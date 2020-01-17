اشتعل موقع تويتر في السعودية بوسم #دراجه_حارس_الامن بعد انتشار مقطع فيديو لمواطن سعودي فقير، يدعى ناصر محمد حمود، وهو يبكي بحرقة بعد سرقة دراجته، التي كانت وسيلة تنقله الوحيدة إلى عمله كحارس أمن في مدينة جدة.

#دراجه_حارس_الامن

Image caption بكى سرقة دراجته فانهالت عليه الأموال

وتفاعل المستخدمون بشكل كبير مع الوسم، الذي تجاوز عدد المشاركات به 48 ألف تغريدة، بعد انتشار المقطع الذي سجله ناصر، وقال فيه إنه كان قد اشترى دراجته المستعملة بمبلغ 1500 ريال، مؤكداً أنه مهدد بالفصل من وظيفته لعدم استطاعته الذهاب للعمل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salfhtag #دراجه_حارس_الامن



حارس أمن يذرف دموعه قهرًا بعد سرقة "دراجته النارية" في منطقة البلد بمحافظة جدة، ويناشد البحث عنها قبل أن يفصل من عمله؛ كونها وسيلة النقل الوحيدة لديه، والمغردون يتفاعلون معه بتقديم المساعدة.pic.twitter.com/cg8RKw9Y8V — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) ١٦ يناير ٢٠٢٠

فقالت مغردة سعودية: "تسرقون دراجته الله لا يوفقكم ما فيكم خير ولا خوف من الله حسبنا لله عليكم، اه يالقهر ودموعه حرقه في القلب، يا رب يا رب يا رب أهل الخير يوصلون له ويعوضونه ويرزقه ربي بالناس الطيبة، تكفون لا يوقف المقطع عندكم وصلوه لأهل الخير وحسبنا لله ونعم الوكيل".

وقال عبدالعزيز القثامي: "اه يالقهر سعودي ووصل به الحال أن يكون على الحديدة لدرجة أنه يبكي على دراجة وهو في بلده المفروض من سيدي ولي العهد وضع حد أدنى للرواتب ويكون أقل راتب 4000 ﷼ من الشركات ومحاسبة من يتخلف عن هذا القرار لأنه بالفعل الراتب لا يكفي الحاجة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Goo14111 #دراجه_حارس_الامن

تسرقون دراجته الله لايوفقكم مافيكم خير ولا خوف من الله حسبنالله عليكم

اه يالقهر ودموعه حرقه في القلب

يارب يارب يارب اهل الخير يوصولون له ويعوضونه ويرزقه ربي بالناس الطيبه

تكفون لايوقف المقطع عندكم وصلوه لاهل الخير وحسبنالله ونعم الوكيل



pic.twitter.com/B7CFW3pKi1 — ج (@Goo14111) ١٦ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @r_v511 اه ي القهر سعودي ووصل به الحال ان يكون على الحديده لدرجة انه يبكي على دراجة وهو في بلده المفروض من سيدي ولي العهد وضع حد ادنى للرواتب ويكون اقل راتب ٤٠٠٠﷼ من الشركات ومحاسبة من يتخلف عن هذا القرار لانه بالفعل الراتب لا يكفي الحاجة #دراجه_حارس_الامن pic.twitter.com/zA9EiBqMhH — عبدالعزيز القثامي (@r_v511) ١٦ يناير ٢٠٢٠

ظروف معيشية صعبة

وتحدث كثيرون عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون في مثل هذه القطاعات.

فقال إبراهيم المنيف: "لا أظن انهياره بسبب سرقة الدراجة، أظن سرقة الدراجة كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وفجرت الضغوط التي يعيشها هذا الرجل. أي حاضر أو مستقبل ممكن يبنيه أي رجل من راتب وظيفة سكيورتي؟ لا ننظر للأمر على أنه سرقة دراجة حارس الأمن يجب أن ندرك أن وظيفة السكيورتي لا تسمن ولا تغني من جوع".

ونشر الصحفي بندر الحمدان عبر حسابه في تويتر أرقاما عن قطاع شركات الحراسات الأمنية: "الموضوع أكبر من دراجة، الواقع المعيشي والمهني للرجال العاملين بالشركات الأمنية لا يسر، تأخير رواتب وعقود قابلة للفصل الفجائي من العمل دون تأمين ورواتب متدنية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 لا أظن انهياره بسبب سرقة الدراجة!

أظن سرقة الدراجة كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وفجرت الضغوط التي يعيشها هذا الرجل

>أي حاضر أو مستقبل ممكن يبنيه أي رجل من راتب وظيفة سكيورتي؟

لا ننظر للأمر على أنه سرقة #دراجه_حارس_الامن!

يجب أن ندرك أن وظيفة السكيورتي لا تسمن ولا تغني من جوع — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ١٧ يناير ٢٠٢٠

وبعد الضجة التي أثارها موضوع سرقة الدراجة في السعودية، تسابق أمراء ورجال أعمال وفنانون ونجوم في مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة المواطن ناصر حمود.

وقال الفنان فايز المالكي: "عوضك الله خير وجاك الفرج من رب الفرج راح دباب بألف وخمس وساق الله لك الرزق ب 200 ألف من عبد العزير بن فهد، ابكتنا دمعتك وأسعدتنا وقفة الرجال شكرا بحجم السماء عبد العزيز بن فهد".

وقال عبد العزيز العبدان: "أدخل التاق وشف وقفه أهل الخير مع رجل الأمن تدري أن الدنيا بخير وأن مجتمعنا مترابط ولله الحمد شكرا لكم يا أهل الخير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azizooghali ادخل التاق وشف وقفه اهل الخير مع رجل الامن تدري ان الدنيا بخير وان مجتمعنا مترابط ولله الحمد 🙏🏼🇸🇦

شكرآ لكم يا اهل الخير.



#دراجه_حارس_الامن — عبدالعزيز العبدان (@azizooghali) ١٦ يناير ٢٠٢٠

شكرا على المساعدة

وعاد الحمود ليظهر بتسجيل فيديوجديد كشف فيه ملابسات سرقة دراجته أثناء ذهابه للصلاة في المسجد.

وقال إنه يعمل في سوق شعبي بجدة، وتفاجأ عند خروجه من المسجد بعدم وجود دراجته التي وضعها خارجه.

وأضاف: "أول ما فكرت فيه بعد سرقة الدراجة هو عملي، وصرت أتنقل هنا وهناك لعلي أجدها لكن لم أرها وهنا انفجرت بالبكاء بعدما ازادت الضغوط علي".

وختم بطلب المسامحة على الفيديو الأول، وشكر جميع السعوديين الذين قدموا له المساعدة وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد، لافتاً إلى أن حاجته قد تم سدادها وأنه لا يحتاج إلى أي مساعدة أخرى.