عائض القرني "ينقلب" على أردوغان ومواقفه القديمة: "مراجعة فكرية أم أوامر عليا؟"

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في تصريح جديد اعتبره كثيرون مؤشرا على ارتفاع التوتر بين أنقرة والرياض، انتقد الداعية السعودي البارز عائض القرني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره.

وجاءت تصريحات القرني موثقة في مقطع فيديو بث فيه لقطات من زيارة سابقة لأردوغان إلى إسرائيل.

وقال القرني في المقطع إنه كان "مخدوعا" بالرئيس التركي. كما هاجم المعتمرين الأتراك الذين رددوا شعارات مناصرة لفلسطين في الحرم المكي الأسبوع الماضي.

واتهم القرني أردوغان بـ "معاداة السعودية، وبيع القضايا الإسلامية، والتخلي عن السوريين والتدخل في ليبيا واليمن".

وأردف الداعية السعودي مخاطبا أنصار الرئيس التركي: "أقول لعشاقه والمتغزلين به، أليست نوادي السكر والخمر عنده؟ أليست عقائد القبور والصوفية عنده؟".

كما وصف "الحكم العثماني للمنطقة بأنه احتلال للعالم الإسلامي" قائلا إنهم "لم ينشروا علما ولا توحيدا ولا ثقافة ولا صناعة".

طرحت تلك التصريحات تساؤلات عديدة حول أسبابها خاصة أن للداعية مواقف سابقة تثني على أردوغان وتصف الخلافة العثمانية بـ "الحصن للإسلام".

لكن القرني تنصل منها معلنا براءته من ماضيه.

"احتفاء بشجاعة القرني"

قوبلت تصريحات القرني وانتقاده لأردوغان بترحيب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

فقد نوه مغردون كثر بجرأته في الاعتراف بأخطائه، حتى أن بعضهم طالبوا بإدراج كلامه في مناهج التدريس وترجمته إلى جميع اللغات. كما احتفت وسائل إعلام في المملكة بكلام الداعية واعتبرته "تعرية للنظام التركي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drmohamadalhdla كل البشر خطاؤون الدكتور عائض القرني اخطأ وكان شجاع وهو يبادر بتراجعه عن تمجيد اردوغان الذي فتن الكثير في عالمنا العربي من خلال خطاباته وركوبه موجة الإسلام والدفاع عن المسلمين والقدس من اجل اهداف حزبية وقد شارك عائض القرني الكثير ممن خدعهم اردوغان ويجب أن نعطيه الفرصة للعودة — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wedadmih ما فعله الشيخ الدكتور عائض القرني هو ما يجب أن يقوم به كل علماء الأمة وخصوصا علماء #السعودية لما لهم من خصوصية .



تركيا تستغل التأثير "الديني" للإخوان حتى للترويج للبضائع والمنتجعات!



هم يستخدمون التأثير الديني في الباطل فلم لا نستخدمه نحن في الحق؟ — waddad mih (@wedadmih) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

تبديل مواقف

مقابل الترحيب، وصف مغردون آخرون القرني بـ "المتلون" وذكروا بمواقفه السابقة الداعمة لأردوغان ولحزبه.

وربطوا تصريحاته الأخيرة بخشيته من مصير رفاقه الدعاة الذين نالهم القمع والاعتقال، وسط أنباء عن قرب إعدام الكثير منهم، من بينهم رفيق القرني القديم، سلمان العودة.

وتعد حالة القرني، بحسب مغردين، مثالا آخر لنجاح النظام السعودي في احتواء المؤسسة الدينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbDebby1 عائض القرني بالأمس يُثني على أردوغان ويشيد بحزب العدالة ويمدح تركيا وتاريخها وسياساتها، واليوم يهاجمه ويحاول شيطنة تركيا والدولة العثمانية برمتها !

إنه الإفلاس والانتكاس ...

عجباً يا عائض التناقض والتدليس والكذب،

لم نتفاجئ بسقوطك فالمعتقل بانتظارك والمنشار فوق رأسك

@Dr_alqarnee pic.twitter.com/OoYVIJrEmX — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dalal_sa21 الشيخ عائض القرني مثال للعالِم الذي جعل الصواب بوصلته، ولديه شجاعة الصدح بالحق عندما تظهر الحقيقة ..



