احتفالية عودة القوات الإماراتية من اليمن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، وفي العالم العربي، بشكل عام، بعد الإعلان عن عودة قوات إماراتية شاركت ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

#الصقور_المخلصين

مصدر الصورة Getty Images Image caption عودة القوات الإماراتية من اليمن

وقال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على موقع تويتر: " تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غدا بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

ومن جهته غرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلا: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

وأضاف: "صقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم".

"الصقور المخلصون"

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات وعدد من الدول الخليجية وسم #الصقور_المخلصين الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في هذه الدول؛ احتفاءً بعودتهم من المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن، على حد قولهم.

وقال عبدالخالق عبدالله: " احتفلت الإمارات اليوم بعودة جنودها الأبطال المشاركين بأداء الواجب الوطني والإنساني ومحاربة الأعداء في اليمن على أكمل وجه وبنجاح تام وبشهادة البعيد والقريب مؤكدين أن جيش الإمارات ليس للاستعراض بل هو جيش مقاتل عن حق وباحترافية وجاهزية قتالية متوافقة مع أفضل ما لدى أفضل جيوش العالم".

وقال درويش الطويل: " لن توفي الكلمات حق جنود الإمارات البواسل، سطروا أروع الأمثلة في التضحيات في حماية الدار والقيام بمهامهم العسكرية في اليمن وغيرها، إنهم جنود أوفياء لقيادتهم وشعبهم، لا يهابون الموت، لأن الأرواح أسمى ما يقدمونه للإمارات".

هزيمة

وفي المقابل رأى آخرون أن عودة القوات الإماراتية من اليمن هزيمة للتحالف العربي، بقيادة السعودية، في اليمن، لعدم تحقق الأهداف التي سعى إلى تحقيقها.

فقال الوليدي: "الإمارات تستقبل جنودها العائدين من اليمن يذكرني بعودة الجنود الأمريكيين من العراق، جنود أمريكا سلموا العراق لإيران وداعش والإمارات كذلك سلم الجنوب للانتقالي وداعش نفس الخطة ونفس المصير".

وقال ضاحي الكثيري: "وقريباً الاحتفال بعودتهم من ليبيا خائبين كما خابوا وانكسروا وهزموا في اليمن .. أول دولة تحتفل بالهزيمة بعد 5 سنوات حرب".

استراتيجية "غير مباشرة"

وأعلنت دولة الإمارات العربية عن عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن، ضمن استراتجية وصفتها بـ"غير المباشرة".

وأوضح مسؤول عسكري إماراتي، شارك في قيادة قواته في حرب اليمن، الأحد، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه، دون الاعتماد على القوات الإماراتية التي اتجهت إلى الاستراتيجية غير المباشرة.

وأضاف الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن، أنه "تم تأسيس قوات عسكرية من 200 ألف يمني سوف يتم الاعتماد عليهم في العمليات العسكرية في اليمن"، وأشار أنه "بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها القوات المسلحة باحتراف عالٍ إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت الوكالة عن المزروعي القول إن القوات التي شاركت في الحرب تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة، في مختلف مدن ومحافظات اليمنِ. وإن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 108عسكريين.