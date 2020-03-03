أثار تسجيل فيديو يظهر تعامل خفر السواحل اليوناني مع قارب للاجئين صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ندد مغردون بإطلاق الشرطة اليونانية النار على مسافة قريبة من قارب مطاطي كان يقل مهاجرين في بحر إيجة، قرابة مدينة بودرم التركية، في محاولة لمنعه من العبور باتجاه الجزر اليونانية.

وأظهر المقطع المصور أيضا محاولة عناصر خفر السواحل إبعاد القارب المطاطي باستخدام العصي.

مصدر الصورة BBC/ Ismail Moneer Image caption تستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري

أثار الفيديو سخطا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد الجدل حول موجة اللجوء الجديدة باتجاه أوروبا ودور الاتحاد الأوروبي وتركيا في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ragipsoylu Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) ٢ مارس ٢٠٢٠

وتأتي موجة اللجوء بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود التركية للهروب باتجاه اليونان.

"مشهد يدمي القلب"

وعبّر المغردون عن حزنهم لما يظهره الفيديو من مشاهد قاسية وأصوات لأشخاص يستنجدون، وتداولوه بشكل واسع وحصد ملايين المشاهدات.

وأشارت علا إلى قسوة مفارقات المشهد الذي يظهر "قاربا مطاطيا ومركبا كبيرا" و"أناسا عزّل وجنودا مسحلين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @olanan مشهد يدمي القلب 💔

صرخات الاستغاثةمسموعة بوضوح .. قارب مطاطي صغير مقابل مركب كبير .. جنود مسلّحين في مواجهة ناس عُزّل ..



سواء كانوا لاجئين أو أي وصف آخر، بالنهاية هم أشخاص مستضعفين وهاربين من أوضاع جدا صعبة!



كيف صارت قلوب البشر قاسية لهالدرجة؟! https://t.co/IlySQiCZgP — Ola Anan - عُلا عنان (@olanan) ٣ مارس ٢٠٢٠

لجوء يوناني تجاه سوريا

وفي رد على مقطع الفيديو، تداول مغردون صوراً لغلاف صحيفة "هنا القدس"، يعود إلى عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، عندما احتل الجنود الألمان والإيطاليون اليونان، وفرّ الآلاف عن طريق البحر إلى معسكرات اللاجئين في الشرق الأوسط.

ويقول عنوان الصحيفة: "توزيع الأطعمة والثياب في سوريا على اللاجئين من اليونان". كما يظهر سيدة، يفترض أنها سورية الجنسية، تقدم الثياب لطفلة يونانية.

كما أشارت غسق إلى الموضوع ذاته، متحدثة عن استقبال حلب للاجئين اليونانيين منذ سبعين عاما.

سياسة "الكيل بالمكيالين"

انتقد قطاع من المغردين سياسة اليونان التي يرون أنها تناقض القيم الأوروبية.

وقال مغردون إن الديمقراطية وحقوق الإنسان مصطلحات "زائفة ومبهرة" و"لا يتم تطبيقها" على أرض الواقع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Radi_Ahmed وما حدث للعراقيين اثناء غزو الامريكان كان أعظم.

هذه نتيجة من يصدق المصطلحات المبهره من حقوق وديموقراطيه،من يعتقد ان الغرب سيقطع الاف الاميال من اجل حماية حقوقه وخوفه عليه.



كان الله في عون هذا الشعب السوري والله يحفظ بلدنا وأمننا وينصرنا على كل من عادانا.https://t.co/aD8AAlHvED https://t.co/s5CBB1itf9 — ® Radi  (@Radi_Ahmed) ٢ مارس ٢٠٢٠

من جهة أخرى، دشن مغردون وسم #اليونان_تتعرض_للهجوم وأنحوا باللائمة على الحكومة التركية في ما اعتبروه "استغلالا" للاجئين السوريين، ومحاولة من وسائل الإعلام التركية لـ "تشويه" سمعة اليونان.

ورأت مجموعة من المغردين أن ما قامت به اليونان إجراء ضروري "للدفاع عن سيادتها"، واعتبر نضال أن اليونان كانت "صادقة" ولم "ترحب بالسوريين أصلاً".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NidalSabeh يحاول الاعلام التركي ان يشوه صورة #اليونان في عيون العرب والمسلمين ، الحقيقة اننا نتفهم كل الاجراءات اليونانية السيادية ، واي مواطن سوري يتعرض لاي مكروه ، هو في رقبة #اردوغان الذي طردهم من #تركيا ، في الاخير اليونان كانت صادقة ولم تقل يوما للسوريين انتم المهاجرين ونحن الانصار — نضال السبع (@NidalSabeh) ٢ مارس ٢٠٢٠

إلا أن فريقاً آخر من المعلقين قال إنه على الرغم من "نشر السلطات التركية الفيديو لمآرب سياسية" إلا أن هذا لا يبرر ما قام به خفر السواحل اليوناني على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aydinour رعب فيديو محاولة خفر السواحل اليوناني إبعاد وإغراق قارب مطاطي محمل باللاجئين منهم الأطفال كوم والتعليقات من يونانيين وأوروبيين اللي بتبرر وبتدافع وبتشكر هذا الفعل وبتشوفه حماية "للقانون والسيادة" كوم تاني من الرعب، حياتنا كلها بهدلة وموت بس لازالت سفالة البشر بتخليني أقشعر وأبهت! — نور الدين العايدي (@aydinour) ٢ مارس ٢٠٢٠

ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إطلاق خفر السواحل أي أعيرة نارية على قوارب اللاجئين. واتهم وسائل الإعلام التركية بأنها تروج "أخباراً كاذبة".