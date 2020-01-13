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أثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى تركيا سجالا سياسيا في البلاد، خاصة أنها جاءت بعد يوم من فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة النواب.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن جلسة مغلقة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغنوشي في إسطنبول.

ونشر المكتب الإعلامي لحركة النهضة بيانا يوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".

كما أوضح الغنوشي في تدوينة على فيسبوك بأنه "ناقش وأردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها". وأشار إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.

تحركات لسحب الثقة

ورغم توضيح الحزب فإن ذلك لم يمنع منتقدي الغنوشي من طرح تساؤلات حول أهداف الزيارة وتوقيتها.

واعتبر محسن مرزوق أمين عام حزب "مشروع تونس" مقابلة الغنوشي لأردوغان بعد فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان دليلا على "أن قرارات حركة النهضة مرتبطة بتوجيهات تركيا".

أما رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، فدعت إلى إصدار عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، معتبرة أن زيارته مخالفة للأعراف الدبلوماسية.

ويبدو أن دعوة موسي بدأت تلقى تفاعلا من بعض النشطاء السياسيين ممن نادوا بتدارك "الخطأ الفادح" الذي تم بانتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان، على حد وصفهم.

ووصف تونسيون، عبر مواقع التواصل، الزيارة بالمستفزة وسخروا من الأسباب التي ساقها الغنوشي عند شرح تفاصيل الزيارة.

في حين نأى سياسيون ونشطاء آخرون بأنفسهم عن هذا الجدل، وحذروا من عودة الاستقطاب والخطاب الإيدولوجي الذي ميز الحياة السياسية سنة 2014.

فما تداعيات مقابلة الغنوشي وأردوغان؟ وما تأثير فشل حكومة الجملي على المشهد السياسي عموما وعلى حركة النهضة خصوصا؟

"صراع الأقطاب"

لا يعد اتهام الغنوشي بـ"تلقي التعليمات" من الرئيس التركي أمرا جديدا ومرتبطا بزيارة عاجلة إلى تركيا، بعد ساعات من فشل حكومة اقترحت النهضة رئيسها.

فقد سبق أن وجه نفس الإتهام للحركة بعد أن استقبل رئيسها سفير تركيا داخل مكتبه في البرلمان.

كما يتحدث مراقبون تونسيون عن خلاف داخل حركة النهضة نفسها حول سياسات الغنوشي وإمكانية تمديد فترة رئاسته للحركة.

وينص القانون الداخلي لحركة النهضة على أن يتسلم رئيسها منصبه لدورتين فقط. ويتقلد راشد الغنوشي رئاسة الحزب منذ عام 1991، ويفترض أن تنتهي ولايته عام 2020.

ولا يستبعد المحلل السياسي، نور الدين العلوي، "حصول معركة في إطار الاستئصال"، خاصة في شخص الغنوشي لسحب رئاسة البرلمان منه.

ويتابع: "ستكون هناك محاسبة كبيرة لرئيس الحركة والمكتب التنفيذي، خاصة بزيارته لاسطنبول وبعد الفشل في إنجاح الحكومة".

النهضة وتحديات الديمقراطية

بعد فشل الجملي في الحصول على ثقة البرلمان، تسيطر على الشارع التونسي حالة من الترقب والقلق في ظل تردي الوضع اقتصادي.

كما صوت البرلمان التونسي ضد منح الثقة لحكومة الجملي، في جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء 10 يناير/كانون الثاني.

وهون راشد الغنوشي من تداعيات رفض حكومة الجملي الذي اقترحته حزبه.

وقال في تصريح إعلامي إن ذلك من "ممارسات الديمقراطية النادرة في العالم العربي" مضيفا أن "البلاد ما زالت تعمل وفق الدستور ولم تدخل في حالة فراغ".

في حين يرى آخرون أن إسقاط حكومة الجملي "ضربة قوية لحركة النهضة الإسلامية" التي تراجعت شعبيتها مقارنة بالسنوات التسع التالية لثورة 2011.