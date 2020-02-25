فرض موضوع " احتكار الجنة" نفسه كأهم القضايا الجدلية في مصر خلال الأيام الماضية بعد انتشار تصريحات قرأ فيها البعض تلميحا إلى استحالة دخول الجراح المصري العالمي مجدي يعقوب الجنة بسبب عدم اعتناقه الإسلام.

مصدر الصورة Jeff Spicer

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وقف الداعية الشاب عبد الله رشدي عن الإمامة إلى حين الانتهاء من التحقيق.

واستندت الوزارة في قرارها على تدوينة نشرها رشدي في 23 فبراير/ شباط وقال فيها: "العمل الدنيوي ما دام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة، تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة، ‏ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلاً في الدنيا".

أثارت التدوينة تفاعلا واسعا، فجمعت أكثر من ثلاثة آلاف تعليق وأعيد نشرها ألف مرة.

ورغم أن تدوينة رشدي لم تشر صراحة إلى الطبيب مجدي يعقوب، إلا أن كثيرين ربطوها بتصريح الداعية السلفي سامح عبد الحميد حول "مصير الطبيب في الآخرة".

وكان عبدالحميد قد أصدر فتوى ضد الدكتور مجدي يعقوب، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك.

و قال الداعية إن الجنة "للمسلمين فقط" مضيفا أن: "مجدي يعقوب إن مات على النصرانية ولم يدخل الإسلام فهو في النار، ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى في الخروج منها ".

وهب رواد مواقع التواصل للرد على الرجلين في نقاش أيديولوجي واسع انخرط فيه رجال دين وإعلاميون.

فقد استنكر مغردون مصريون الفتاوى واتهموا أصحابها بنشر "ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد" في حين دافع آخرون عن الفتاوى معتبرينها من صميم الإسلام.

وفي أول رد له على قرار إيقافه، اتهم رشدي وسائل إعلامية بتحريف كلامه، مهددا برفع دعوى قضائية ضدها.

ولم يقتنع كثيرون بقرار إيقاف الداعية واعتبروه "غير كاف" مطالبين بمحاكمته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamedAbuHamed عبد الله رشدي تم إيقافه عن صعود المنابر و هذا لا يكفي لابد من محاكمته لقد ارتكب جرائم توجب محاكمته بموجب :



- قانون العقوبات ( ازدراء الأديان ، و الحض على الكراهية ) .



- قوانين الإرهاب (نشر أفكار التطرف ، و تعريض أمن و استقرار و وحدة المجتمع للخطر ) .



- قانون جرائم الإنترنت . — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

وبدوره تقدم المحامي الشهير سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد رشدي والداعية السلفي سامح عبد الحميد واصفا تصريحهما بـ"الطائفي".

من جهتها، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا دافعت فيه عن الطبيب مجدي يعقوب وهاجمت من وصفتهم بـ"مثيري الشغب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وختمت قائلة: "وكأن الله تعالى وكلهم بمصائر خلقه وأعطاهم حق إدخال هذا إلى الجنة وذاك إلى النار".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamedAbuHamed عبد الله رشدي تم إيقافه عن صعود المنابر و هذا لا يكفي لابد من محاكمته لقد ارتكب جرائم توجب محاكمته بموجب :



- قانون العقوبات ( ازدراء الأديان ، و الحض على الكراهية ) .



- قوانين الإرهاب (نشر أفكار التطرف ، و تعريض أمن و استقرار و وحدة المجتمع للخطر ) .



- قانون جرائم الإنترنت . — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

ومجدي يعقوب جراح قلب مصري بريطاني مشهور عالميا بأعماله الخيرية.

و يكن المصريون كل الاحترام والتقدير له، ويلقبونه بـ"ملك القلوب" عرفانا منهم بجهوده في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب خاصة غير القادرين على تكلفة العلاج.

وقبل أيام، كرم حاكم دبي محمد بن راشد يعقوب عن أعماله الإنسانية ضمن احتفال مبادرة صناع الأمل.