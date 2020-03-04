فوجئ جمهور المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله صباح الأربعاء بخبر إغلاق حسابه على تويتر، وأرجع المغردون السبب في ذلك إلى "التنمر الإلكتروني" الذي تعرض له الفنان السعودي.

مصدر الصورة BBC/ Ismail Moneer/ @Abdulmajeed6531 Image caption يتابع المطرب السعودي قرابة ثلاثة ملايين مستخدم منذ انضمامه إلى تويتر عام 2011

وقبيل إغلاق حسابه، غرد عبدالله قائلاً: "مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري"، ثم اعتذر عن بعض الكلام "الجارح"، خاتما بحبه وتقديره لجمهوره.

وحسب مغردين، جاء قرار عبدالله بعد "مناوشة كلامية" مع بعض متابعيه.

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع الفنان السعودي مطالبين بعودته ومستنكرين "الحملات الإلكترونية البذيئة" ومشيرين إلى مساوئ التنمر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarah_yafei #عبدالمجيد_عبدالله

اغلق حسابه بسبب كمية التنمر وقلة ادب بعض المغردين ممن ظنوا تواضعه ضعفاً !

بعدعمر كامل من العطاء للجمهور والوطن

رافقنا في احزانناوافراحنا وكان مثال للفنان الملتزم المحترم

سيظل مجيد قامة وقيمة فنية راسخة

نأمل ان يعود قريبا

يظل الكبير كبير

وعبدالمجيد طول عمره كبير pic.twitter.com/sxah3N3DHi — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) ٤ مارس ٢٠٢٠

"يا طيب القلب وينك"

وفور انتشار الخبر، تضامن مغردون مع عبد الله وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي في معظم دول الخليج العربي.

وأجمع عدد كبير من المغردين على مخاطر التنمر ليس فقط على "الأشخاص العاديين" وإنما على "المشاهير" أيضا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zio36 التنمّر وقعه في القلب مؤلم جداً

مهما كنت مشهور مافيه شي اسمه تبلد

او تعودت عادي اقسم بجلال الله ان الكلام يجرح لو انك مريت بتجارب كثيرة يبقى وقعه مؤلم مهما كان عمرك او تجاربك

التنمّر يؤلم الجماد فكيف بقلب بشر !

لكل شخص يرمي الكلام وما يفكر فيه

ترا ظلمك كبير.

#عبدالمجيد_عبدالله — زياد بن سعد الشهري. (@zio36) ٤ مارس ٢٠٢٠

كما وصف أحد المغردين التنمر بأنه "نوع من أنواع القتل أن تكتب وتجرّح وتطعن وتسب وتشتم" واستطرد قائلاً: "مشاعر الآخرين ليست حاوية ترمي فيها ما تريد وتمضي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @crying50 نوع من أنواع القتل أن تكتب وتجرّح وتطعن وتسب وتشتم، لكل شخص عائلة، لكل شخص ضمير، لكل شخص شعور، ورب الكعبة ستدور الدنيا عليك، مشاعر الآخرين ليست حاوية ترمي فيها ما تريد وتمضي. الدنيا تدور، الدنيا تدور، الدنيا تدور.#عبدالمجيد_عبدالله pic.twitter.com/WQ5LXICnBA — معجب الشمري (@crying50) ٤ مارس ٢٠٢٠

كما غردت شركة روتانا للفنان السعودي ووصفت المتنمرين بـ"القلة الحاقدة للنجاحات والإبداعات".

مطالبة بالعودة

من جهة أخرى، دشن المغردون وسم #ارجع_يا_عبدالمجيد موجهين "رسائل حب ودعم من القلب" تشجع عبد الله على العودة، رافضين قراره ومؤكدين على ضرورة تمتعه "بقوة العزيمة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yasseraltwaijri لو لم تتأثر لما كنت أنت ..



نرفض قرارك لكن نقر أنه صدر من ذات الإنسان الصادق الشفاف صاحب القلب الأبيض والوجه الواحد ولكن أيضاً نعلم انك تملك من التجربة والعزيمة ماهو أكبر من طيش كلماتهم .

( عوّد ترى داعي الهوا عند بابك ) 🙏🏼#عبدالمجيد_عبدالله pic.twitter.com/p6DvXPWcu7 — ياسر التويجري (@yasseraltwaijri) ٤ مارس ٢٠٢٠

كما غرد محمد عبدالمجيد، نجل المغني السعودي، معبراً عن فخره واعتزازه بوالده "وبمحبة الناس له".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohalabdullaah #عبدالمجيد_عبدالله

تبقى الشامخ والقامة الي نفتخر فيها ونقتدي فيه في مجالات الحياة المختلفة انت الأب والصديق اللي افتخر في محبة الناس له وفِي اسمك وفي كل ما تقدمه ..

تبقى الأول والأفضل والأجمل..عطاك الله ملايين القلوب المحبة لأنك تستاهل الحب من جمهورك العظيم في كل مكان💎 — محمد عبدالمجيد (@mohalabdullaah) ٤ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mhmoudsorour لكبير عبد المجيد عبد الله رساله محبه وعشق مني اليك تعودت ان اري تغريداتك واسمع جديدك الخاص قبل العام من تويتر وادعوك للعوده لان احبابك بالملايين والمسيء لا يتعدي ٥ فلا تترك الملايين عشان شخص او اتنين كلنا بنحبك ونصيحه من محب لا ترد علي المسيء لانه يفرح بذلك #عبدالمجيد_عبدالله — محمود سرور (@Mhmoudsorour) ٤ مارس ٢٠٢٠

في المقابل، وصفت مجموعة من المغردين الفنان السعودي بالـ "متكبر" وبأن ألفاظه "فظة" مع متابعيه.