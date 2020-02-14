أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة الفنان المصري محمد رمضان بعد بيان وزارة الطيران بشأن الأزمة المتجددة منذ أيام بين رمضان وطيار مصري فصل من عمله بعد نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالساً في مقعد مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

#قاطعوا_محمد_رمضان

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفنان المصري محمد رمضان

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، سامح الحفني، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني المصري في فيسبوك: "إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها".

وأضاف: "وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

وختم رئيس سلطة الطيران المدني البيان بالقول: "من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها".

وبالعودة إلى الحملة، فقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #قاطعوا_محمد_رمضان الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 19 ألف تغريدة، حملوا من خلالها الفنان المصري مسؤولية فصل الطيار أشرف أبواليسر من عمله.

فقال أكرم البزاوي: "ناس كتير من اللي بيتكلموا في الهاشتاج ده هما مش ضد نجاح محمد رمضان ولا ضده كممثل هما ضد أفعاله بس مش أكتر، يعني الناس مش ضدك الناس عايزاك أحسن، ياريت ده اللي يوصل للأستاذ محمد رمضان و لازم برضو يعرف إن كلنا بنغلط بس لازم يبقى عندنا ثقافة الاعتذار.".

وقال رفعت: "حاول تعمل حاجه صح وارفض الغلط ولو بدوسه صغيره وإلغاء اشتراك لقناة محمد رمضان أو عدم متابعة للانستا او إلغاء متابعة على تويتر والله هتبقى رفضت الغلط واتبرقت منه لأنك هتتحاسب عليه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ABezawy ناس كتير من اللي بيتكلموا في الهاشتاج ده هما مش ضد نجاح محمد رمضان ولا ضده كممثل هما ضد افعاله بس مش اكتر .. يعني الناس مش ضدك الناس عايزك احسن .. ياريت ده اللي يوصل لاستاذ محمد رمضان و لازم برضو يعرف ان كلنا بنغلط بس لازم يبقى عندنا ثقافة الاعتذار #قاطعوا_محمد_رمضان — Akram el bezawy (@ABezawy) ١٣ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elga3fryy77 هو دا الشخص اللى ينطبق عليه مقولة الشبع بعد جوع انت قفلت بيوت ناس كتير بسب غرورك اللى ملهوش اى معنى ياأخى الواحد عاوز يشتم ويجيبك باسواء الالفاظ بس فعلا خسارة فيك اى كلام بس هارجع بالوم علينا أحنا اللى عملنالك سعر وانت فى الاساس ولا تسوى اى شئ#قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/E1X5vLXRCj — Mahmoud Gaafer (@elga3fryy77) ١٣ فبراير ٢٠٢٠

محمد رمضان

ومن جهته غرد رمضان على صفحته الرسمية في تويتر مستعينا بوسم الحملة المطالب بقاطعته قائلا: "قاطعوا محمد رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ2 مليار و450 مليون مشاهدة في وقت قياسي، رقم واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وقد أعاد رمضان نشر المقطع المصور في مقصورة الطائرة، وعلق قائلا: "انا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Mohamed_Ramadan انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني ، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله pic.twitter.com/XXGifOHBxa — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١٣ فبراير ٢٠٢٠

تضامن وتعاطف

وفي المقابل لقي الفنان المصري محمد رمضان تعاطفا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن اللوم يقع على عاتق الطيار المصري وليس العكس.

فقالت دعاء: "خلونا نكون واقعين شوي انتا كطيار وعندك قواعد معينه ماشي عليها لما يجي شخص يطلب منك انو يتصور وانتا عارف انو هذا الشي ممنوع وغلط وعارف العقاب بتوافق ليش، أنا بشوف الحق على الطيار هذي غلطتك ولازم تتحمل انت المسؤولية".

وقال زيد: "طبيعي أن الطيار الذي أوقف عن العمل بسبب محمد رمضان أن يرفض من جميع الشركات، وعلى الدولة المصرية حبسه ومعاقبته، أنا لست ضد محمد رمضان لأن الحق ليس عليه، الحق علي وافق وسمح بتعريض حياة الناس للخطر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Douaa98483099 خلونا نكون واقعين شوي انتا كطيار وعندك قواعد معينه ماشي عليها لما يجي شخص يطلب منك انو يتصور وانتا عارف انو هذا الشي ممنوع و غلط و عارف العقاب بتوافق ليش !! انا بشوف الحق على الطيار هذي غلطتك ولازم تتحمل انتا المسوؤليه — Douaa 🖤 (@Douaa98483099) ١٤ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Zaid_12_1997 طبيعي ان الطيار الذي اوقف عن العمل بسبب محمد رمضان ان يرفض من جميع الشركات،وعلى الدولةالمصرية حبسه ومعاقبته،انا لست ضد محمد رمضان لان الحق ليس عليه،الحق علي وافق وسمح بتعريض حياة الناس للخطر #محمد_رمضان — ZAID THE WRITER (@Zaid_12_1997) ١٢ فبراير ٢٠٢٠

وزارة الطيران المدني

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد اتخذت العام الماضي، عدة إجراءات عقابية ضد الطيار ومساعده، بعدما أثبتت تحقيقات أن طاقم قيادة طائرة خاصة سمح للممثل المصري محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة والتظاهر بقيادتها وتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة حينها، إنها أجرت تحقيقا تبين من خلاله ثبوت ما ورد بالمقطع الذي نشره رمضان وتظاهره بتولي القيادة، بالمخالفة لقواعد الطيران المدني.