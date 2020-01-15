أثارت "البطاقة الذكية" جدلا جديدا في سوريا بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن خطوات لترشيد الاستهلاك من خلال توسيع استخدام البطاقة. وأثار القرار نقاشا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد الحديث عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المعيشة في البلاد.

Image caption بعض منتقدي الحكومة السورية استخدموا سلاح السخرية للتعبير عن رفضهم لمقترح " البطاقة الذكية"

وبحسب مصادر حكومية، فإن الهدف من القرار تحديد كمية الاستهلاك و"الاستمرار بتوفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار"، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا ودول أوروبية عديدة.

"حل للمشكلة" أم "استغلال تجاري"؟

استقبل السوريون القرار الحكومي بسخط، إذ اعتبره كثيرون تكرارا لتجربة ترشيد استهلاك الوقود التي فاقمته، إذ أسفرت عن ارتفاع ضخم في أسعاره، وطوابير طويلة للحصول على كميات قليلة منه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @awsdecor1 البطاقة الذكية كلمة حق يراد بها باطل وتحولت الى اذلال للسوري — aws dgrorاوس دغرور (@awsdecor1) ١٤ يناير ٢٠٢٠

إلا أن الحكومة تعتبر هذه الخطوة وسيلة لمحاربة تهريب المنتجات السورية، مثل الوقود سابقاً، إلى لبنان المجاور وبيعها بأسعار ضئيلة مما قد يؤثر سلبا على السوق السورية التي تعاني شحا في تلك المنتجات وفي الموارد الأجنبية.

ورأى معارضون للحكومة السورية أن هذا القرار "إذلال وإهانة" للمواطنين السوريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdktyfan جديد عبقرية حكومة بشار اللا موقرة

رز، سكر وشاي عبر البطاقة الذكية من السورية للتجارة في الأول من شباط، و بناءا عليه، يحق لكل فرد عبر البطاقة الذكية الحصول على كيلو سكر، كيلو رز، 200 غرام شاي شهريا. ويتم اعتبار عدد افراد العائلة ثلاثة فقط للرز واربعة افراد للسكر مهما كان عددهم . — عبد الحكيم قطيفان (@abdktyfan) ١٣ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tarekAlkurdi3 وزارة التجارة التابعة للنظام السوري تحدد للمواطن في الشهر ١ كيلو سكر و ١ كيلو رز و ٢٠٠ غرام من الشاي عبر ما يسمى البطاقة الذكية على الا يزيد عدد الأفراد العائلة الواحدة المستفيدين عن ٤ أفراد فقط.

الى هذا المستوى من الإذلال أوصلت قيادة الاسد البلاد والمواطن. — tarek Alkurdi (@tarekAlkurdi3) ١٣ يناير ٢٠٢٠

وعبر العديد من السوريين عن استيائهم من الوضع المعيشي في سوريا ومن الغلاء.

وناشد هيثم "كل من يهمه الأمر" سرعة معالجة الأسباب، لأن "قدرة التحمل عند معظم المواطنين تراجعت كثيراً وباتت تحت الصفر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohmmad_Fareed4 عم تعيش سوريا بالوقت الراهن مرحلة من اصعب المراحل يلي مرت عليها قبل هلق ..خنق و حصار اقتصادي ..الدولار يلي تخطى حاجز ال ١١٥٠ ليرة لأول مرة بتاريخ سوريا ..احتكار الغاز ..و رفع الاسعار بشكل جنوني ..و البطاقة الذكية ..حتى الخبز عم ينسرق ..إلى متى !!#بدنا_نعيش#خبز_حاف — Mohmmad Alabed Alrheem (@Mohmmad_Fareed4) ١٥ يناير ٢٠٢٠

البطاقة الذكية

وشملت التعديلات الجديدة إضافة مزيد من المواد للبطاقة الاجتماعية "الذكية"، واعتمادها لتوزيع ثلاثة منتجات استهلاكية هي الشاي والأرز والسكر.

