عادت قضية اللجوء السوري إلى أوروبا إلى الواجهة بعد إعلان تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين للهروب باتجاه اليونان. وأثارت مقاطع مصورة تظهر لاجئين يستقلون حافلات مجانية الجدل بين المغردين حول استخدام أردوغان "السوريين كسلاح في وجه أوروبا"، بين مؤيد لسياسته في الشرق الأوسط عامة وسوريا تحديداً ومعارض لها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أرسلت اليونان وبلغاريا قوات إضافية إلى الحدود المشتركة بين كل منهما وتركيا لمنع اللاجئين من عبورها

"باصات لجوء مباشرة إلى أوروبا"

وتداول المغردون صورا لـ "حافلات مجانية" تقوم بنقل اللاجئين السوريين من مدينة اسطنبول إلى مدينة أدرنة، الواقعة على الحدود التركية اليونانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmed_hefiz3 باصات اصطفت فى شارع الوطن *أكبر شوارع أسطنبول* تقوم بنقل من يرغب بالعبور إلى اوروبا مجانًا لولاية ادرنة الحدودية مع اليونان pic.twitter.com/SontBRthiM — ahmed (@ahmed_hefiz3) ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد تدافع أعداد كبيرة من الشباب السوربين لركوب الحافلة المتوجهة إلى الحدود اليونانية.

وحسب مغردين، تقوم الشرطة التركية بتسهيل عبور اللاجئين للحدود، ولكن تبدأ الاشتباكات فور وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، وهو ما جاء بعد التصعيد الكبير الذي شهده الشمال السوري والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت إنها لم تتلق دعماً كافياً في استقبالها لقرابة أربعة ملايين لاجئ سوري.

السوريون "سلعة تجارية"

كما شارك بعض السوريين تجاربهم بعد الوصول إلى الحدود اليونانية عبر صفحات معنية بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، حيث وصف أحدهم تجربته بالـ "صعبة والمذلة" ونصح السوريين بالامتناع عن الهجرة لأنه يشعر "بالندم". وعبر عن استياءه من "اللعب بالسوريين كأنهم ليسوا بشرا".

وانتقد يوسف الشريف سياسية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، مشيراً إلى "التناقض" بين الفعل والاتفاقيات. وأضاف قائلاً "من جديد يدفع اللاجئ السوري ثمن السياسات الداخلية للحزب الحاكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsharifSKY حزب العدالة والتنمية #تركيا يرسل باصات لنقل اللاجئين السوريين من اسطنبول إلى حدود اليونان! فيما أعلن الاتحاد الاوروبي أن الخارجية التركية أكدت لهم التزامها باتفاقية اللاجئين الموقع عليها بين الطرفين! من جديد يدفع اللاجئ السوري ثمن السياسات الداخلية للحزب الحاكم! — يوسف الشريف yusuf Alsharif (@AlsharifSKY) ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه، انتقد فريق من المغردين الرئيس التركي أردوغان مشيرين إلى تحول اللاجئين السوريين في الخطاب التركي من "ضيوف" للبلاد، إلى "سلعة جاهزة للتصدير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmineHotait اردغان حول #الشعب_السوري الى سلعة يتاجر بها ثم يتحدث عن حقوق السوريين و امنهم و سعيه لاقامة منطقة امنة لهم في الوقت الذي تجده بالاضافة الى تهجيرهم و سجنهم و طردهم و اذلالهم يقترف بحقهم جرائم قطع الماء و الكهرباءو تعطيل الحياة و منع الانتاج الصناعي والزراعي عليهم#سورية#تركيا — Amine Hotait (@AmineHotait) ٢٩ فبراير ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khaledkhoja تحوّل اللّاجئ السوري في خطاب الحزب الحاكم من ضيف ومهاجر إلى سلعة جاهزة للتصدير تجاه أوربا أمر يعكس أزمة أخلاقية عميقة داخل الحزب و يشكل انحياز عن القيم الإنسانية والإسلامية التي حكمت تعامل #تركيا مع المهاجرين عبر التاريخ . https://t.co/B8ChgdZV79 — د.خالد خوجة (@Khaledkhoja) ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

في المقابل، وعقب نبأ مقتل الجنود الأتراك، تضامن قطاع من المغردين مع تركيا والرئيس التركي تحت وسم #كلنا_مع تركيا و #تركيا_ليست_وحدها.

وبرر آخرون قرارات الحكومة التركية بإلإشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي "لم تتحقق بعد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ismail_kaya88 أردوغان:

ميركل وعدت بتقديم 25 مليون يورو للاجئين في تركيا من خلال الهلال الأحمر أو الأمم المتحدة

لم يصل هذا المبلغ

قلت لها بالأمس: ما رأيكم أن نرسل لكم اللاجئين وندفع لكم 100 مليون يورو وليس 25 مليون

لم تقبل العرض! — Ismail Kaya إسماعيل كايا (@Ismail_kaya88) ٢٩ فبراير ٢٠٢٠

كما أشار البعض إلى مسؤولية المجتمع الدولي أمام الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشمال السوري.

ودعا الأزهر إلى "تغليب مصلحة الشعب السوري الذي تحمَّل ما لا تتحمله الجبال والنظر بعين الإنسانية والرحمة إلى ما آلت إليه الأوضاع في إدلب ومدن سورية أخرى".