ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى باسم الناشط يوسف أحمد ديدات، نجل الداعية الإسلامي المعروف، بعد محاولة اغتيال من مجهول في جنوب إفريقيا. وقالت أسرة ديدات إنه يرقد في حالة حرجة في مستشفى محلي بمدينة دوربان حيث يقيم.

مصدر الصورة Twitter @Fayiz_alh Image caption الداعية الإسلامي أحمد ديدات ونجله يوسف

روايات متضاربة

وسارع المغردون العرب إلى نعي الداعية الإسلامي فور تداول أنباء الحادثة رغم غياب أي تأكيد لمقتله، مما كشف عن تعاطف كبير من قبل المغردين الذين استبقوا الإعلان عن حالته الصحية وعبروا عن حزنهم لما حل به.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @seham_m12 #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات



اللهم أغفر له وارحمة واكرم نزلة وتقبلة من الشهداء يا أرحم الراحمين..

لم يكن اول داعية يقتل في سبيل الدعوة إلى الله ولن يكون آخرها .(فالله متم نوره ولو كره الكافرون) pic.twitter.com/PUOWDyC5D6 — Seham Al-lile (@seham_m12) ١٦ يناير ٢٠٢٠

واستنكر فريق من المغردين ما تعرض له ديدات معتبيرن أنه "انتقام" منه ومن أبيه "لعدم استطاعة من قتلوه الرد عليهم بالحجج والبرهان".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elturkey2022 كل ما يملكه هو علمه ولسانه

لم يحمل سلاحاً او يقاتل . لم يكفر احد او يطعن في احد

قتلوه لان علمه اقوي من السلاح

وفصاحته اقوي من معتقادتهم

وكالعاده سيخرج علينا من صدعونا بالارهاب ويقولوا ان القاتل مريض نفسي طالما ليس مسلما #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات — التـــركـــــي (@elturkey2022) ١٦ يناير ٢٠٢٠

من هو أحمد ديدات؟

وربط قطاع من المغردين بين يوسف وأبيه الداعية الإسلامي المرموق أحمد ديدات، الذي وافته المنية عام 2005.

وكان أحمد ديدات من أشهر الدعاة للإسلام وعرف بمناظراته العديدة مع دعاة مسيحيين وملحدين وقساوسة في دول مختلفة حول العالم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @o_obeidk #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات

لم يحمل سلاحاً ولم يحرض على القتل والإرهاب ولم يكن قاسي بالأسلوب ولا بالكلام ،

هؤلاء ممن يدعون الأنسانية كذباً وغدراً وخيانة !

رحم الله الشهيد يوسف ديدات ووالدة وموتى المسلمين ،

ولعن الله كل خائن وغدار ومبغض للأسلام وأهله ، pic.twitter.com/lzolxxsPw6 — عبيد الخالدي (@o_obeidk) ١٦ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @November1470 #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات



ذهب الى اقاصي افريقيا داعياً الناس إلى الإسلام ؛ فأدركته أيدي الغدر ظلماً وجورا ، وقد تذكرت مقولة أبيه:



" ان الاسلام بك او بدونك سينتصر ؛ ولكن انت ستخسر بدون الاسلام! "



اللهم أنه هاجر لينشر دينك وإعلاء كلمتك فاجمعه بأبية في الفردوس الأعلى .. pic.twitter.com/PjnZzPnXvb — أعرابيّة (@November1470) ١٦ يناير ٢٠٢٠

كما قارن أحد المغردين ديدات بداعية الحقوق المدنية الأمريكي الشهير مالكوم إكس الذي اعتنق الإسلام، مشبهاً إياه باللاحق وتعرضهما لمحاولات اغتيال بسبب "قضيتهما".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @19n6i تم اغتيال مالكوم إكس بسبب دفاعه عن الإسلام والدعوة له وكذلك يوسف ديدات تم اغتياله لذات السبب، يريدون أن تخرس الألسن عن توحيد الله فأغتالوهم، لكنهم لايعلمون أن الله قد قال في كتابه الكريم:

{ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون }#اغتيال_يوسف_احمد_ديدات pic.twitter.com/9xtS3P2V9t — سقراط. (@19n6i) ١٦ يناير ٢٠٢٠

في المقابل، انتقد بعض المغردين المفارقة بين الحزن على فقدان ديدات وفي ذات الوقت "عدم تطبيق القيم التي دعى لها ديدات على أرض الواقع"، كما يرى داوود.