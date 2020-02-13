أثار اسم الإعلامي السعودي فيصل عطا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد اتهامه بالخيانة ...فما القصة؟

#اعلامي_خاين_لبلاده

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من مباراة النصر السعودي والسد القطري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا

تعرض الإعلامي السعودي فيصل عطا لحملة تخوين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عقب مباراة النصر السعودي والسد القطري، الثلاثاء الفائت، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأت القصة عندم غرد الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل على حسابه في تويتر قائلا: "أعرف أن مشاركة لاعب النصر مختار علي في دوري أبطال آسيا سليمة 100% لكن ما هو موقف وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد الإعلام الرياضي من إعلامي (سعودي) يتجه لإداري السد القطري في المكس زون بعد المباراة ليمرر له معلومة أن مختار علي لاعب مواليد؟"

واللاعبين المواليد (وهم اللاعبون غير السعوديين من مواليد السعودية) .

وأضاف: "تخيلوا فقط أن الهلال يلاعب السد القطري وأن عبدالعزيز المريسل يذهب لإداري السد في المكس زون وأمرر له معلومة أن هناك لاعب مواليد في الهلال حتى يقدم ناديه احتجاج ضد نادي سعودي !!ماذا سيحدث !؟ و ما العقوبة التي ستصدر ضده غير شطبه اعلامياً وووووو !؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALMRISEUL اعرف ان مشاركة لاعب #النصر #مختار_علي في #دوري_ابطال_اسيا سليمة 100٪

لكن ماهو موقف وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد الإعلام الرياضي من إعلامي (سعودي) يتجه لإداري السد القطري في المكس زون بعد المباراة ليمرر له معلومة أن مختار علي لاعب مواليد؟ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١١ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @ALMRISEUL تخيلوا فقط

ان الهلال يلاعب السد القطري و ان عبدالعزيز المريسل يذهب لإداري السد في المكس زون و أمرر له معلومة ان هناك لاعب مواليد في الهلال حتى يقدم ناديه احتجاج ضد نادي سعودي !!

ماذا سيحدث !؟

و ما العقوبة التي ستصدر ضده غير شطبه اعلامياً وووووو !؟ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١١ فبراير ٢٠٢٠

وأطلق جمهور الكرة في المملكة، وبالأخص جمهور نادي النصر، وسم #اعلامي_خاين_لبلاده الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 19 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم وطالبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الإعلام بالتدخل ومعاقبة "الإعلامي الخائن" كما وصفوه.

فقالت نوف الروقي: "إذا لم يتعاقب هذا فهي مصيبة تأكدوا أن خائن الوطن بالرياضة هو خائن للوطن بكل الأمور، شجع ضد غريمك ومنافسك تمنى خسارته ادعم منافسه لكن أن تخون لبلد معادي هذي مصيبه !!! بلدنا الذي منحك الجنسية وأعطاك أكبر من حجمك خطط أحمر".

وقال سلطان الزيدي: "تبي تشجع أنت حر، شجع الفريق اللي تبي، ولن نطعن في وطنيتك، لكن تروح تفتن على فريق سعودي وأنت مواطن سعودي هذي صعبة ، كذا نقول عنك "خسيس""

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nouf_1716 #اعلامي_خاين_لبلاده



اذا لم يتعاقب هذا فهي مصيبه

تأكدوا ان خائن الوطن بالرياضه هو خائن للوطن بكل الامور / شجع ضد غريمك ومنافسك تمنى خسارته ادعم منافسه لكن ان تخون لبلد معادي هذي مصيبه !!!

بلدنا الذي منحك الجنسيه واعطاك اكبر من حجمك خطط احمرر ✋ — نوف الروقي 44 💛 (@Nouf_1716) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaidi161 تبي تشجع أنت حر، شجع الفريق اللي تبي، ولن نطعن في وطنيتك ،لكن تروح تفتن على فريق سعودي وأنت مواطن سعودي هذي صعبة ، كذا نقول عنك "خسيس"!

