اعتزل الشاعر القطري محمد بن الذيب الشعر بعد حملة شرسة تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟

#ابن_الذيب

Image caption رثى قاسم سليماني ... فاعتزل

وجاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد بن الذيب في الفيديو: "بناء على طلب شخص عزيز وغال علي قررت اعتزال الشعر تمامًا، ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص"، لكنه لم يفصح عن هوية الشخص الذي طلب منه الاعتزال.

وأضاف: "سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دول الخليج والأمة الإسلامية، ويمحق أذناب الحكومات والمنافقين، وأصحاب اللامبادئ".

ماذا حصل قبل الاعتزال؟

كان الشاعر قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من دول الخليج، بعد نشره قصيدة نعى فيها قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

كما طالت الشاعر انتقادات كثيرة من رواد مواقع التواصل في الفترة الماضية، إذ اتهموه "بالعمالة لإيران"، ونظمت بحقه قصائد إدانة واستنكار.

من جهة أخرى، رحب عدد كبير من المغردين بقصيدة ابن الذيب التي رثى فيها سليماني، ومن بينهم الشاعر بدر المحيني الذي قال: "جديد محمد بن الذيب مرثية في قاسم سليماني، كني أسمع صدى عبرة رسول الله وآل بيته على قاسم سُليماني".

وقالت نوف: "لا شك أن الشاعر محمد بن الذيب نابغة في الشعر وهو الأول ومنفردا عن الشعار في الخليج ولكن التوجيه السياسي منذ سنتين أثر على شعره، أنا اعتبر موقفه مثل موقف حركة حماس قد ننتقدها أحيان وقد نعذرها أحيان؟ والسبب يوم كثرت عليهم المصائب ما نفعهم إلا إيران ،والله يعين الحال وتتبدل الأحوال".

#اعتزال_ابن_الذيب_الشعر

وبعد انتشار فيديو الاعتذار، أطلق المستخدمون في المملكة العربية السعودية وسم #اعتزال_ابن_الذيب_الشعر ، الذي ظهر في قائمة أكثر الوسوم انتشارا حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض لخطوة الشاعر.

واعتبر المؤيدون لقرار الاعتزال أن هذا "جزاء من يقف مع "سفاكي الدماء" على حد وصفهم.

من جهة أخرى، أعرب آخرون عن حزنهم لسماع خبر اعتزال الشاعر القطري محمد بن الذيب.

فقال محمد بن كروز: "والله ونعم الرجل ونعم الخوة بعيد عن الشعر وعن الإعلام من يعرف محمد ابن الذيب عن قرب يحبه وإن شاء الله إن قرار الاعتزال فيه رجعة وسوى اعتزل ولا لم يعتزل، محمد ابن الذيب هو محمد ابن الذيب عند ربعه وجمهوره".

وقال سعيد المعمري: "وداعاً يا ملك الساحة، 2020 سنة تحطيم القلوب".

الشاعر القطري محمد بن الذيب

وكان الشاعر القطري محمد بن الذيب قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسبب انتقاداته لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومدحه ثورات "الربيع العربي".

وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2012، وبعد استئناف الحكم، قضت محكمة التمييز بسجنه 15 عاما بدلا من 25 عاما، ثم خرج من السجن في 2016 بعفو من الأمير تميم بن حمد.