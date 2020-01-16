أثار مقتل 4 أشخاص، بينهم طبيبتان، وإصابة 17 آخرين في حادث سير مروع على طريق المنيا القاهرة، موجة غضب عارمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بإقالة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.

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وكان حادث مروري قد وقع صباح الأربعاء لحافلة "ميكروباص" تقل 15 طبيبة من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة لحضور "تدريب إلزامي" فرضته وزارة الصحة على الأطباء مؤخرا.

وعقب الحادث الذي أوى أيضا بحياة سائق وعامل، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية بيانًا نعت فيه ضحايا الحادث ووجّهت برعاية المصابين.

وتكريما للضحيتين قررت زايد، ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما.

#إقالة_وزيرة_الصحة

تعامل وزيرة الصحة مع الحادث أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأطلق الناشطون وسم #إقالة_وزيرة_الصحة للمطالبة بإقالة هالة زايد بسبب "الإهمال"، وظهر الوسم في أكثر من 30 ألف تغريدة.

كما أثار قرارها بضم والدي الضحيتين ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ أن إحداهما مسيحية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReemGohar281999 معرفش الوزيرة دي دماغها فين وليه بتعمل كدا وليه تطلع نقصها وعقدها ع الناس ،

الوزيرة مطلعة بيان بتقولك هنودي أهل الطبيبتين إللي ماتوا يحجوا ... إللي منهم واحدة مسيحية !!!

متخيل عدم أهميتك لدرجة ميقروش إسمك بعد ما يموتوك أصلاً ؟!#اقالة_وزيرة_الصحة — Reem Gohar (@ReemGohar281999) ١٦ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NoureenNaguib وزيرة الصحة مكلفتش خاطرها تعرف حتى ديانة الدكاترة اللى توفوا ف حادث الميكروباص ايه حتى هتطلع اهل مسيحية الحج ازاى يعنى

ملناش تمن فعلا pic.twitter.com/uk6ODUBimm — نُــوْرِيــنْ💎 (@NoureenNaguib) ١٦ يناير ٢٠٢٠

وتقدم حسين غيته النائب في مجلس الشعب المصري ببيان عاجل موجه ضد الدكتورة هالة زايد، متهما إياها بالتسبب في وفاة الحادث بسبب الإهمال.

وركز كثيرون على المهلة الزمنية القصيرة التي منحت للطبيبات قبل السفر، والتي ترافقت مع تحذير بالعقوبة بحق من يتخلف عن الحضور.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahasanja *فجأة وبدون سابق إنذار وزارة الصحة بلغت طبيبات التكليف في المنيا إن في مؤتمر في القاهرة عن صحة المرأة ولازم يحضروه

- طيب يا أفندم في ظروف عندنا حالات حمل ورضاعة وعرايس جداد ومش عاملين حسابنا

*اللي مش هتيجي هنغير مكان التكليف بتاعها ونمرمطها

البنات وافقت مضطرة

وكانت النتيجة مذبحة pic.twitter.com/RtFNA0BTxf — أحمد رشدى (@ahasanja) ١٥ يناير ٢٠٢٠

وتناقل آخرون صورا لمحادثات نصية بين الطبيبات يحاولن خلالها التوصل إلى حل يوفر عليهن تعب السفر.

في المقابل اعتبر محمد حمدي أن "الكلام عن إقاله وزيرة الصحة يعد خطيئة. لأنه لا يمكن للوزيرة أو لغيرها التنبأ بالغيب. ولو فتحنا باب الاعتذار في أي مكان حكومي بدعوى (عروسة جديدة- الدنيا برد) ماحدش هايشتغل!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mrmohamadhamdy الكلام عن #اقاله_وزيره_الصحه كلام غلط تماماً. لأن لا الوزيرة ولا غيرها يقدروا يعرفوا الغيب أن هايحصل حادثة للمسافرين. ولو فتحنا باب الاعتذار في أي مكان حكومي بدعوى (عروسة جديدة- الدنيا برد) ماحدش هايشتغل!



الصح؟ اتباع نظم التدريب الالكتروني عن بعد لتوفير المال والجهد — Mohamed Hamdy🇪🇬 (@mrmohamadhamdy) ١٥ يناير ٢٠٢٠

ووافقه عبد الرحمن الرأي قائلا: "أرى أن الوزيرة ليس لها دخل في هذه الحادثة. نعم من المفروض معاقبتها على عدم قبول عذر بعض الأطباء، لكن أجلهم قد أتى".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ABR_Alaa أرى أن الوزيرة ليس لها دخل في هذه الحادثة ، نعم من المفروض أنها تعاقب على عدم قبول عذر بعض الدكاترة مثل الدكتورة سماح رحمها الله كانت ( حامل ) ولا يسمح لها بالسفر .

لكن الأطباء أجلهم انتهى ، رحم الله أطباء محافظة المنيا والله يلهم أهلهم الصبر والسلوان #اقاله_وزيره_الصحه — Abdulrahman Alaa Elpehairy (@ABR_Alaa) ١٦ يناير ٢٠٢٠

وهذه ليست أول مرة يطالب فيها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزيرة، إذ تعرضت قبل أشهر لحملة بسبب انتقادها "سمنة الممرضات والصيادلة".