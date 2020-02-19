تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة المصرية منى فاروق بعد ظهورها في بث حي تحدثت فيه عن تردي حالتها النفسية وصعوبة إيجادها لمصدر دخل وذلك بعد شهور من تداول مقطع مصور تسبب في الكثير من المشاكل لها.

مصدر الصورة Twitter @LoaiNozha1 Image caption الممثلة المصرية منى فاروق

وظهرت فاروق في بث حي عبر انستغرام مدته 40 دقيقة، عبّرت خلاله عن يأسها لما حلّ بها، و"نبذ المجتمع لها" الذي أثر سلباً على حياتها الشخصية والمهنية.

"الإنسان خطّاء"

وأوضحت فاروق - في الفيديو ذاته، صعوبة حصولها على أي عمل "حتى خارج مجال التمثيل"، وكررت اعتذارها مراراً على "الأخطاء التي ارتكبتها".

وتعيش فاروق حاليا في في دبي بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق إخلاء سبيلها نظير كفالة مالية وذلك بعد توجيه الاتهامات لها بسبب الفيديو الذي ظهرت فيها مع الممثلة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف.

وعبر وسمي #ادعم_منى_فاروق و #متضامن_مع_منى_فاروق، أظهر المغردون دعمهم ومساندتهم لفاروق مؤكدين إنها "ليست وحيدة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ameenjan25 اللي عايز أقوله في موضوع منى فاروق هو انك ليكي ضهر يا منى وانتي مش لوحدك، اتسندي على كل اللي قلوبهم سليمة وأرواحهم سليمة، دول اللي بيوزنوا في ميزان البشر .. استوعبي انك ماغلطتيش أصلا عشان تحسي بأي ذنب أو تعتذري لأي حد#ادعم_مني_فاروق — أحمد أمين (@Ameenjan25) ١٩ فبراير ٢٠٢٠

وطالب إسلام بإعطاء فاروق فرصاً أخرى لأن "لا أحد معصوم من الأخطاء" وهي "لم تؤذي أحداً" بما فعلته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @islammuhammed_ #مني_فاروق غلطت في حق نفسها و مأذتش حد و كله بيتعلم من الغلط و محدش فينا معصوم من الغلط و هي مُعترفه بكدا سيبوها في حالها او ادوها فرصه تشتغل كفايه اللي حصلها من شتيمه و نبذ لمجرد غلطه ، هي اه غلطه كبيره بس في حق نفسها مش في حقك انت .

ارحموا من في الارض .

كلنا ماشين بالستر والله. — إسلام محمد (@islammuhammed_) ١٨ فبراير ٢٠٢٠

كما وصف لؤي فيديو فاروق بأنه "مؤلم" وحذّر من "الشماتة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LoaiNozha1 اللايف بتاع مني فاروق مؤلم جدا بتقول انها مش عارفه تعيش وكله خايف يشغلها وبتفكر في الانتحار 💔 كل واحد فينا بيغلط لاننا بشر بس الفرق بينا وبينها ان كل واحد ليه رصيد ستر وبيخلص واحنا رصيدنا لسه مخلصش .

اياااااااك والشماته فليس بينك وبين المبتلي سوي رحمه الله.... pic.twitter.com/zXOj4vU7mN — لـــؤي ⁦⁦‼️⁩ (@LoaiNozha1) ١٨ فبراير ٢٠٢٠

"أنا ميتة أصلاً"

وفي الفيديو ذاته، قالت فاروق: "لم يعد أمامي سوى خيارين، إما أن أختار طريقاً خاطئاً لأعيش بسبب قفل جميع أبواب الحلال أمامي... أو أن أموت، انتحر.. وأعتقد أن هذا ما سيحدث. أنا أصلاً ميتة ولا أستطيع أن أحارب أكثر من ذلك".

وهذه الكلمات أثارت صدمة العديد من المغردين، والذين بدورهم تعاطفوا معها ودعوا الآخرين لمشاركة "أي كلمة حلوة قد تعيد الأمل لحياتها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ABezawy انا مع كل واحد بيدعم الممثله الموهوبه و الجميلة منى فاروق..ومن كان منكم بلا خطيئه فليرمها بالحجر..لو بايدي هساعدها هي محتاجه الايد اللي تتمدلها دلوقتي و كل كلمه حلوة هاترجعلها الامل في الحياه..اكسبوا الحسنه دي وماتفكروش الا في الخير..وافتكروا ان الكلمه الطيبه صدقه #ادعم_مني_فاروق — Akram el bezawy (@ABezawy) ١٩ فبراير ٢٠٢٠

ونشر الفنان محمود متولي صورة مع فاروق مطالبا الناس "بالرحمة"، مضيفاً بأن فاروق "غلطت ولكن نحن نحاسبها وندمرها نفسيا ونسينا إن الله من يحاسب".

في المقابل، انتقد فريق من المغردين حملة التضامن مع فاروق مشيرين إلى غياب حملات تساند المعتقلات في السجون المصرية.

ومن الجدير بالذكر إن منشورات فاروق الأخيرة تتضمن محتوى دينيا، مثل صور للكعبة وآية قرآنية قول"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".