فيديوهات أبو هشيمة "المسربة" تثير الجدل في مصر

جدل واسع في مصر بعد انتشار تسجيلات فيديو مسربة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات وعلاقته بهن.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن "أجهزة الأمن ألقت القبض على تشكيل عصابي خطط لسرقة أحد الهواتف الخاصة بعائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بهدف تزوير صور وفيديوهات مما يتضمنه الهاتف بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة".

#أبو_هشيمة

وتصدر اسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءل المغردون عن كيفية تسريب مثل هذه التسجيلات، وتعجبوا من سرعة إعلان أجهزة الأمن إلقاء القبض على العصابة.

واعتبر فريق من المدونين أن الهدف من نشر تلك التسجيلات هو "إلهاء الشعب عن كل شيء مهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @s1oWkb7axVmMC3q #ابو_هشيمه

إذا أردت أن تلهى شعباً

كل حاجه مهمه فى البلد ما تعديهاش ..إلا بفضيحة حد كان تابع للنظام، وحب النظام يشقلطه، وزيط بقا ،وزود فى الفضايح، وكبر الصغيرة

عملية إلهاء للشعب لا أكثر ولا أقل

اللهم ثورة قريبة — ايمى النحاس (@s1oWkb7axVmMC3q) ١٥ يناير ٢٠٢٠

ورأى حسن أبو عمرو أن الهدف من وراء تسريب فيديوهات أبو هشيمة الآن "شغل الرأي العام المصري عن الثورة القادمة في 25 يناير" وأن النظام هو من سربها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hassanaboamr متخليش حوار ابو هشيمة ينسيك ثورتك ، النظام بينشر الفيديوهات فى الوقت ده لشغل الراىء العام عن ثورتنا فى٢٥يناير المقبل، هما احرار مع بعضهم يصفوا بعض بطريقتهم لكن احنا مسارنا واحد وهدفنا واحد هو ثورة على الحكم العسكرى المستبد وعلى عدو الإسلام

العميل الصهيونى بلحة ..#طالعين_يوم٢٥ pic.twitter.com/gYviuzY1Mc — 💢Hassan💢 (@hassanaboamr) ١٥ يناير ٢٠٢٠

وفي إطار ذات السياق ألمحت غالية إلى أن انتشار الفيديوهات الآن هو للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة.

كما اعتبر آخرون أن تسريب تسجيلات فيديو لأحد أبرز رجال الأعمال المصريين قد يشي "بخلاف بينه وبين النظام".

في المقابل قلل آخرون من شأن تلك التسجيلات وشككوا في صحتها، معتبرين أن ما جاء فيها لا يعد سوى "مشاهد مفبركة".

ورأى إسلام أن الشخصيات الناجحة تحارب بشتى السبل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7efzy_ #ابو_هشيمه

شعب وناس غريبة انتوا مش ملايكة ،،، بكرة أنك لما تبقي ناجح تتحارب بكل السبل واوسخ واحقر الخصومات هي أنك تقابل تعادي خصم غير شريف يستبيح الخصوصية ويخوض في الشرف والكرامة والأخلاق

خليكوا في حالكم وخلوا الناس في حالها — Eslam (@7efzy_) ١٥ يناير ٢٠٢٠

أما حمدي الطيب فاعتبر أن ما ورد في التسجيلات "شيء عادي" وأن هناك من يسعى إلى تشويه سمعة رجل الأعمال الناجح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HamdiTayab والله شايف ان الفيديو عادى ما فيه اى شئ .. احمد ابو هشيمه رجل أعمال ناجح وفيه نااس عايزه تشوه سمعته — Hamdi Tayab..حمدى الطيب (@HamdiTayab) ١٥ يناير ٢٠٢٠

وقال عز الدين إن ما حصل مع أبو هشيمة "انتهاك للحياة الخاصة" وجريمة يعاقب عليها القانون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EzSaLeh انتهاك الحياه الخاصه بالمواطنين جريمه يعاقب عليها القانون ..



ومشكله ابو هشيمه انه مصري للاسف .. — عز الدين (@EzSaLeh) ١٥ يناير ٢٠٢٠

وكان اسم أبو هشيمة قد برز بعد زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كما يعد من أشهر رجال الأعمال في مصر.