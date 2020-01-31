عرض الفارس المصري نائل نصار يوم الخميس الزواج على جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بعد قصة حب طويلة.

وأعلنت جينيفر، 23 عاما، نبأ خطبتها لنائل، 28 عاما، من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ونشرت جينيفر صورة تجمعها بخطيبها وهي ترتدي خاتما ماسيا كبيرا. وقد بدت الشابة متفاجئة ومتأثرة بعرض الزواج.

وحصدت صورة نائل وجينيفر، التي وافقت فيها على الزواج منه، أكثر من 30 ألف إعجاب.

وعلقت جينيفر على الصورة: "نائل نصار، أنت فريد من نوعك. لقد جعلتني أقع في حبك وفاجأتني الأسبوع الماضي في أكثر الأماكن التي نتقاسم فيها إحدى هواياتنا وما أكثرها .. لا أستطيع الانتظار لنقضي بقية حياتنا معا .. نعم مليون مرة".

جمعهما شغفهما بالفروسية

بدأت علاقة جينيفر ونائل في مطلع يناير/كانون الثاني في عام 2017.

ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

كما أن كلاهما تخرج من جامعة ستانفورد العريقة.

وقد أثارت قصة الثنائي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، خاصة المصريين الذين تساءلوا عن هوية الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة غيتس.

ونائل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية واستقرت في مدينة شيكاغو.

وهو يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة إلى جانب العربية.

ورغم أن نائل مولود في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار في الدولة الخليجية في التسعينيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي بيبول" الأمريكية.

وفي عمر الخامسة أظهر نائل شغفا كبيرا بركوب الخيل وأصبح فارسا ماهرا في قفز الحواجز في سن العاشرة.

وتعبيرا عن فخره بأصوله، شارك في العديد من المسابقات باسم مصر، وحصد المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017.

كما فاز في عام 2013 بجائزة ضخمة بلغت قيمتها مليون دولار، فضلا عن فوزه بالمركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن هنا تعرف على ابنة الملياردير الأمريكي التي رأت فيه فارس أحلامها، فنشأت صداقة بينهما امتدت لسنوات قبل أن تتحول إلى قصة حب وتتوج بطلب الزواج.

وفي فبراير/شباط 2017، احتلت قصة الشابيين عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها الأهرامات المصرية .

ثروة نصار

لا يعرف ما إذا كان نائل يمتلك ثروة، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية.

لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.

يذكر أن أسرته أسست شركة معمارية ناجحة في عدد من دول الخليج.

كذلك يمتلك الشاب المصري مجموعة إسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

في حين تشير تقارير إلى أن نصيب جينيفر كاثرين من ثروة أبيها لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

ففي عام 2017، قرر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس التبرع بمبلغ كبير من ثروته.

وأوضح وقتها أنه سيوصي بجزء بسيط من ثروته الطائلة لأبنائه لكي يشقوا طريقهم وحدهم.

ويعد بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم حتى بعد أن تبرع بنحو 64 مليون سهم من شركة مايكروسوفت.

وتقدر ثروة بيل غيتس حاليا بـ 119 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع بولومبيرغ للمال والأعمال.

ورحب بيل وزوجته ميلندا بقرار جينيفر ونائل.

ولا يعرف حتى الآن تفاصيل أكثر عن موعد الزفاف.