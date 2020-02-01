حكاية شهر بدأ بالحديث عن"حرب عالمية ثالثة" وانتهى برعب كورونا

شهد شهر يناير / كانون الثاني من عام 2020 أحداثا سياسية وكوارث طبيعية غير متوقعة هزت العالم وجعلت الجميع يتنفسون الصعداء برحيله.

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#كانون_الثاني/#يناير

وعبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بنهاية الشهر الأول من عام 2020، وبدت مظاهر ذلك واضحة على تعليقات المغردين، التي أجمع معظمها على صعوبة الشهر المنقضي وتاريخية أحداثه.

وكرر المغردون عبارات المعايدة وأخرى احتفالية مثل "أخيرا خلص كانون الثاني/ يناير " في مئات التعليقات.

واختصرت مغردة وصفها لهذا الشهر بالقول: "مائة عام من شهر يناير"

وقال آخر إن "يناير كان عبارة عن موجة حزن شهر أسود بكل الأشياء".

وتمنت هاجر الصارمية أن يكون كل شيء سيء قد انتهى مع نهاية شهر يناير على أمل أن تكون الأشهر القادمة مليئة بالفرح والسعادة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarmiah131 عسى كل شي سيئ ف هالسنه يكون خلص مع شهر يناير .. و نبتدي اشهر جديدة مليئة بالفرح و السعادة ❤️ — ﮼هاجر،الصارمية🇴🇲 (@sarmiah131) ١ فبراير ٢٠٢٠

في المقابل حذّر البعض من الافراط في التفاؤل مع نهاية "الشهر الأسود"، متوقعين أحداثا لا تقل جسامةفي الأشهر القادمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @p6uAoZytbtTV4yD الناس اللى فرحانه اوى ان يناير خلص

ماتقلقوش فبراير جاى وموش هايفرق كتير عن يناير هو صحيح شهر صغير بس يحير

وكله رااايح

جرعة تشاؤم حبيت امسى عليكم بيها 😜😜😜 #يوم_الجمعه pic.twitter.com/VzxSLISpoZ — مروان نور الدين (@p6uAoZytbtTV4yD) ٣١ يناير ٢٠٢٠

أبرز أحداث شهر كانون الثاني/ يناير 2020

03 يناير/ كانون الثاني

وبدأ الشهر الأول من العام بداية صاخبة فاجأت الجميع باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في الثاني من يناير وما تبعه من توتر بين إيران والولايات المتحدة وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

8 يناير/ كانون الثاني

صواريخ بالستية إيرانية تستهدف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد في العراق.

وفي نفس اليوم سلاح الجو الإيراني يسقط طائرة أوكرانية مدنية فوق طهران عن طريق الخطأ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا.

10 يناير/ كانون الثاني

وفاة قابوس بن سعيد سلطان عمان وتنصيب ابن عمه هيثم بن طارق خلفا له.

11 يناير/ كانون الثاني

الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا" في مدينة يوهان الصينية.

12 يناير/ كانون الثاني

بركان "تال" يثور في الفلبين.

18 يناير/ كانون الثاني

الأمير هاري وزوجته يتخليان عن الألقاب والمهام الملكية

25 يناير/ كانون الثاني

قتلى ومصابون في زلزال شديد يضرب شرقي تركيا

26 يناير/ كانون الثاني

مقتل كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي في تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا.

28 يناير/ كانون الثاني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خطته للسلام ويقول إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين

30يناير/ كانون الثاني

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي فيروس كورونا وظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين

31 يناير/ كانون الثاني

بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد ما يقارب نصف قرن من انضمامها إلى هذا التكتل الإقليمي.

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