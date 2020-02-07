العراق: لماذا يطالب مغردون بإيقاف حساب مقتدى الصدر؟

أطلق مستخدمو التواصل الاجتماعي في العراق حملة افتراضية واسعة ضد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، مطالبين بإغلاق حسابه على موقع تويتر. وجاء ذلك على خلفية اشتباكات اندلعت بين أنصار الصدر ومتظاهرين أسفرت عن مقتل العشرات.

مصدر الصورة BBC/ Ismail Moneer Image caption يتمتع الصدر المنحدر من أسرة دينية عريقة بنفوذ كبير في العراق

وأثارت تغريدات الصدر في الآونة الأخيرة موجة من الجدل والانتقادات، إذ دعا أنصاره المعروفين باسم "القبعات الزرق" لمساعدة قوات الأمن العراقية في فتح الطرق الرئيسية وإعادة الحياة اليومية إلى ما كانت عليه.

حصار إلكتروني

وتحت وسم #نحو_عراق_آمن و #قطع_الطرق_إرهاب قال الزعيم الشيعي في تغريدة: "لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها"، مما أثار غضب المغردين العراقيين المؤيدين للثورة.

ورداً على ذلك، أطلق ناشطون عراقيون حملة يدعون فيها تويتر لإغلاق حساب الصدر، مستخدمين وسمي #بلغ_على_مقتدى و #مقتدى_يسرق_الثورة .

ويرى هؤلاء المغردين أنه يتعين إغلاق حساب الصدر لأن "العشرات قتلوا بسبب تغريداته".

كما دعا آخرون إلى وقف متابعة حساب الصدر والتبليغ عن كل تغريداته لممارسة "المزيد من الضغط" عليه.

وعلى عكس ذلك، استنكر فريق من المغردين الحملة ضد الصدر، مؤكدين تأييدهم له ضد "المخربين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hedarlsadre على العراقين جميعا الوقوف مع خليفة الله في الارض السيد مقتدى والوقوف مع ملائكة الارض القبعات الزرق فهؤلاء اخوانكم يتعرضون للقتل والقمع والاعتداء من قبل الجوكريه في ساحات التظاهر — حيدر الصدري🧢 (@hedarlsadre) ٦ فبراير ٢٠٢٠

ومن الجدير بالذكر أن الصدر حتى وقت قريب كان يدعو العراقيين وأتباعه إلى الخروج في مظاهرات مناهضة للحكومة.

"إرهاب" أم سرايا "سلام"؟

وقد عبر مغردون عن استيائهم من أصحاب "القبعات الزرق"، وهي ميليشا أسسها مقتدى الصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما اندلعت المظاهرات ضد الحكومة. وهي جزء من مليشيات تسمى "سرايا السلام".

وبعد انتشار فيديوهات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يهاجمون المتظاهرين ويتعرضون لهم بالعصي، أطلق مغردون وسم #إرهاب_القبعات_الزرقاء والذي اتهم من خلاله بعض المغردين التيار الصدري "بقمع مظاهرات العراق" وبأن تغريدات الصدر تعطي "غطاء للميليشيات المدعومة من إيران".

من جهته، عقّب الصدر على دور "القبعات الزرق" قائلاً إن واجبهم "ليس الدفاع عنه أو عمن يهتف ضده" بل "تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن".

في المقابل، دافع مؤيدو الصدر عنه من خلال وسمي #معك_يابن_الصدر و #ادعم_مقتدى.

ويعرف الصدر عن نفسه عبر حسابه في تويتر بأنه: "عراقي انا شيعي في العلا سني الصدى مسيحي الشذى صابئي الرؤى ايزيدي الولا اسلامي المنتهى مدني النهى عربي القنى كردي السنا اشوري الدنى تركماني المنى شبكي الذرى". وفي معظم تغريداته، يؤكد على الوحدة الوطنية تحت وسم #كلنا_للعراق .

كما يذيل الصدر بياناته على تويتر بأوصاف مختلفة تصب في السياق نفسه مثل: "عاشق العراق" و"راعي الثورة" و"محب السلام والاعتدال".