"كورونا تركيبة قطرية": تغريدة لكاتبة رأي تثير الجدل
أثارت تغريدة لكاتبة تعمل في صحيفة سعودية جدلا كبيرا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها لفيروس كورونا بأنه "تركيبة قطرية بامتياز".
وتحت وسم #قطر_هي_كورونا ، قالت نورا المطيري إن "الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط".
وانهالت الردود على تغريدة المطيري والتي بدورها فتحت جدلا حول ارتباط فيروس كورونا بنظرية المؤامرة، وتأثير الخطاب حوله على الأزمة الخليجية والعلاقات القطرية السعودية.
وتأتي تغريدة المطيري في ظل هبوط حاد للأسهم والبورصة الخليجية بسبب توالي ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط ودول عربية.
"سقطة علمية"
قوبلت تغريدة المطيري بآلاف الردود الساخرة من قبل مغردين وإعلاميين ومشاهير عرب، انتقدوا فيها "خيالها الخصب" و"افتقار" التغريدة "للمنطق".
كما أعادت التغريدة الجدل حول نظرية المؤامرة، إذ تساءل مغردون عن تناقض "نظريات المؤامرة الخليجية" المتعلقة بالفيروس حسب "سياسة الدول المتبعة".
وجدير بالذكر أن الكثير من المغردين السعوديين والإماراتيين "رغم تقديرهم واحترامهم" للكاتبة، فإنهم رفضوا ما تضمنته تغريدة المطيري ووصفوها بأنها "لا تعتمد على أية حقائق".
وفي السياق نفسه، أشار أحمد إلى "الآثار السلبية" التي قد تؤدي إليها روايات مشابهة، قائلاً إنه "سواء اختلفنا أم اتفقنا مع #قطر لا نصل لهذه المرحلة من التفكير".
كما توجه البعض بالنصح إلى المطيري بمسح التغريدة لكي "لا تحتسب علينا جميعا كسقطة علمية خصوصا أن العالم كله يتابع الوضع الصحي وقد لا يفهم ما يحدث عندنا سياسيا".
في المقابل، تضامن فريق من المغردين مع المطيري قائلين إن "أبواق قطر يجسدون كورونا العصر".
من هي نورا المطيري؟
تعرف المطيري عن نفسها كـ "روائية وكاتبة سياسية" وتعد من أبرز كتاب مقالات الرأي في صحيفتي عكاظ السعودية والبيان الإماراتية.
وحسب مغردين وتقارير إخبارية، أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن رأي المطيري "لا يمثل سياسة الصحيفة التحريرية".
واتنشر الفيروس في خمس دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان.