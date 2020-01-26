أعلن الفنان والمقاول المصري محمد علي اعتزاله العمل السياسي وإغلاق صفحته على موقع فيسبوك، مرجعا السبب إلى عدم استجابة الشعب المصري لدعوته إلى التظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 .

مصدر الصورة JOSEP LAGO

وكان محمد علي قد حث الشعب المصري على النزول للشوارع والمشاركة في "ثورة غضب" من أجل الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي وإجباره على التنحي.

واعتبر المقاول الشاب، في مقطع فيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل، عدم خروج مظاهرات في مصر يدل على أمرين إما أن يكون الشعب المصري راضيا عن الحكومة، أو أنه "يخشى القمع".

وأشار إلى أن 25 يناير 2020 كان نقطة الحسم في قراره بإغلاق الصفحة واعتزال العمل السياسي، إذ أن "إجابة الشعب المصري على دعوته كانت واضحة".

وختم الفيديو باعتذار للشعب المصري، قائلا: " سأعود إلى عملي في إدارة الأعمال والتمثيل، ولن أتطرق مجددا إلى السياسة. أنتم أعلم بمصلحتكم، والإجابة وصلتني اليوم".

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، ظهر المقاول المصري في سلسلة فيديوهات اتهم فيها الرئيس المصري وأسرته وقيادات بارزة في الجيش بإهدار المال العام، على مشاريع غير ضرورية كبناء القصور.

ودعا محمد علي آنذاك إلى تظاهرات تطالب برحيل السيسي، استجابت لها أعداد محدودة من الناس في بعض الميادين يومي الـ 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي.

هل انتهت الحكاية؟

وما إن أعلن محمد علي اعتزاله السياسة حتى تصدر وسم #محمد_علي قائمة المواضيع الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، متبوعا بوسمي #ماحدش_نزل و#شكرا_محمد_علي.

وقد أثار انسحاب المقاول ردود فعل متباينة وتساؤلات حول مستقبل المعارضة المصرية ومدى نجاح أي دعوة ضد السيسي.

وأعرب فريق من المغردين عن حزنهم من انسحاب المقاول الشاب وطالبوه بالعدول عن قراره، قائلين إن ذلك لن "يصب في مصلحة الثورة وسيقطع كل أمل بالتغيير".

وعلى النقيض، قلل البعض الآخر من تأثير اعتزال المقاول على الروح الثورية ورفضوا اختزال ثورة يناير أو ربطها بشخص معين وبتاريخ محدد.

فعلق أحدهم:"ثمة موجة غضب حقيقي في مصر، ما حدث في السابق لا علاقة له بمحمد علي، ولا مقاطع فيديوهاته، وإنما مردها إلى التردي المتواصل في المستوى المعيشي.. ثورة يناير مستمرة ولن تموت ".

في حين شكره آخرون على ما قدمه قائلين إنه "يكفيه شرف المحاولة وتشجيع الناس على الخروج في مظاهرات نادرة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wajeehuddeen شجاعة وشهامة من #محمد_علي إعلانه اعتزال السياسة بمجرد أن رأى أن الغالبية الكبرى في مصر ضد الخروج على النظام المصري.

أحببناه أو كرهناه، يجب أن نعترف أن الموقف يعبر عن الشرف والصدق والعقلانية.

درس للإعلام الذي يختلق الأوهام لينتصر لقضيته ويستنصر بالكذب والفبركة.

الأخلاق أهم — وجيه أحمد (@wajeehuddeen) ٢٦ يناير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @arahmanyusuf نهاية غير سعيدة لفيلم محمد علي، لا ألومه على انسحابه من السياسة بل أشجعه، وألوم بعض المعارضة المصرية التي راهنت على شخص بلا مؤهلات سياسية وظلت تراهن عليه بعد أن احترق في العشرين من سبتمبر.

أدعو كل السياسيين المتسببين في وضعنا الحالي إلى التحلي بشجاعة محمد علي#انسحاب_محمد_علي — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) ٢٥ يناير ٢٠٢٠

في المقابل، استبشر آخرون بنهاية ما سموها بـ "تمثيلية محمد علي" واعتبروها نتيجة متوقعة لكل من يقدم نفسه كمعارض ويملي تصوراته الخاصة على الشعب المصري.

كما اتهم هؤلاء المقاول الشاب بأنه كان "لعبة" بأيدي دول وجهات "معادية لمصر التي ستبقى "دوما أولوية على أجندة خارجية تريد لها البقاء في دائرة الأزمات"، حسب تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahahamed85 كنت واثقة ان محدش نازل لان مافيش ثورة هتكون الا مننا و من بلدنا مش من اوامر جايه من قنوات معاديه لمصر و من اخوان الخارج !الثورة بتكون من جوانا ومننا وفينا مش من تركيا و قنواتهم .. هنثور علشان بلدنا تبقي احسن مش علشان نقف قدام جيشنا ونكسر قي بعض ✋🏼 كله الا بلدى وجيشها #محمد_علي — مهــــا حامد (@mahahamed85) ٢٦ يناير ٢٠٢٠

أما المحبطون من قرار محمد علي ومن غياب مظاهر الاحتفال بثورة 25 يناير فاعتبروهما مؤشرين على نهاية الثورة في نفوس المصريين.

ودعم هؤلاء كلامهم باستحضار مواقف وائل غنيم الأخيرة، في إشارة إلى تحول أحد أبرز أيقونات ثورة يناير من معارض لنظام السيسي إلى مدافع عنه.

غير أن مغردين آخرين يتوقعون أن يكون انسحاب محمد علي "وقتيا" بينما لا يستبعد البعض الآخر احتمال تعرضه للتهديد حتى تغيير موقفه بشكل مفاجئ.

وعرج مغردون آخرون للحديث عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في التبعئة وانخداع البعض بالحروب الالكترونية التي يرون أنها لن تستطيع إحداث تغيير على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، تقول الناشطة ليلى نصر: "محمد علي والجوكر المصري وحتى وائل غنيم مجرد شخصيات تتابعها كتائب الكترونية مزيفة مرتبطة بتيارات سياسية أو شبابية هشة، لا يمكنها ترجمة أطروحاتها على أرض الواقع بالرغم من التفاعل الواسع الذي تحظى بها عبر شبكات التواصل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOoTawaty مخطئ من يعتقد ان الثورة مرهونة بشخص معين او بيوم معين..انها كالساعة لا تدري متي تكون و ف نفس الوقت *عسي ان تكون قريبة و *لا تاتيكم إلا بغتة.

كنت اتمني ان اري كل ابطال الكرامة علي شاشة واحدة و يكونو نسيو كل الاختلافات السياسية تماماً .#محمد_علي#ثوره_الغضب_25 — Mohamed Khaled (@MOoTawaty) ٢٥ يناير ٢٠٢٠