخول إلى ملعب الجوهرة على الرغم من بداية المباراة.

ومن بينهم المغرد عماد الذي اعتبر أن "تنظيم الفعالية كان سيئا والترويج كان أسوء".

أما أبو تركي فنشر صورة من داخل الملعب مظهرا المقاعد الخالية قائلا: "المدرجات أثناء المباراة، والطوابير خارج الملعب تؤكد على سوء تنظيم الدخول، مشكلة نعاني منها في الوطن العربي منذ سنوات".

كما انتقد آخرون "ضعف النقل التلفزيوني والاستديو التحليلي للمباراة".

انتقاد إسباني

الصحافة الإسبانية انتقدت بدورها التنظيم السعودي للبطولة.

فقد أشارت إلى أن بعض الوفود الإسبانية للأندية المشاركة عانت من بعض السائقين الذين تسببوا في ضياع عدة ساعات على بعض الأندية بسبب عدم معرفتهم بالمدينة بشكل جيد.

واستشهدت الصحف بحادثة تأخر وصول إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى المؤتمر الصحفي بعدما أقله السائق إلى الملعب الخطأ.

"ليلة ممتعة"

في المقابل اعتبر آخرون أن تنظيم مثل هذه الفعالية في السعودية يعد "حدثا تاريخيا وفرصة لا تتكرر" للجمهور السعودي للاستمتاع بمثل هذه المباريات.

وشكر أحمد المزروعي هيئة الرياضة السعودية على جهدها لاستضافة البطولة في المملكة، وأضاف: "يمكننا الآن حضور المباريات بأقل التكاليف".

كما أثار هدف الألماني توني كروس إعجاب المغردين بعد تسجيله هدفا من ركلة ركنية.

وقد انتهى اللقاء بفوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل الفريق الملكي إلى المباراة النهائية.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني لثلاثة مواسم ابتداء من هذا العام.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة خارج إسبانيا بعد تعديل نظامها.