وحددت الوزارة كمية توزيع المنتجات بـ "مادة السكر بمعدل 1 كغ للشخص خلال الشهر بحيث أن لا تتجاوز الكمية 4 كلغ للأسرة، و1 كغ غرام من مادة الأرز بحيث لا تتجاوز الكمية 3 كغ للأسرة، و200غ من الشاي أيضا بحيث لا تتجاوز 1 كغ للأسرة خلال الشهر".

وفي حديث مع مدونة بي بي سي ترند قال الصحفي المقيم في دمشق ماهر المونّس إن استخدام البطاقة الذكية بدأ منذ عام تقريبا في دمشق ومحافظات أخرى بهدف "تنظيم عملية استهلاك الموارد النفطية بشكل رئيسي منها الغاز والمازوت والبنزين، وذلك لشح هذه الموارد".

وتخضض لكل مركبة بطاقة ذكية تخول لصاحبها شراء كمية محددة من الوقود، بسعر مقيد مدعوم من الحكومة. وفي حال احتاج مواطن للمزيد من الوقود، فبمقدوره شراؤه بسعر التكلفة "الحر"، الذي يقول المونس إن قيمته قد تصل لضعف السعر الحكومي المدعم.

كما يضيف المونس أن إضافة المزيد من المنتجات لنظام البطاقة الذكية المدعوم من الحكومة، يعود إلى "قلة المواد و صعوبة الاستيراد وغياب الحركة الصناعية الثقيلة من البلاد".

وبالمجمل، يقول المونس إن ردة فعل الشارع السوري "سلبية، قلقة من عودة ثقافة الطابور، وتقيد حرية المواطن الشرائية وتجبره على التقشف".

كما يشكك المونس في دقة تسمية البطاقة الاجتماعية بـ "الذكية" التي تعد "مجالا للسخرية في الشارع السوري" لأنها حتى "تقنياً وعملياً، لا تعمل بشكل ذكي".

رد فعل ساخر

وكوسيلة للتخفيف عن النفس من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، استخدم قطاع من السوريين وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من القرار ولجأوا للفكاهة للإدلاء بآرائهم.

وشارك العديد من المغردين السوريين صورا "لمهاجرين يسارعون في العودة لبلدهم للاستفادة من ميزات البطاقة الذكية"، ومنهم من اعتبر أن قرار الحكومة يأتي في إطار "حرصها على تخفيف أضرار السكر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fzn4oUfHCbURaKQ عودة المغتربين السوريين

الى حضن الوطن

بعد صدور قرار

كيلو سكر وكيلو رز

و 200 غرام شاي

على البطاقة الذكية

ولسا ماسمعو بعرض سيريتل يوم الجمعة 😁

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/6kzmzfSzSp — مايا شام (@fzn4oUfHCbURaKQ) ١٥ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sengmahmoud الحكومة السورية كانت سباقة في تخفيف أضرار السكر عن المواطن

إنه اختراع البطاقة الذكية

🤔 — دوحة الأمل (@sengmahmoud) ١٣ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @layer99 الله يستر تصير انتخابات مجلس الشعب عن طريق البطاقة الذكية

او الزواج ويعملولك مهر مدعوم — محمود مطرود (@layer99) ١٢ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hariri730 وأخيراً البطاقة الذكية للسكر والرز والشاي نزلت بسوريا بعد طول انتظار

بس اكتر شي ببوجعني قلبي ع هدول لهاجروا ع المانيا والسويد وخسروا كيلو الرز والسكر ووقية الشاي ع البطاقة الذكية

الله يهديهم ويرجعوا ويلحقوا ياخدوها — FSG 𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝘼𝙇𝙃𝘼𝙍𝙄𝙍𝙄 (@hariri730) ١٢ يناير ٢٠٢٠

وسيبدأ العمل بالقرار في الأسواق السورية في مطلع شباط / فبراير القادم، بحسب مصادر محلية حكومية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية تشهدها سوريا منذ اندلاع الصراع عام 2011.

وقد تدهورت قيمة الليرة السورية يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء لتتخطى قيمة الدولار الواحد 1100 ليرة.