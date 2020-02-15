هتافات "مناصرة للأقصى" في مكة تثير جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المعتمرين الأتراك وهم يرددون هتافاتعن المسجد الأقصى في القدس خلال أدائهم مناسك العمرة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter

وظهر المعتمرون الأتراك وهم يرددون هتاف "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، خلال سعيهم بين الصفا والمروة، في الحرم المكي.

وتعليقا على ما قام به المعتمرون الأتراك، أدان "مرصد مكافحة الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لـ"دار الإفتاء المصرية"،" تسييس تركيا للشعائر الدينية بمكة" ودعا إلى "منع الدول من تدنيس أماكن العبادة بالأعمال السياسية".

وقال المرصد إن "الشعائر الدينية وأماكن العبادة، وخاصة الحرم المكي له قدسية خاصة ولا يجوز الزج به في العمل السياسي"

#الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المختلفة والآراء المنوعة التي رفض بعضها تسييس الشعائر الدينية بينما اعتبر البعض الآخر ما حصل رد فعل طبيعيا ولا يتعارض أبدا مع مبادئ الدين.

وتحت هاشتاغ #الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي اعترض سعوديون على ما وصفوه بالعرض الفاشل والسخيف، والمتاجرة بالدين واستغلال المقدسات في السياسة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FoFImngvoOw7RNB #الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي يروحون يحررون الأقصى من منعهم اما يسوون show سخيف في الحرم المكي فهذا عمل سياسي خبيث وفاشل — احمد خلاف (@FoFImngvoOw7RNB) ١٥ فبراير ٢٠٢٠

واعتبر يوسف الخليوي أن ما حصل هو وقاحة، فالتظاهر ضد صفقة القرن لا يصح أن يكون في الحرم المكي بل أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yalkheleiwi من وقاحة الترك ان يتظاهروا ضد صفقة القرن بالحرم المكي بدلا من ان يتظاهروا امام السفارة الإسرائيلية بمدينة أنقرة...

كره السعوديين لاردوغان بسبب وقاحته ضدنا لايقل عن كرههم للخامنئي https://t.co/udDOgpolEO — يوسف الخليوي (@yalkheleiwi) ١٤ فبراير ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه رأى مرزوق المطيري أنه كان من الأولى بمرددي الهتافات مطالبة أردوغان بقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع إسرائيل.

في المقابل أبدى كثيرون استغرابهم من انزعاج البعض من "إظهار الأتراك حبهم للأقصى".

ورأى محمد عمشى أن هناك ارتباطا دينيا قبل أن يكون سياسيا في موضوع الأقصى لأنه يعد المسجد الثالث في الإسلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amshatoon الأقصى هو المسجد الثالث في الاسلام.. لهذا هناك ارتباط ديني قبل أن يكون سياسي



على كل حال.. أعاد الله المسجد الأقصى وحفظ الحرمين .. والله المستعان — Mohammad Amsha (@Amshatoon) ١٥ فبراير ٢٠٢٠

واعتبر آخرون أن "الإسلام ليس دين عبادة فقط، بل يفترض بالحج أن يكون مؤتمرا سنويا لبحث شؤون المسلمين وليس لأداء الفريضة فقط"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AltaqreirAlarab الذباب الالكتروني السعودي أطلقوا هاشتاق #الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي

لأنهم هتفوا: (بالروح بالدم نفديك يا أقصى)!

عن فيديو المعتمرين الأتراك:

1- لا رهبنة في الإسلام وهو ليس دين عبادة فقط

2- الحج يفترض أنه مؤتمر سنوي للمسلمين لبحث شؤونهم

وليس لأداء الفريضة فقط فما بالنا بالعمرة — التقرير العربي (@AltaqreirAlarab) ١٥ فبراير ٢٠٢٠

حوادث مماثلة

في عام 1987 اندلعت اشتباكات بين الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية، عندما نظم الحجاج الإيرانيون احتجاجات مناهضة للغرب، وهو ما رفضته الحكومة السعودية وقتها. وقُتل في هذه الأحداث نحو 400 شخص غالبيتهم من الإيرانيين.