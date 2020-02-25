شغلت وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعدما أكدت السلطات المصرية نبأ وفاته عن 91 عاما.

مصدر الصورة Getty Images/ BBC Ismail Moneer Image caption ولد مبارك عام 1928 في محافظة المنوفية شمال القاهرة

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحةالمصرية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ... وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EgyArmySpox #المتحدث_العسكرى : تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء . pic.twitter.com/fnZJVNEpE5 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

واختلفت آراء المغردين بين من نعى الرئيس السابق واحتفل بوطنيته وإنجازاته، وبين من أشار لثورة 25 يناير وذكر بأسباب الإطاحة بمبارك.

وعكست الآراء المختلفة مسيرة مبارك السياسية الطويلة والتي بدأت بسجل عسكري إلى أن اطاحت به ثورة شعبية في يناير 2011.

"صاحب مواقف شجاعة"

نعى نجل الرئيس السابق، علاء مبارك، والده من خلال مقطع صوتي للرئيس السابق يتحدث فيه عن "اعتزازه بخدمة مصر والشعب والمصري".

وتفاعل الآلاف مع التغريدة التي أرفقها بتعليق: "اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه"، ولاقت كلمات تعزية ومواساة من مختلف أطياف المغردين العرب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlaaMubarak_ إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه . pic.twitter.com/xOFgjZ7phr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

كما أشاد فريق من المغردين بدور مبارك "التاريخي" ومواقفه "العربية الشجاعة"، مشيرين إلى حرب أكتوبر 1991.

ووصفه عامر بـ "بطل حرب أكتوبر"، كما اقتبس مقولة الرئيس السابق والتي عبّر بها عن رغبته "بالموت في مصر" كما عاش فيها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amer_Abdulla توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله

احد ابطال حرب اكتوبر

لم يساوم على ارضه وأعاد كل شبر

قال ولدت وعشت في مصر ولن اموت الا فيها

دافع عن نفسه ولم يفقد أدبه او احترامه

سلاح الجو يقدر منجزاته ودوره التاريخي



رحم الله ابو علاء وتعازينا لاهله ولمصر



#حسني_مبارك pic.twitter.com/WBv4l8LlcR — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

ونعاه وائل غنيم، أحد أبرز الناشطين الشباب في ثورة 2011، واصفاً إياه بالـ "محب والمخلص لمصر" والذي "صبر على كثير من الأذى في نهاية عمره وسيحكم التاريخ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghonim رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ ❤️ pic.twitter.com/ZUtmQSRKRv — Wael Ghonim (@Ghonim) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

"بطل حرب" أم "مستبد مخلوع"؟

وتحت وسوم #وفاة_حسني_مبارك و #حسني_مبارك و #حسني_مبارك_إلى رحمة_الله ، تحولت وفاة الرئيس الأسبق إلى قضية سياسية قارن فيها المغردون بين وفاة مبارك ووفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

ورأى محمد أن مرسي "هو الرئيس الوحيد الذي يستحق الترحم لأنه تعرّض للظلم من قبل جميع الجهات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BenSoliiman لو هتترحم علي رئيس مصري ف دا الوحيد اللي يستاهل الرحمة

دا اللي اتظلم من كل الاتجاهات

اتظلم من الشعب من الجيش من الاخوان من الإعلام

حتى بعد وفاتة اتظلم و اتشمتو فيه

الله يرحمك يامحمد مرسي#حسني_مبارك pic.twitter.com/yqayCy5ku1 — محمد | мoнαмed (@BenSoliiman) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

كما انتقد مغردون طريقة تعزية مبارك، مقارنين بينها وبين الكلمات المستخدمة لتعزية الرئيس السابق محمد مرسي، الذي نعاه البعض من غير "توقيره بلقب رئيس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 الديمقراطي جدًا والثوري للغاية والسياسي النزيه محمد البرادعي ينعي"الرئيس الأسبق"حسني مبارك ، لكن نظره لم يسعفه، فقرر تجريد الرئيس المنتخب محمد مرسي من لقب"الرئيس" حين عزى أسرة"الدكتور" محمد مرسي — wael kandil (@waiel65) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وأضاف الإعلامي المصري يوسف حسين مجموعة من "المساوئ" التي يرى أنها حصلت في عهده الطويل الذي استمر لثلاثة عقود.

وقال حسين إن في عهد مبارك "الله يرحمه .. انهار التعليم وانتشر الفساد وعذب المعتقلين وخرب البنية التحتية للبلد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen الله يرحمه #حسني_مبارك .. في عهده اتصاب ١٠ مليون مصري بفايروس سي .. وانهار التعليم .. انتشر الفساد .. عذب المعتقلين .. خرب البنية التحتية للبلد .. سرق البلد هو وأولاده .. وعند الله تجتمع الخصوم . — Joe (@youssef_hussen) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي المصري هيثم أبو خليل إلى حكم مبارك لمصر "تحت قانون الطوارئ" مطالباً بـ "عدالة ربانية" بعد وفاته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 مات مبارك

مات المستبد المخلوع

إمبراطور تزوير إرادة الشعب في أي إنتخابات مرت خلال 3 عقود

مات من حكم المصريين 30 عاماً بالطواريء

مات من قتل من أولادنا 841 مصرياً ثاروا ضد ظلمه في جمعة الغضب

اللهم عامله بعدلك ...#حسني_مبارك — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وعلى عكس ذلك، أكد الإعلامي المصري عمر أديب على ضرورة "ذكر محاسن الموتى".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amradib رحم الله الرئيس محمد حسنى مبارك كان من ابطال حرب اكتوبر المجيده له ما له وعليه ما عليه واذكروا محاسن موتاكم — Amr Adib (@Amradib) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

ردود فعل رسمية

وقد أثارت وفاة الرئيس الأسبق ردود فعل من شخصيات رسمية وسياسية عربية وعالمية.

فقد أشاد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بدور مبارك "في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي" ووصفه بشخص "تميز بالحكمة والشجاعة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة.

الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ.

عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

كما عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "حزنه العميق لرحيل صديقه" وأشار إلى "التزام مبارك بالسلام" وتقدم بأحر التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Israelipm_ar أعبر عن حزني العميق على رحيل الرئيس مبارك الذي كان صديقي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن.



التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. نواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك.



أتقدم بالتعازي إلى الرئيس #السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري. pic.twitter.com/b3V0ZRlA9M — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وتوجه سعد الحريري بالتعازي "للقيادة المصرية" واصفا مبارك "بالصديق الوفي للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saadhariri تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والامة العربية حفلت بالانجازات والاخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. الرئيس مبارك كان صديقاً وفياً للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان . ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وظهر مبارك لأول مرة منذ عام 2011 في حديث مصور على يوتيوب في أكتوبر 2019، متحدثا عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل في ذكراها الرابعة والستين، عندما كان قائدا للقوات الجوية.