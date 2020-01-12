على وقع الأحداث المتتالية في إيران وإسقاط الطائرة الأوكرانية وما تبعها من تطوارت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لمحتجين يطالبون بإسقاط الحكومة.

وفي سابقة من نوعها، تحدثت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تنظيم طلاب في جامعات طهران وقفات تضامنية مع أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، شهدت هتافات منددة بالسلطة.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أصابها "خطأ".

وكان ذلك بعد هجمات صاروخية شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين أمريكتيين في العراق.

واعتذرت السلطات الإيرانية لعلائلات الضحايا، دون أن تعفي واشنطن من المسؤولية في الحادثة التي أدت إلى مقتل 176 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر شكبات التواصل الاجتماعي محتجين يمزقون صورا لقاسم سليماني ويرددون شعارات تطالب برحيل المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبإنهاء سلطة الحرس الثوري.

ترامب يغرد بالفارسية

وتعقبيا على المظاهرات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغرديتين باللغة الفارسية، معبرا فيهما عن دعمه للمحتجين.

وكتب:"إلى المتظاهرين الإيرانيين الشجعان، دعمتكم منذ بداية فترتي الرئاسية ...نحن نتابع مظاهراتكم عن كثب. شجاعتكم ملهمة ".

وفي تغريدة أخرى نبه ترامب النظام الإيراني من ارتكاب "مجزرة بحق المحتجين السلميين أوحجب خدمة الإنترنت " وختم تغريدته بالقول "العالم يراقب".

وحصدت تغريدة ترامب أكثر 340 ألف إعجاب مسجلة رقما قياسيا في تاريخ تويتر. كما أعيد نشرها أكثر من 76 ألف مرة.

وجاءت تغريدات ترامب بالتزامن مع تجدد المظاهرات اليوم الأحد، ضد السلطات الإيرانية.

وتظهر الفيديوهات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي طلاب جامعة "بهشتي" بالعاصمة طهران وهم يمتنعمون عن السير على العلم الأمريكي المرسوم على ممرات الحرم الجامعي.

وأظهرت مقاطع أخرى الطلاب يهتفون "أمريكا ليست عدوا للشعب الإيراني، عدونا هي الجمهورية الإسلامية."

ويقرأ نشطاء في تلك التطورات الأخيرة دليلا على اتساع رقعة الغضب ضد سياسات الحكومة واعتبروها استكاملا لشرارة الغضب التي عمت مدنا إيرانية في السنوات الثلاث الماضية".

وأخذت احتجاجات 2019 في إيران طابعا مختلفا عن الأعوام السابقة، إذ بدأت بمطالب اقتصادية ، ثم رفعت شعارات تندد بالطبقة الحاكمة وبـ "غياب الحريات السياسية والاجتماعية".

كيميا زاده: "سئمت نفاق النظام"

وفي سياق متصل، تناقل مغردون إيرانيون تدوينة لكيميا علي زاده، لاعبة التايكواندو الشهيرة وصاحبة الميدالية الأولمبية الوحيدة في إيران.

وتطرقت اللاعبة في تدوينة نشرتها على حسابها على انستغرام للحديث عن التطوارت الأخيرة قبل أن تعلن مغادرتها البلاد هربا مما سمته بـ "نفاق النظام".

وأضافت "أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران لقد ارتديت كل شيء طلبوه مني لكني لم أعد قادرة على تحمل نظام يستخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى بإذلالهم".

وعلقت وكالة "إسنا" شبه الرسمية على قضية كيميا بوصفها بـ "الصدمة للرياضية الإيرانية".

وقال نشطاء إن هجرة كيميا وغيرها من الرياضيين والكفاءات العلمية "هي نتيجة طبيعية لممارسات النظام المستبدة والقمعية".

تحذيرات واتهامات

على صعيد آخر، حذر إيرانيون من محاولات استغلال حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية أو هجرة كيميا لتحقيق مكاسب سياسية.

كما وصف بعضهم اللاعبة بالخائنة.

وأطلق آخرون وسوما تدعم الحكومة الإيرانية وتهاجم بريطانيا والولايات المتحدة.

وكان الأمن الإيراني قد احتجز أمس السبت، السفير البريطاني روب ماكاير لنحو ثلاث ساعات بتهمة التحريض ضد الحكومة.

بيد أن السفير البريطاني نفى ذلك، قائلا "شاركت في وفقة تضامنية مع ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة. من الطبيعي أن أحضر تلك الوقفة فبعض الضحايا هم بريطانيون".

وأشار السفير إلى أنه غادر المكان بعد 5 دقائق من تريدد هتافات مناهضة للحكومة.

وتباينت ردود الفعل حول احتجاز السفير البريطاني، إذ وصف مغردون تصرف السلطات الإيرانية بـ"الغباء السياسي" قائلين إنها وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من "التخبط والعبث".

في المقابل، دافع آخرون عن حق إيران في "حماية سيادتها وضمان أمنها" واتهموا السفير البريطاني بالتحريض على التظاهر".

ويخشى إيرانيون من أن يؤدي اعتقال السفير البريطاني إلى تعرض طهران إلى المزيد من العقوبات والعزلة.