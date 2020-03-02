أثارت تغريدة لكاتبة تعمل في صحيفة سعودية جدلا كبيرا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها لفيروس كورونا بأنه "تركيبة قطرية بامتياز".

مصدر الصورة BBC/ Ismail Moneer Image caption أعلنت قطر تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا

وتحت وسم #قطر_هي_كورونا ، قالت نورا المطيري إن "الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Noura_Almoteari أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس #كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.#قطر_هي_كورونا — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) ١ مارس ٢٠٢٠

وانهالت الردود على تغريدة المطيري والتي بدورها فتحت جدلا حول ارتباط فيروس كورونا بنظرية المؤامرة، وتأثير الخطاب حوله على الأزمة الخليجية والعلاقات القطرية السعودية.

وتأتي تغريدة المطيري في ظل هبوط حاد للأسهم والبورصة الخليجية بسبب توالي ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط ودول عربية.

"سقطة علمية"

قوبلت تغريدة المطيري بآلاف الردود الساخرة من قبل مغردين وإعلاميين ومشاهير عرب، انتقدوا فيها "خيالها الخصب" و"افتقار" التغريدة "للمنطق".

كما أعادت التغريدة الجدل حول نظرية المؤامرة، إذ تساءل مغردون عن تناقض "نظريات المؤامرة الخليجية" المتعلقة بالفيروس حسب "سياسة الدول المتبعة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abeer7rbia #قطر_هي_كورونا



إذا #كورونا مؤامرة إيرانية قطرية

ليش انتشر في إيران بشكل كبير؟



إذا مؤامرة قطرية ضد العالم

لأنه مافيها حالات إصابة عندهم

نفس هالدلاخة بيقولونها القطريين عن السعودية لأن مافيها حالات إصابة — د. عـبـيـر 🇸🇦🇺🇸 (@abeer7rbia) ٢ مارس ٢٠٢٠

وجدير بالذكر أن الكثير من المغردين السعوديين والإماراتيين "رغم تقديرهم واحترامهم" للكاتبة، فإنهم رفضوا ما تضمنته تغريدة المطيري ووصفوها بأنها "لا تعتمد على أية حقائق".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alnakhibe يا استاذة نورا الله يحفظك ويطول عمرك.. نحن نحترمك ونقدر قلمك ونتابع إبداعك وكتاباتك

لكن

ارحمي عقولنا..ومهما كانت كراهيتنا لنظام قطر..لكن أنتم تجعلون قطر دولة عظمى بهذا الكلام الذي لايدخل العقل..ولايقبله منطق

لم يتبقى إلا نقرأ أن قطر استعانت بكائنات فضائية لنشر المرض بكوكب الأرض. — صالح الناخبي (@alnakhibe) ١ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_zayedalamri الكاتبة القديرة | نورا المطيري

لا اوافقك على هذا الاستنتاج فنظام الحمدين اقل بكثير من ان يقوم بمثل هذا العمل . اكبر عمل ممكن ان يقوم به هو تحويل الاموال القطرية الى تركيا او أيران، كجزية لا غير . — 🇸🇦 د. زايد العمري (@dr_zayedalamri) ١ مارس ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه، أشار أحمد إلى "الآثار السلبية" التي قد تؤدي إليها روايات مشابهة، قائلاً إنه "سواء اختلفنا أم اتفقنا مع #قطر لا نصل لهذه المرحلة من التفكير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedmmmr هذه التغريدة غريبة جدا واثارها السلبية العكسية تجاهك ربما تتجاوز خطورة "فايروس" #كورونا ، سواء اختلفنا ام اتفقنا مع #قطر لانصل لهذه المرحلة من التفكير السطحي المضحك الخيالي في تحليل الاحداث ، مؤسف حقا ان نتراجع لهذا المستوى الهزلي — احمد الرويلي (@ahmedmmmr) ١ مارس ٢٠٢٠

كما توجه البعض بالنصح إلى المطيري بمسح التغريدة لكي "لا تحتسب علينا جميعا كسقطة علمية خصوصا أن العالم كله يتابع الوضع الصحي وقد لا يفهم ما يحدث عندنا سياسيا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hibashookari سيدة نورة لديك مئات الآلاف من المتابعين بعضهم قد يكون من الأجانب. أعتقد من الحكمة مسح هذه التغريدة حتى لا تحتسب علينا جميعا كسقطة علمية خصوصا أن العالم كله يتابع الوضع الصحي وقد لا يفهم ما يحدث عندنا سياسيا. تقبلي تحياتي 💐 — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) ١ مارس ٢٠٢٠

في المقابل، تضامن فريق من المغردين مع المطيري قائلين إن "أبواق قطر يجسدون كورونا العصر".

من هي نورا المطيري؟

تعرف المطيري عن نفسها كـ "روائية وكاتبة سياسية" وتعد من أبرز كتاب مقالات الرأي في صحيفتي عكاظ السعودية والبيان الإماراتية.

وحسب مغردين وتقارير إخبارية، أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن رأي المطيري "لا يمثل سياسة الصحيفة التحريرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZaidBenjamin5 مكتب الاتصال الحكومي في #دبي: ما كتبته نورا المطيري لا يمت بصلة بسياسة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في جريدة البيان الاماراتية او الحكومة. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) ٢ مارس ٢٠٢٠

واتنشر الفيروس في خمس دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان.