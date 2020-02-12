ما حقيقة تجسس إيران على الكويت؟

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، لقناة الميادين "إن جميع القواعد الأميركية في المنطقة تحت مراقبتنا وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا ونعلم كم سفينة يمتلكون".

#ايران_تتجسس_على_الكويت

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي

وأضاف "حتى حين يذهب الجنود الأميركيون إلى الفنادق في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم".

ومع انتشار الخبر أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدد من الدول العربية كالبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية وسم #ايران_تتجسس_على_الكويت الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في هذه الدول.

فقال ابو وليد العضياني: "إيران تستطيع وبكل قوة أن تفعل ما تشاء في الكويت للأسف، هناك جالية إيرانية بلباس وطني تعمل بأمر القيادات الإيرانية، هنا تصبح المهمة الأمنية المضادة ملحة الآن وبشكل سريع وقوي جداً".

وقال سليمان الزهراني: "ننتظر رد الحكومة الكويتية على هذا التصريح والإقرار المستفز من قيادي كبير في النظام الإيراني! هذا اعتراف رسمي إيراني بالتجسس علينا والمؤسف هناك من يطالب في الكويت بالعفو عن خلية التجسس الإرهابية التي تعرف بخلية العبدلي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abo_waleed50 #ايران_تتجسس_علي_الكويت

ايران تستطيع وبكل قوة ان تفعل ماتشاء في الكويت للأسف ،

هناك جالية ايرانيه بلباس وطني تعمل بأمر القيادات الايرانيه ،

هنا تصبح المهمة الأمنية المضادة ملحة الان وبشكل سريع وقوي جداً! — ابو وليد العضياني (@abo_waleed50) ١١ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almrsa55 ننتظر رد الحكومة الكويتية على هذا التصريح والإقرار المستفز من قيادي كبير في النظام الإيراني! هذا اعتراف رسمي إيراني بالتجسس علينا..

والمؤسف هناك من يطالب في الكويت باالعفو عن خلية التجسس الإرهابية التي تعرف تميعا بخلية العبدلي!!#ايران_تتجسس_علي_الكويت pic.twitter.com/jcqxkDg9Ry — سليمان الزهراني (@almrsa55) ١١ فبراير ٢٠٢٠

وتساءل آخرون عن رد الكويت على ما وصفوه بالتدخلالمكشوف في الشأن الكويتي، وعن الخطوات التي ستلي خطاب رضائي.

فقال أحمد بودستور: "محسن رضائي يعترف في تصريح له صراحة بأن إيران تتجسس على القوات الأمريكية في الكويت ومملكة البحرين وهذا تدخل مكشوف في الشأن الكويتي وهي لها خلايا في كل دول مجلس التعاون لذلك على الخارجية الكويتية أن تستدعي السفير الإيراني وتسلمه رسالة احتجاج".

وقال عادل المرحوم: "بعد اعتراف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي بتجسس بلاده على الكويت، رغم أن الأمر وصل إلى التحكم في مفاصل وزارات سيادية، هل الكويت قادرة على الرد ولو بطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع النظام الإرهابي، أم أنها تفتقر للسيادة حتى على أراضيها، وتلتزم الصمت".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmadbudastour امين عام مجلس مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي يعترف في تصريح له صراحة بأن إيران تتجسس علي القوات الأمريكية في الكويت ومملكة البحرين وهذا تدخل مكشوف في الشأن الكويتي وهي لها خلايا في كل دول مجلس التعاون لذلك علي الخارجية الكويتية أن تستدعي السفير الإيراني وتسلمه رسالة احتجاج !!! — أحمد بودستور (@Ahmadbudastour) ١٠ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @adelbrmr بعد اعتراف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي عن تجسس بلاده على الكويت..رغم ان الامر وصل إلى التحكم في مفاصل وزارات سيادية.

هل الكويت قادره على الرد ولو بطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع النظام الإرهابي .

ام انها تفتقر للسياده حتى على اراضيها.. وتلتزم الصمت. — Adil Almarhoum (@adelbrmr) ١١ فبراير ٢٠٢٠

الرد الرسمي الإيراني

وفي المقابل رد السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، أمس الثلاثاء، على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية الإيرانية.

وأشاد إيراني بعمق العلاقات الكويتية - الإيرانية وتطورها، كما نفى تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للكويت والتجسس عليها.

وأوضح أن "السيد محسن كان يخاطب الوجود الأميركي والجيش الأميركي في المنطقة، فنحن نعتبرهم هم الأعداء، لأنهم جاؤوا من أجل مقاصد غير سلمية، فهم قتلوا واغتالوا بعض العسكريين الإيرانيين، ومن الطبيعي أن يكون هناك موقف إيراني ضدهم، وهذا الخطاب كان واضحاً وليس ضد الكويت وإنما ضد الوجود الاميركي".

وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ41 للثورة الإسلامية الإيرانية، أشاد كثيرون بالقوة الإيرانية في المنطقة وقدرتها على ردع الأمريكي وغيره، على حد قولهم.

فقال ميثم: "41 عاماً من الحصار والضغوطات والتهديد والترهيب والقتل، وأضحت الجمهورية الإسلامية اليوم قوّةً عظمى وأمريكا خسئت وفشلت وسقطت وها هي تتجه نحو الأفول، إن تنصروا الله ينصركم، فلتؤمن الدول الإسلامية بذلك".

وقال مؤيد البيضاني: "مع الأسف أن البعض ممن يرى أن القوة فقط لدى أمريكا ولا يريد أن يرى قوة وقدرة الجمهورية الإسلامية وبالأخص الصفعة الصاروخية التي صفعت بها أمريكا بقاعدة عين الأسد والتي لم يصرح بها ترامب واكتفى بقول لا يوجد خسائر لدنيا وبعد أيام بانت الخسائر الأميركة تدريجياً، إيران قوية والعاقل يفهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almohandes_3 ٤١ عاماً من الحصار والضغوطات والتهديد والترهيب والقتل..



وأضحت #الجمهورية_الاسلامية اليوم قوّةً عظمى وامريكا خسئت وفشلت وسقطت وها هي تتجه نحو الافول..



ان تنصروا الله ينصركم،

فلتؤمن الدول الاسلامية بذلك — Maytham (@almohandes_3) ١١ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @0aGGWMAhpfxsSRr مع الأسف أن البعض ممن يرى أن القوة فقط لدى أمريكا ولايريد أن يرى قوة وقدرة الجمهورية الاسلامية وبالأخص الصفعه الصاروخية التي صفعت بها أمريكا بقاعدة عين الأسد والتي لم يصرح بها ترامب وكتفى بقول لايوجد خسائر لدنيا وبعد أيام بانت الخسائر الامريكة تدريجياً..أيران قوية والعاقل يفتهم. — مؤيد البيضاني (@0aGGWMAhpfxsSRr) ٩ فبراير ٢٠٢٠

وأكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي قبل أيام أن على بلاده أن تزيد قوتها العسكرية لوقف "تهديدات العدو" وتجنّب اندلاع حرب.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء " إرنا" عن خامنئي قوله، خلال اجتماع مع قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية، إنها أولوية لإيران " أن تصبح قوية لتجنّب اندلاع حرب وإنهاء تهديدات العدو، فالضعف سيشجع أعداءنا على مهاجمة إيران".

وأضاف أن إيران لا تمثل تهديدا لأي دولة، مضيفا أنها "عازمة على ضمان أمنها فقط".