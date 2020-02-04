لا يزال فيروس كورونا الجديد والغموض الذي يدور حوله يشغل رواد التواصل الاجتماعي حول العالم، ولكن ذلك لم يمنع المغردين العرب من اللجوء إلى الدعابة للتعامل مع تفشي الفيروس القاتل.

مصدر الصورة Twitter @mosa_eldeeb Image caption أصبحت وزيرة الصحة المصرية مصدر جدل بعد ارتدائها للكمامة "بشكل خاطئ"

ومنذ بدء انتشار الفيروس سارع المغردون في بلدان عربية مختلفة إلى تداول نكات وردود أفعال ساخرة عن فيروس كورونا وكيفية تعامل الدول العربية مع الخطر "الذي يتهدد العالم". كما تداخلت الأخبار بالإشاعات ونظريات المؤامرة.

"مرح رغم المآسي"

استخدم المغردون فيروس كورونا للسخرية من كل ما يرتبط بحياة المواطن العربي من أوضاع نفسية واجتماعية وسياسية.

في غزة، قال فاضل سليمان إن المدينة محاصرة لدرجة "أن #فيروس_كورونا مش عارف يدخل". وكان ذلك تعقيباً على بيان تؤكد فيه وزارة الصحة الفلسطينية خلو البلاد من الفيروس.

وكذلك في فلسطين، أضاف محمد كلمات على وزن "كورونا" للتعبير عن واقع المواطن الفلسطيني.

أما في اليمن، غرّدت روزان عن أملها في استضافة الصين لـ "أطراف النزاع اليمني للتفاوض والوصول لحل نهائي"، وذلك "يرضي جميع اليمنيين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alzahira_s تحول #فيروس_كورونا في اليمن الى دعابه وضحك وتنكيت

شعب مرح فرح رغم الماسي

ونعلن لكم

فرصة ذهبيه 🥇



اللي ضابح من مرته

يشلها الصين تشم هواء



التذاكر مجانية ذهاب دون اياب 🤣🤣🤣✋🏼 #كورونا

😂 😂 — جيهان {Alzahira} (@alzahira_s) ٢ فبراير ٢٠٢٠

وفي سوريا، اعتبر المغردون وصول الفيروس للبلاد بمثابة وضع نهاية له و"موتا للفيروس بحد ذاته بسبب الاكتئاب والهم والفقر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Do_Reemi كورونا اذا وصل على سوريا ممكن يموت من الاكتئاب نحنا حالتنا بتصعب على الڤيروس 😭😭😂😂 — Reem (@Do_Reemi) ٣ فبراير ٢٠٢٠

وتداول المصريون تسجيل فيديو لشاب يسعل بصوت عال في المقاهي متحدثاً عن رحلته للصين، مما يجعل زوار المقهى يهربون بعيداً عنه.

"كمامة وزيرة الصحة"

كما أثارت صورة لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي كمامة لا تغطي أنفها، بل فمها فقط، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها اتبعت طريقة خاطئة لاستخدام الكمامات تساعد على نشر العدوى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmedthanaa1 عموما يا جماعة في موضوع كمامة وزيرة الصحة ده الناس اللّي راجعة من الصين دي اساسا مكشوف عليهم ومفيهومش حاجة واللي كان مشكوك ان عنده حاجة فضل في الصين واتحجز مرجعش، احنا بس حابين نعمل منظر قال يعني الصحة مقطعة بعضها😂 — Ahmedthanaa (@Ahmedthanaa1) ٣ فبراير ٢٠٢٠

في المقابل، استنكر فريق من المغردين الانتقادات التي وجهت لوزيرة الصحة وعبروا عن "امتنانهم للجهود السريعة" التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا، واستهجنوا الاستهزاء من خطر عالمي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hendelkady1 عايزين الحق

احنا نستاهل كورونا والله ماهزار

منستاهلش طيارات تطلع تجيب مصريين من الصين.

ولانستاهل نوقف دكاترةوممرضات فالمطارات والموانئ لاكتشاف المصابين!عشان البعض يعمل حملة التريقة عالممرضات والكوميكس اللي معمولة لوزيرة الصحة وشير لاإرادي كالحمى مين دول!أومال سيبت ايه لعدوك؟!! — هند القاضي (@hendelkady1) ٣ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBRachid لا جدوى من الذعر بمواجهة #كورونا_المتجدد والمطلوب إتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والسلطات في كل بلد والإستفادة من هذه التجربة لتشخيص الثغرات الوطنية في الطب الوقائي، #مصر تستحق التحية لأنها تحركت بسرعة وقوة لحماية مواطنيها وضمان حقهم في العناية الفائقة من وطنهم.#تحيا_مصر — Mohamed Rachid (@MBRachid) ٣ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ehab38_antel بيتريقوا علي وزيره الصحه علشان نزلت بنفسها وسط الأطباء ولبسه كمامه علي بقها وهي كل اللي المفروض تعمله انها تقعد في مكاتبها وتنزل الأطباء والممرضين يشوفوا شغلهم وهي تصدر أوامر فقط وتوجيهات ولكنها نزلت تقف معاهم ايد بايد علشان تطمنهم وتطمن الناس اننا مش خايفين وهنواجه الخطر ✋🏻 — عنتيل النشطاء 💪🏻💪🏻🤓 (@ehab38_antel) ٣ فبراير ٢٠٢٠

من جهتها، علقت وزيرة الصحة على الصورة المتداولة قائلة إنها "اُلتقطت أثناء المحاكاة وتفقد المكان قبل هبوط الطائرة القادمة من ووهان الصينية".

كما أكدت على "ضرورة عدم الالتفات للأشياء التي لا معنى لها في السياق العام"، مشيرة إلى أن "طغيان الأمور السلبية وتناول الأفراد لها بشكل من السخرية يسيء للدولة".