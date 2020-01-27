غيّب الموت الناشطة الحقوقية والمدونة التونسية لينا بن مهني بعد صراع مع المرض عن 36 عاما.

مصدر الصورة FETHI BELAID

وعانت لينا من الفشل الكلوي في طفولتها وخضعت إلى عملية زرع كلية في 2007 تبرعت بها لها أمها.

وفي السنوات الأخيرة تدهورت حالتها الصحية وأسلمت روحها فجر الإثنين 27 يناير/كانون الثاني.

ولدت لينا بن مهني في 22 مايو/ أيار 1983، وهي ابنة أستاذة ثانوية في اللغة العربية والصادق بن مهني، الذي كان من معارضي سياسات الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات. كما كان عضوا في مجموعة "آفاق" اليسارية وأحد مؤسسي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

تشبعت لينا منذ نعومة أظفارها بالسياسة وبعالمها المتقلب، فاختارت أن يكون لها دور فاعل في المجتمع، إلى جانب عملها كأستاذة مساعدة في مادة اللغة الإنجليزية.

"عين الثورة"

اشتهرت لينا بنضالها من أجل حرية التعبير والدفاع عن حقوق المرأة في تونس وفي كل العالم.

كما عرفت بمعارضتها لسياسة حجب المواقع عبر شبكة الإنترنت إبان حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

"نادرة تلك الأوقات التي تتخلى فيها لينا عن كاميراتها وجوالها المزود بخدمة الإنترنت، كانا يصحابها أينما ذهبت، لعلها تستطيع أن تنقذ ناشطا بواسطة عداستها". هكذا يصف نشطاء "البنيّة التونسية".

في 2007، أطلقت لينا مدونتها "بنيّة تونسية" التي استقطبت قراء عرب وأجانب.

تعتبر تلك المدونة "نافذة تونس على العالم"، إذ نقلت في سنة 2008 "انتفاضة الحوض المنجمي" التي مهدت لثورة 2011.

كما كان للينا دور هام في تغطية أحداث الثورة التونسية، إذ شكلت برفقة مدونين آخرين الذراع الإعلامية للثورة التونسية.

وساعدوا من خلال تدويناتهم على استمرارها وفك الحصار الذي كان مفروضا آنذاك من قبل النظام التونسي على محافظة سيدي بوزيد، التي اندلعت منها شرارة الثورة.

وكانت لينا أول المدونين الذين وصلوا إلى ولاية سيدي بوزيد بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على احتجاز السلطات المحلية عربته في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010.

فضلا عن ذلك، نشرت لينا في مدونتها صور المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الشرطة، لتنتشر في أنحاء العالم.

كما شاركت في أغلب المظاهرات التي نظمت في العاصمة تونس خلال الثورة.

"مسيرة حافلة"

وفي عام 2011، رشحت بن مهني لنيل جائزة نوبل للسلام بمعية المدونة المصرية إسراء عبد الفتاح والناشط المصري وائل غنيم.

وفي عام 2013، اختارتها مجلة "أربيان بيزنس" ضمن أقوي 100 امرأة عربية. كما أدرجها موقع "ذي دايلي بست" ضمن قائمة "أشجع مدوني العالم" التي تضم 17 مدونا.

في آخر لقاء لبي بي سي معها أواخر 2018، تتحدث عن تجربتها كمدونة كسرت جدار الخوف، حين اندلعت الثورة التونسية وعن الحد الفاصل بين المخاطرة والشجاعة.

وأكدت أن "الثورة والحرية تستحقان المخاطرة"، مضيفة أنه "لم يكن بمقدورها البقاء متفرجة بينما يقدم آخرون أرواحهم من أجل الوطن".

وفي آخر تدوينة لها عبر فيسبوك، تطرقت لينا إلى ما يحصل على الساحة السياسية التونسية، وجددت رفضها "للعنف الأيدولوجي التي تمارسه الأحزاب داخل قبة البرلمان".

كما انتقدت إنكار البعض "للثورة ولتضحيات شهدائها".

وفي العامين الأخيرين، اختارت لينا الابتعاد عن أي عمل سياسي، والتفرغ للعمل المدني، إذ كرست وقتها لمساعدة المعوزين والمرضى وتثقيف المساجين من خلال إنشاء مكتبات لهم.

"درس في الصبر"

وما إن تسرب خبر وفاة لينا حتى امتلأت منصات التواصل الاجتماعي في تونس بصورها مرفقة بالأدعية والأبيات الشعرية.

وحظيت لينا بالعديد من الألقاب مثل"بنت الثورة" و"أيقونة النضال".

كما نعاها العديد من الناشطين والصحفيين في باقي الدول العربية وأثنوا عليها وعلى نضالها.

من بين هؤلاء الناشطين المصريين وائل عباس وجمال عيد.

كذلك رثتها وزارة الثقافة التونسية في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك.

وأعاد الناشطون تداول مقاطع وتدوينات تعهدت فيها بعدم التخلي عن الثورة والدفاع عن الحرية الفردية.

كما سلطت وفاة لينا الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي وأوضاع المستشفيات في تونس.

وسبق أن نشرت المدونة الراحلة تدوينة تسرد فيها معاناتها ومعاناة التونسيين مع إجراءات العلاج وسوء المعاملة من قبل بعض الممرضين الذين شبهتهم بـ "الوحوش".

وأكدت لينا أنها تشعر بأن أيامها معدودة، وأن كل ما يفعله أحباؤها من أجلها يعطيها شحنة أمل إضافية.

ونشرت تدوينة أخرى قالت فيها: "وادعا أيتها الحياة".

"لينا بن مهني لم تكن تشتكي رغم حجم الألم صحيا ومعنويا .. هذا من الدروس التي تقدمها هذه الشابة لنا جميعا كشباب بشكل عام وكتونسيين خاصة، الذين يختص جزء منهم في التباكي والتظلم، وهو الظالم في معظم الحالات"، هكذا فضلت إحدى الناشطات التونسيات توديع صديقتها في النضال.