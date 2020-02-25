أكدت وزارة الصحة الكويتية إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8 .

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الثلاث الجديدة قدمت إلى الكويت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانت في الحجر الصحي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قوات الأمن في مطار الشيخ سعد العبدالله في الكويت

#كورونا_الكويت

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #كورونا_الكويت الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة، أعرب من خلالها المستخدمون عن مخاوفهم من انتشار المرض وعدم القدرة على السيطرة عليه.

فقال بدر العتيبي: "الله يكفينا الشر، وصل كورونا الكويت ووصل عدد المصابين إلى 8، شوي شوي قاعد ينتشر الفيروس بشكل أكبر الله يحمينا منه ويكفينا شره".

وقال يوسف الملا: "إذا ظهرت حالة من غير العائدين من إيران أو الدول الموبوءة ومن الناس إلي ما طلعوا من الكويت أعرف أن الوضع خرج تماماً عن السيطرة...".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @juzeifZ اذا ظهرت حاله من غير العائدين من ايران او الدول الموبوءة و من الناس الي ما طلعوا من الكويت اعرف ان الوضع خرج تماماً عن السيطرة و اتجه الى فيلجا انا سابقكم ✋🏼#كورونا #كورونا_الكويت — Yousef Al-Mulla ツ (@juzeifZ) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقاطع فيديو تظهر مواطنين كويتيين عائدين من إيران غير راضيين عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية بحقهم لتفادي فيروس "كورونا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmdAlmaimoni ابي اعرف منو اللى قاعد يخطط لوزارة الصحة حاطين العالم بحجر صحي في فندق الكوت بالفحيحيل اللي تعتبر من اكثر مناطق الكويت كثافة سكانية قلنا الديرة ماشيه على البركة لكن مو لهدرجة ؟؟



ترا مو وقت تنفيع ومناقصات حسو بالمسؤولية شوي #كورونا#كورونا_الكويت pic.twitter.com/Bbp27VFTY0 — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

وفي المقابل رأى آخرون أن ما تقوم به السلطات الكويتية هو من أجل سلامة القادمين من المناطق الموبوءة، وسلامة المقيمين على أرض الوطن.

فقالت عائشة الهاشمي: "بعضهم يتدلعون بدل ما يشكرون وزارة الصحة والدكاترة والممرضات على حرصهم وخوفهم عليهم يتدلعون ويطولون لسانهم على الأطباء دام عزك يا بلادي وموفرين لهم كل شيء وزراه الصحة ويتدلعون فوق هذا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @flower19873 #كورونا_الكويت بعضهم يتتددلعون بدال مايشكرون وزراه الصحه والدكاتره والممرضات على حرصهم وخوفهم عليهم يتتتددلعون ويطولون لسانهم على الاطباء دام عزج يابلادي 👏👏👏👏👏🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼وموفرين لهم كل شيء وزراه الصحه ويتتتدددلعون فوق هذا pic.twitter.com/U3CdVSQi1Z — ♍️aisha_alhashemi87 (@flower19873) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وزير التجارة والصناعة

ومن جهته، أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن إغلاق عدد من الصيدليات بعد التأكد من استغلال هذه الصيدليات للمواطنين وعدم تطبيق قرار الوزارة المتعلق بتحديد أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية المختلفة.

وكان الروضان قد أصدر قرارا وزاريا بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية بناء على كتاب وزارة الصحة في شأن تحديد أسعار الكمامات في القطاع الخاص.

وانتشر عدد من المقاطع المصورة للوزير وهو يتفقد عددا من الصيدليات.

فقال الزير كاظم: "وزير التجارة خالد الروضان في أحد صيدليات الكويت بعد رفع أسعار الكمامات واستغلال حاجة الناس".

وقال عبد الرضا عباس: "لما يكون الوزير شخصيا متابع لكل صغيرة وكبيرة، يعطينا انطباع أن عهد الفلتان قد ولى وأن اتخاذ الإجراء بحق المقصر في الوقت ذاته يدل على جدية الحكومة بمحاربة مستغلي الأوضاع القاهرة هي رسالة للجميع، شكرا معالي الوزير خالد الروضان".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulredha3224 لما يكون الوزير شخصيا متابع لكل صغيرة وكبيرة ،، يعطينا انطباع ان عهد الفلتان قد ولى وان اتخاذ الاجراء بحق المقصر في الوقت ذاته يدل على جدية الحكومة بمحاربة مستغلي الاوضاع القاهرة هي رسالة للجميع ،، شكرا معالي الوزير خالد الروضان وكفووو عليك pic.twitter.com/zUq7EGVSq6 — AbdulRedha Abbas (@abdulredha3224) ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

الأنشطة الرياضية والعيد الوطني

وبعد وصول الفيروس إلى البلاد، وجه وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب في الكويت، محمد الجبري، جميع الاتحادات الرياضية بوقف أنشطتها، موضحًا أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء، للحفاظ على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الجبري أن وقف الأنشطة مُستمر لمدة أسبوعين، وأنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى.

كما قررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، خشية تداعيات فيروس "كورونا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BENSAANOON23 صرّح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن الاتحاد قرر ايقاف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين من اليوم وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حفاظاً على المصلحة العامة وصحة أبناؤنا في الوسط الرياضي.#الكويت pic.twitter.com/t2660gGBQ5 — Ali M.S ➰💙 (@BENSAANOON23) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من المبكر إعلان وصول المرض إلى مرحلة الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.

وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.