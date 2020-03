View this post on Instagram

متى وكيف ترتدي الكمامة بالطريقة الصحيحة للوقاية من كورونا؟ 📷Getty images المصدر: منظمة الصحة العالمية/ مختصون في علوم الأحياء الدقيقة . . . . . . #كورونا #كورونا_فايروس #كورونا_الجديد #صحة