#اعلامي_خاين_لبلاده — سلطان الزايدي (@zaidi161) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

ورد الصحفي السعودي فيصل عطا، أمس الأربعاء، على الحملة التي طالته بالقول: "تم رصد عدد من التغريدات التي طالتني بالإساءة الشخصية لي أو لعائلتي، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كل من خوّن واتهم سيجد من يردعه، فنحن في بلد عظيم قائم على تشريعات وأنظمة تكفل حق كل مواطن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @f9atta تم رصد عدد من التغريدات التي طالتني بالإساءة الشخصية لي أو لعائلتي، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كل من خوّن واتهم سيجد من يردعه، فنحن في بلد عظيم قائم على تشريعات وأنظمة تكفل حق كل مواطن. — فيصل عطا (@f9atta) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

ولم يأتي الرد من فيصل وحده، بل تضامن مع الإعلامي السعودي عدد من السعوديين عبر وسم #كلنا_فيصل_عطا الذين اعتبوا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

فقال خالد الدلاك: "في 1992م وعندما لعب النصر أمام نيسان الياباني في بطولة آسيا سرت إشاعة اتهموني فيها بأنني زرت فندق الفريق الياباني في الرياض وزودتهم بأشرطة فيديو عن مباريات النصر واليوم يتهمون زميل بدون دليل بطلبه من السد احتجاجهم على مواليد النصر ( كذب ورثته من الجدود )".

وقالت تغريد هلالي: "أنت أكبر من أي مهاترات أو اسقاطات ضع في بالك دائما الناجح محارب في كل مكان، ولكن لا تثني العزم والهمة امض قدما امامك الشمس مشرقة والمستقبل مفتوحة يديه على مصرعيه لا تنسى واثق الخطا يمشي ملكا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DlakSaad في 1992م وعندما لعب #النصر امام نيسان الياباني في بطولة اسيا سرت اشاعه اتهموني فيهابانني زرت فندق الفريق الياباني في الرياض وزودتهم بأشرطة فيديوعن مباريات النصر واليوم يتهمون زميل بدون دليل بطلبه من السد احتجاجهم على مواليد النصر

( كذب ورثته من الجدود )!!!#اعلامي_خاين_لبلاده — خالد الدلاك (@DlakSaad) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tagharidhilali #كلنا_فيصل_عطا

أنت أكبر من اي مهاترات او اسقاطات ضع في بالك دائما الناجح محارب في كل مكان

ولكن لاتثني العزم والهمة امض قدما امامك

الشمس مشرقة والمستقبل مفتوحة يديه على مصرعيه

لاتنسى واثق الخطا يمشي ملكا pic.twitter.com/exPZpK78H5 — 💙Tgaraid Hilali 💙 (@tagharidhilali) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

ويصادف اليوم، اليوم الألف لما يعرف بحصار قطر.

حيث فرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا اقتصاديا، ومقاطعة دبلوماسية على قطر، منذ عام 2017 بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها القوية مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وأطلق قطريون وسم #١٠٠٠_يوم_من_صمود على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن قطر اليوم أقوى من أي وقت مضى.

فقال المغرد تميم بن خالد: " لا طريق للعودة إلى الوراء فيما يخص الحصار علينا نحن أقوى بالله و بأميرنا وقالها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني "لكم دينكم ولنا ديننا" وهذا يؤكّد أن قطر مستمرة في طريقها الاستراتيجي وخطها السياسي ذاته، وأن الحلول المشروطة تنتهي قبل بدايتها".

وقال سعد الباكر: " #١٠٠٠_يوم_من_صمود وألف يوم أخرى ستكون كفيلة للصعود لمصاف الدول الكبرى، وطفرة لتصدير جميع أنواع اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجات الألبان، اكتفاء وتصدير جميع الخضراوات ستتحول بطون الأودية لموطن بيئي ومحميات عالمية ومعلم سياحي عالمي ومراعي دائمة ابشروا بالعز والخير شعار للتحدي والعلا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TamimBinKhalid لا طريق للعودة إلى الوراء فيما يخص الحصار علينا نحن أقوى بالله و بأميرنا

وقالها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني

"لكم دينكم ولنا دين"

وهذا يؤكّد أن قطر مستمرة في طريقها الاستراتيجي وخطها السياسي ذاته، وأن الحلول المشروطة تنتهي قبل بدايتها.

#١٠٠٠_يوم_من_صمود — تميم بن خالد (@TamimBinKhalid) ١٢ فبراير ٢٠٢٠