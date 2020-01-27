كوبي براينت: مقتل الأسطورة يشعل وسائل التواصل الاجتماعي حزنا عليه
أثار مقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته غيانا، تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية والعربية التي نعت الضحايا.
وقُتل النجم الأمريكي رفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، يوم الأحد، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.
وتجمع مشجعون عند نصب تذكاري مؤقت لبراينت، أمام ساحة مركز ستابلز للرياضة والترفيه في لوس أنجليس، حيث وضعوا أكاليل الزهور وكرات السلة تأبينا للنجم الراحل.
#كوبي_براينت
وفور الإعلان عن مقتل براينت اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحزينة والناعية.
واستخدم المغردون عدة وسوم للتعليق على الحادثة كان أبرزها: #كوبي_براينت وبالإنجليزية #KobeBraynt، التي تجاوز عدد التغريدات المذكورة فيها مليون تغريدة.
وغلب الحزن والصدمة على التعليقات، التي اعتبرت براينت أحد أسباب حب أصحابها وتعلقهم بكرة السلة الأمريكية، وجزءاً أساسياً من طفولتهم.
واعتبرت مغردة أن "الحزن على المشاهير الذين كبرنا معهم شديد للغاية فهم جزء من طفولتنا وذاكرتنا".
ونشر آخرون فيديوهات مؤثرة تجمع النجم الأمريكي مع ابنته وهما يمارسان كرة السلة، ونُشر مقطع يظهر براينت وهو يشرح لابنته بعض تفاصيل مباراة كانا يشاهدانها معا مؤخرا.
وحصدت آخر تغريدة للنجم الأمريكي أكثر من مليوني إعجاب.
وأعاد آلاف المغردين نشر تغريدة، تعود لعام 2012، يتنبأ فيها مغرد بمقتل النجم الأمريكي في تحطم طائرة مروحية.
وبعد انتشار التعليق بكثافة، عبّر المغرد "المتنبئ" عن حزنه وأسفه الشديدين، واصفا براينت بالمعلم والأسطورة.
وشكك البعض في صحة التغريدة معتبرين أن صاحبها قام بالتلاعب بتاريخها عبر أحد البرامج.
كما نشر المغردون فيديو من مسلسل كرتوني، عُرض عام 2017، يظهر حادثة سقوط مروحية كان براينت على متنها.
وهو ما أثار شكوك البعض في أن يكون مقتل براينت "مخططا له".
وبعيدا عن نظرية المؤامرة اقترح آخرون تغيير شعار دوري كرة السلة للمحترفين (إن بي أي) عبر جعل صورة براينت وجها للشعار، وذلك تخليدا للأسطورة الراحل.
ونعاه ماجد الساير مستعيرا إحدى مقولاته: "إذا كنت تخشى الفشل، فأنت غالبا ستفشل".
2020 عام المصائب
مقتل براينت دفع بعض المستخدمين لاستعراض جميع الأحداث التي حصلت منذ بداية هذا العام، معتبرين أن 2020 من أسوأ السنوات على مر التاريخ.