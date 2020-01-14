صفحات فيسبوكية تدفع الجزائر لسن قانون ضد العنصرية وخطاب الكراهية

أمر الرئيس الجزئري عبد المجيد تبون الحكومة بالتحضير لمشروع قانون يجرم خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية. يأتي هذا القرار بعد تنامي خطاب الكراهية بين الجزائريين بسبب الحراك السلمي.

برنامج ترندينغ تحدث إلى المخرج الجزائري بشير درياس حول هذا القانون، وحول الخصومة التي وقعت بينه وبين كاتب السيناريو رابح ظريف، وأدت إلى إقالته بطلب من رئاسة الجمهورية، بسبب خطاب الكراهية الذي استهدف شخصية عبان رمضان التاريخية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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