اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان باللقاء "التاريخي" بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية.

Image caption كانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا بسبب علاقته بإيران

وأثار اللقاء جدلاً كبيراً بين المغردين السودانيين والعرب، مستخدمين وسم #لقاء_البرهان_ونتنياهو ، الذي عبر كثيرون من خلاله عن رفضهم "للتطبيع مع إسرائيل".

"تجاوز للثورة وخيانة لفلسطين"

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً عبر حسابهم الرسمي تحت وسمي #تحديات_الفترة_الانتقالية و #استكمال_هياكل_السلطة يوضحون فيه موقفهم من لقاء البرهان ونتنياهو.

ونصّ البيان على أن "موقف الشعب السوداني ودولته الثابت تاريخياً هو عدم التعامل أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وفي السياق نفسه، رأى قطاع من المغردين في الاجتماع مع نتنياهو "تجاوزاً" لسيادة الشعب السوداني.

كما تعرض البرهان لانتقادات كثيرة خاصة في ظل خطة السلام التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويرفضها الفلسطينيون.

"تحقيق مصالح عليا للشعب السوداني"

على عكس ذلك، اعتبر فريق من المغردين التطبيع مع إسرائيل "منفعة ضرورية"، إذ قال مكرم إن "مصلحة السودان فوق كل شيء" تحت وسم #السودان_فوق_الجميع .

وقال محمد إن "العلاقات مع أي دولة من حيث المبدأ لا أشكالية بها إذا كانت تحقق مصالح مشتركة".

كما أيّد فريق من المغردين التطبيع واعتبروا أنه يصب في مصلحة السودان لـ "إزالتها من قائمة الإرهاب"، ولكن بعضهم عارض خطوة البرهان "دون علم الحكومة".

وانتقد فريق آخر العلاقات مع إسرائيل بسبب "عدم وجود مواقف واضحة" للسودان من مواضيع "أكثر مصيرية" مثل سد النهضة.