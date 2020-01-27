أثار مقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته غيانا، تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية والعربية التي نعت الضحايا.

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وقُتل النجم الأمريكي رفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، يوم الأحد، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وتجمع مشجعون عند نصب تذكاري مؤقت لبراينت، أمام ساحة مركز ستابلز للرياضة والترفيه في لوس أنجليس، حيث وضعوا أكاليل الزهور وكرات السلة تأبينا للنجم الراحل.

#كوبي_براينت

وفور الإعلان عن مقتل براينت اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحزينة والناعية.

واستخدم المغردون عدة وسوم للتعليق على الحادثة كان أبرزها: #كوبي_براينت وبالإنجليزية #KobeBraynt، التي تجاوز عدد التغريدات المذكورة فيها مليون تغريدة.

وغلب الحزن والصدمة على التعليقات، التي اعتبرت براينت أحد أسباب حب أصحابها وتعلقهم بكرة السلة الأمريكية، وجزءاً أساسياً من طفولتهم.

واعتبرت مغردة أن "الحزن على المشاهير الذين كبرنا معهم شديد للغاية فهم جزء من طفولتنا وذاكرتنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @meer0o0 المشاهير الكبرنا معاهم لمن يتوفو بنحزن عليهم شديد.. بالنسبه لي بحس زي جزء من طفولتي و ذكرياتي مشى معاهم

كوبي، مايكل جاكسون،نور الشريف و غيرهم ربنا يرحمكم. — M.Bashari (@meer0o0) ٢٧ يناير ٢٠٢٠

ونشر آخرون فيديوهات مؤثرة تجمع النجم الأمريكي مع ابنته وهما يمارسان كرة السلة، ونُشر مقطع يظهر براينت وهو يشرح لابنته بعض تفاصيل مباراة كانا يشاهدانها معا مؤخرا.

وحصدت آخر تغريدة للنجم الأمريكي أكثر من مليوني إعجاب.

وأعاد آلاف المغردين نشر تغريدة، تعود لعام 2012، يتنبأ فيها مغرد بمقتل النجم الأمريكي في تحطم طائرة مروحية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dotNoso Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) ١٣ نوفمبر ٢٠١٢

وبعد انتشار التعليق بكثافة، عبّر المغرد "المتنبئ" عن حزنه وأسفه الشديدين، واصفا براينت بالمعلم والأسطورة.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @dotNoso A part of my soul has died today.



Kobe was and is a HUGE part of my life.



He brought so much joy, love, smiles and now tears and pain.



Idol. Mentor. Hero. Forever legend.



RIP to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/6njbFpSvRb — .Noso (@dotNoso) ٢٦ يناير ٢٠٢٠

وشكك البعض في صحة التغريدة معتبرين أن صاحبها قام بالتلاعب بتاريخها عبر أحد البرامج.

كما نشر المغردون فيديو من مسلسل كرتوني، عُرض عام 2017، يظهر حادثة سقوط مروحية كان براينت على متنها.

وهو ما أثار شكوك البعض في أن يكون مقتل براينت "مخططا له".

وبعيدا عن نظرية المؤامرة اقترح آخرون تغيير شعار دوري كرة السلة للمحترفين (إن بي أي) عبر جعل صورة براينت وجها للشعار، وذلك تخليدا للأسطورة الراحل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @VaIeYellow الرحمة على الأسطورة كوبي براينت

بالنسبة لشعار NBA فهو تقليد خاص جداً ينتمي لأعظم لاعب كرة سلة على الإطلاق مايكل جوردان

إرتبط هذا الشعار بجوردان لأنه هو "حرفياً" من عرف العالم خارج الولايات المتحدة بدوري إسمه NBA

(أقترح أن يتم تغييره لأسبوع واحد فقط في كل ذكرى سنوية لوفاة #Kobe) https://t.co/uQYqdc3jn8 — فالي يلو 🏴 (@VaIeYellow) ٢٧ يناير ٢٠٢٠

ونعاه ماجد الساير مستعيرا إحدى مقولاته: "إذا كنت تخشى الفشل، فأنت غالبا ستفشل".

2020 عام المصائب

مقتل براينت دفع بعض المستخدمين لاستعراض جميع الأحداث التي حصلت منذ بداية هذا العام، معتبرين أن 2020 من أسوأ السنوات على مر التاريخ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZMeryame حدث في يناير 2020

-الولايات المتحدة تقتل سليماني

-إيران تسقط الطائرة الأوكرانية

-عزل ترامب

-استقالة رئيس الوزراء الروسي

-ظهور فيروس كورونا

-ثوران بركان الفلبين

-زلزال تركيا

-انهيارات في كشمير

-حرائق استراليا

-فيضانات اندونيسيا

مقتل كوبي براينت



شهر يناير لم ينته بعد! https://t.co/gMb4FOTCOR — Meryame Zrira (@ZMeryame) ٢٧ يناير ٢٠٢٠