وهو اليوم يعري الخليفة المزعوم ويكشف أجندة أردوغان ضد الإسلام والمسلمين وتحالفه مع أعدائهم،

ويبين جرائم العثمانيين بحق العرب وتاريخهم الأسود — دلال السبر (@dalal_sa21) ٢١ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ameeen_ta التغير المفاجئ لموقف الشيخ عائض القرني بهذا الوقت تحديداً وهذه المرحلة يدل بأن خلف هذا التغير أمرٌ ما ولا شك في ذلك ، ونقضه الآن محتوى الرساله السابقة والأفكار التي قدمها لعقود يدل بأنه ربما استسلم لأمر الواقع المفروض عليهم في السعودية وخاف أن يلقى مصير مشابه للشيخ "سلمان العودة https://t.co/6awa74wMAR — Ameen Taha Al-ahmadi (@Ameeen_ta) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

"لعبة الدين والسلطة"

على الجانب الآخر، رفض فريق من المغردين ما يسمونها بـ "حرب الاصطفاف" بين المدافعين عن الحكومة السعودية من جهة و"أنصار أردوغان" من جهة أخرى.

ويرى أولئك المغردون أن ذلك "الاصطفاف يقوم في الدرجة الأولى على أساس الانتماء الأيديولوجي والسياسي".

لم يقتنع كثيرون باعتذار الداعية عن أفكاره السابقة، إذ رأوا أنها "تتسق مع نسخة الإسلام المعتدل الذي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط، واستبدال الدين بالقومية كمصدر لشرعيته" حسب تفسيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghonim فالمطلوب دفن أيقونة عائض القرني اللي كنتوا بتطبلوله زمان؟ مشكلة الإسلاميين إنهم أصابونا بمرض الاتباع الأعمى والأفورة وكأنهم عايشين في كتب كاتبها مدمني اختزال التاريخ في البطولات والصعبانيات. اكبر شوية يا د. @drassagheer وكلمنا عن تغيير مواقف @M_nasseraly اللي بيستضيفك أولى. https://t.co/ApRE7a2T01 — Wael Ghonim (@Ghonim) ٢٣ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahd446688 عائض القرني واردوغان

وجهان لعملة واحدة😷



كذبوا ودغدغوا في مشاعر الناس

بااسم الدين



الله يرينا فيهم عجائب قدرته#عايض_القرني — داعمة الخير (@ahd446688) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Kalmuqdad عائض القرني انقلب على تاريخه فاعتذر عن فتاوى الإصلاح والجهاد وأفغانستان وصدام ودعم ثورات العرب وها هو يعتذر عن مدح رئيس #تركيا إردوغان



في تسجيله الأخير أراد أن يذم تركيا على انفتاحها ففجر فوقع في المحظور ونسي أن #السعودية في طريقها للإنفتاح



مسكين سيضطر للإعتذار وسيفتي للإنفتاح! — خليل المقداد (@Kalmuqdad) ٢٢ فبراير ٢٠٢٠

ويضيف هؤلاء بأن " توجهات السعودية الأخيرة لا تختلف عن سياسات أردوغان الذي يوظف، برأيهم، التاريخ والدين لصالح خططه المستقبلية نحو السلطة والنفوذ".

ويدعو هؤلاء المغردون المؤسسات الدينية والفكرية في منطقة الشرق الأوسط إلى تنظيم نقاش بناء لمراجعة التراث الديني والتاريخي للمنطقة بعيدا عن أهواء الساسة كي تسفيد منه الأجيال القادمة.

وسبق أن اعتذر القرني عن "الأخطاء" التي بدرت منه خلال فترة نشاطه ضمن "تيار الصحوة".

والصحوة هي حركة فكرية إسلامية نشأت في السعودية أواخر الثمانينات، ويعتبر كل من عائض القرني وسلمان العودة من أبرز رموزها.

وأكد في الوقت ذاته أنه "مع الإسلام المنفتح الذي نادى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".