تحولت قصة الفتاة المصرية هدير محمد إلى قضية رأي عام بعد تعاطف آلاف المغردين معها وتدشين وسم #بقينا_نتنمر_ليه تضامناً معها ومع جميع ضحايا التنمر في مصر والعالم العربي.

Image caption أبرزت قصة هدير حالات كثيرة من التنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت صورة لهدير في حفل خطبتها قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستاناً مزركشاً وتضع الماكياج احتفالاً بيومها المميز.

ولكن ما أن انتشرت الصورة بشكل واسع حتى انهالت التعليقات الساخرة من مظهرها.

وتسببت حملة التنمر التي تعرضت لها هدير إلى فسخ خطوبتها.

على إثر ذلك، أطلق مغردون حملة #بقينا_نتنمر_ليه لدعم ضحايا التنمر ومكافحته.

حملة تضامنية

أجمع عدد كبير من المغردين على مخاطر التنمر التي قد "تؤدي إلى الانتحار أحيانا" وتعود إلى "نزعة أنانية" منتشرة في بلداننا والافتقار "للتعاطف" مع من يختلفون عنا في "الآراء والمكانة الاجتماعية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Youssrysalah1 #ليه_بقينا_متنمرين

بقينا متنمرين عشان في نقص في التفكير كل واحد عايز ناس على مزاجه في كل حاجه من لابس وشكل وطريقه كلام كل واحد شايف نفسوا صح مش بيغلط التنمر بيوصل الإنسان إلى الانتحار ناس قلوبها قسيت جبر الخواطر اتعدم من قلوبنا ناس بقيت مجرد تشوف حد مش على مزاجه بتدبحه بتنمرها💔 — الـــــصــعيــــدي (@Youssrysalah1) ٢٢ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @karim_maghrby72 قد يعيش الشخص ظروفاً أسرية أو مادية أو اجتماعية معينة أو يتأثر بالإعلام أو قد يعاني من مرض عضوي ما أو نقص ما في الشكل الخارجي، أو ربما مجموعة من هذه العوامل كلها، والتي قد تؤدي في النهاية إلى أن يعاني من الأمور التالية والتي ستكون بدورها مسبباً لتحوله #ليه_بقينا_متنمرين — گـــَرَيَـًًًمـَ الَمًًـَغًًًَــ②ـرَبًًًًًًًًًَي (@karim_maghrby72) ٢٢ يناير ٢٠٢٠

وكان الدين أيضا حاضراً في الهجوم على التنمر الذي تعرضت له الفتاة، إذ استدل مدونون بآية قرأنية تنهى عن السخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohamme98026713 إن التنمر ظاهرة كد كثرت هذه الايام تزامنا مع كثرة إهمال العائلات في تربية الأبناء وعدم تعليمهم اخلاق الدين الاسلامي السمحه واللحميده الذي من المفترض أنهم ينتسبون إليه هم وأباءهم واللأسف كل هذا تلاشي واياليته يعود يوماً#ليه_بقينا_متنمرين — Mohammad (@Mohamme98026713) ٢٢ يناير ٢٠٢٠

وأعاد المغردون التذكير بقضية مشابهة من مصر أيضا، كانت ضحيتها تتعرض لموجة من التنمر بسبب انتشار صورة لها تظهر "وحمة" على وجهها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_shalan0 بنوتة اسمها شروق منزلة صور فى كتب كتابها

قالت بالنص علي التنمر الي كان بيحصل لها

نفسيتها كانت بتبقي وحشة هي ووالدتها بسبب التنمر بسبب الوحمة الي في وشها😢

هي مقلتش انا عايزة افرح

هي نزلتها عادي بس نفسيا

بنبقي محتاجين نقول اننا شخص عادي من حقنا نحب ونتحب❤#ليه_بقينا_متنمرين pic.twitter.com/55VU8xS350 — 💥⚖ افوكاتو ⚖💥41k (@ali_shalan0) ٢٢ يناير ٢٠٢٠

"مجال للتوعية"

وشاركت مجموعة من المغردين صورا توعوية عن كيفية مواجهة التنمر، وأسبابه، وتأثيره على الأطفال والمراهقين، وكيفية تعامل الأهل مع الظاهرة وحماية أبنائهم من التنمر.

"صورة ضعف"

واعتبر قطاع من المغردين بأن التنمر ينم عن "ضعف بالشخصية" وليس "قوة وشطارة" كما قد يعتقد البعض.

وفي ذات السياق، أشار كريم إلى "خصائص" المتنمر، التي قد تضم القوة الجسدية أو الاجتماعية أو الهيمنة على الضحية"، مضيفاً بأن التنمر يتخذ أشكالاً مختلفة مثل "التحرش اللفظي والنفسي والاجتماعي".