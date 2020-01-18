للمرة الأولى منذ 8 سنوات، أم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي المصلين في صلاة الجمعة، مثيرا تساؤلات حول الرسائل التي أراد بعثها.

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وتأتي الخطبة بعد أسبوعين حافلين بالأحداث والتطورات السياسية، إذ تشهد إيران أزمات داخلية وخارجية عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال خامنئي في خطبة الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، إن الرد الصاروخي الإيراني على اغتيال سليماني "كسر شوكة واشنطن واستكبارها".

كما وصف المرشد الإيراني المحتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية ومنتقدي الحرس الثوري بأنهم " أداة لإعلام العدو الخارجي" الذي اتهمه بـ "استغلال الحادث لتأليب الشارع الإيراني والتغطية على حبه لسليماني وانحيازه لخط المقاومة".

بينما وصف من شاركوا بتشييع جثمان قاسم سليماني بـ "أبناء الشعب".

وألقى خامنئي خطبة ثانية باللغة العربية، تحدث فيها عن متانة العلاقة بين العراق والإيران، مضيفا بأن "مصير المنطقة متعلق بالتحرر من الهيمنة الأمريكية".

وفي تغريدة ترد على خطبة المرشد، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خامنئي إلى أن يزن كلامه بحذر قبل أن يقول أشياء تحط من قدر الولايات المتحدة وأوروبا.

وختم ترامب بوصف الاقتصاد الإيراني بأنه ينهار ثم أتبعها بتغريدة باللغة الفارسية يعبر فيها عن تضامن الأمريكيين مع الشعب الإيراني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump مردم نجیب ایران، که آمریکا را دوست می دارند، سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها به جرم احترام خواهی، به آنها کمک کند تا به رؤیاهایشان دست یابند. رهبران ایران به جای آن که ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افکنی را کنار بنهند و ایران را دوباره باعظمت کنند! https://t.co/RLjGsC5WLc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ يناير ٢٠٢٠

رسائل ودلالات

شغلت خطبة خامنئي ورد ترامب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران وخارجها. وانبرى محللون ومدونون في تقديم قراءتهم في مضامين وأبعاد الخطبة.

ويرى مغردون أن هدف خامنئي من اعتلاء المنبر بعد أكثر من 8 سنوات من الانقطاع عن الخطابة هو التأكيد على تماسك الجبهة الداخلية واحتواء الاحتجاجات الشعبية التي خرجت للتنديد بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sayidelhusseini #الحسيني خامنئي لم يصح بعد من ضربة اغتيال سليماني ولعل خروجه شخصيا لإلقاء خطبة الجمعة هو محاولة لتطمين نظامه بأن كل شيء بخير

كلا ياخامنئي ايران ليست بخير .. غامرت ببلدكم وبحياة شعوب المنطقة وانتم تلهثون خلف سراب الإمبراطورية الفارسية البائدة

كفى مكابرة.. لاكسرى بعد اليوم.. افهم — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) ١٧ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MaryamAE ظهور خامنئي اليوم في خطبة الجمعة بعد سنوات طوال، يؤكد نقطتين:

١. توتر الأوضاع الداخلية في إيران بصورة كبيرة تحتاجه شخصيًا ليسيطر عليها.

٢. إصرار إيران على سياستها العدوانية ورفضها قواعد العلاقات الدولية. — مريم عيد المهيري (@MaryamAE) ١٧ يناير ٢٠٢٠

ويعتقد محللون أن المرشد الأعلى أراد أيضا توجيه رسالة للحرس الثوري ورفع معنويات قادته خاصة بعد خروج تظاهرات تحمل "شعارات مناوئة لهم على إثر تحطيم الطائرة الأوكرانية".

وكان خامنئي قد شدد في خطبته على أن "الحرس الثوري يحمي أمن إيران".

في المقابل، يرى مغردون أن خطبة خامنئي لم تأت بجديد، مضيفين بأنها "مجرد استعراض فارغ للقوة وبمثابة مبايعة جديدة للنظام الإسلامي".

