جدل في الأردن حول العنصرية تجاه العمالة الوافدة بسبب كاريكاتير

تسبب كايركاتير لصحيفة الغد الأردنية في جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، وذلك لانتقاده العمالة الوافدة في الأردن بطريقة وصفت بأنها عنصرية.

ويصور الكاريكاتير رجلا ضخما، يشرب العصير من ذات الكأس التي يشرب منها عامل أردني ظهر في هيئة رجل نحيف جدا وضعيف. واستهجن عدد كبير من المغردين الأردنيين هذا التصوير، قائلين إن الأردنيين أنفسهم يمثلون عمالة وافدة في دول الخليج ودول أخرى، ويساهمون في بناء الأوطان.

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