ويقول قطاع آخر من المغردين إن خامنئي حاول استقطاب الناس للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 21 شباط/فبراير المقبل، في وقت يطالب فيه إيرانيون باستفتاء عام لتقرير مصير "الجمهورية الإسلامية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamadAhwaze 17- خطبة خامنئي اليوم ايضاً ستحدد ملامح الإنتخابات البرلمانية الإيرانية وحتى الرئاسية ، خامنئي يريد أن يقضي تماماً على الأصوات المعارضة في الداخل من خلال إعطاء إمتيازات جديدة للمحافظين والمحافظين الأصوليين والحرس وقوات الباسيج في ايران . — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) ١٧ يناير ٢٠٢٠

كما يرى محللون أن خطبة خامنئي نجحت في تبديد مخاوف شريحة واسعة الإيرانيين من خلال "التركيز على التهديد الأمريكي وتوظيف العاطفة الدينية". ويقرأون في "الحشود التي حضرت خطبة الجمعة دليلا على قوة النظام الإيراني".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BusinessmanRG خطاب خامنئي باللغه العربيه يعد امتداد للاسلوب التعبوي المستغل لعاطفة شعوب المنطقه وموقفهم من اسرائيل المحتله وبعد ان تم نشر القتال في عدة دول عربيه يدعوا الى التلاحم بين الدول الاسلاميه بتوجيه خطاب مباشر للشعوب العربيه ورؤسائها وساستها وفيما يخص الاقصى يوجد ملف يمكن الانضام اليه — Ahmad Rawaqah (@BusinessmanRG) ١٧ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nasserkandil الخامنئي يستعيد حشود تشييع سليماني لتفويض سقفه إخراج الأميركي من المنطقة وتحرير فلسطين

الحكومة الجديدة في غرفة العناية الفائقة لمعالجة ندوب وكدمات التعقيد … لأن الفشل ممنوع

لا عقدة قوميّة في التأليف بل تعزيز لمعايير رفض المحاصصة... https://t.co/GTkQSR0slQ — nasserkandil (@nasserkandil) ١٨ يناير ٢٠٢٠

هل كشفت الخطبة عن خلاف؟

من جهة أخرى، يرى قطاع آخر من المغردين أن خطاب خامنئي يختلف عن خطاب الرئيس حسن روحاني الذي ألقاه الخميس 16 يناير/كانون الثاني.

ولدعم كلامهم، تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر روحاني وهو يتعجل الخروج من المسجد بينما لم يفرغ خامنئي من صلاته.

رغم تباين القراءات والتعليقات حول المقطع، إلا أنه أثار تكهنات بوجود انقسام داخل القيادة الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة إسقاط الطائرة.

يعتقد مغردون إيرانيون أن روحاني كان غاضبا لأن خامنئي أبدى موقفا متشددا ضد الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في حين استبعد آخرون ودعوا إلى عدم تضخيم الأمر.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد اتهم الحرس الثوري بإخفاء الحقيقة والمعلومات عن الحكومة حول حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأُسقطت الطائرة من طراز بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني .

وجاء إسقاط الطائرة بعد ساعات على إطلاق طهران سلسلة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، ردا على قتل واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

ونفت طهران في البدء مسؤوليتها عن الحادث، ليقر الحرس الثوري لاحقا بأن دفاعاته الجوية أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وأثار التأخير في الإعلان عن حقيقة الحادثة غضب الشارع الإيراني، إذ خرج قطاع من الشعب في مظاهرات رددوا خلالها شعارات مناهضة للحكومة وخامنئي.

ويقول مراقبون إن الغضب الإيراني على مقتل سليماني تحول من أمريكا ضد خامنئي، ويتوقعون اتساع رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة.

بينما يرى آخرون أن المظاهرات الشعبية التي أعقبت إسقاط الطائرة الأوكرانية لا ترتقي إلى ما شهدته إيران قبل عام من احتجاجات عارمة على رفع أسعار الوقود، ويستبعدون تحولها إلى حراك "يهدد الدولة".