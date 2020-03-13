اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية بعد تغريدة الكاتب السعودي عبده خال طالب من خلالها الناس بالتخلي عن بعض طقوس الدين الإسلامي.

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وقال خال في تغريدته: "يستوجب تنبيه المعتمرين والزائرين لمسجد النبوي التخلي عن بعض التصرفات التعبدية كتقبيل الحجر الأسود، والتعلق بستائر الكعبة، وكذلك الامساك بالقبضان المحيطة بالقبر الشريف".

وأضاف: "ولو مددنا التنبيه سنجد صعوبة بالغة كالتحرز من الاستنشاق أثناء السجود، ف(السجاجيد) قابلة لنقل العدوى أيضا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbduhKhal يستوجب تنبيه المعتمرين والزائرين لمسجد النبوي التخلي عن بعض التصرفات التعبدية كتقبيل الحجر الأسود ، والتعلق بستائر الكعبة ، وكذلك الامساك بالقبضان المحيطة بالقبر الشريف .

ولو مددنا التنبيه سنجد صعوبة بالغة كالتحرز من الاستنشاق أثناء السجود، ف(السجاجيد) قابلة لنقل العدوى أيضا. — عبده خال (@AbduhKhal) ١٠ مارس ٢٠٢٠

#عبده_خال

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وسم #عبده_خال الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا، وطالبوه بالابتعاد عن الأمور الدينية.

فقال عبدالله بن حمدان العنزي: "يستوجب تنبيهك يا عبده خال بالابتعاد عن الأمور الدينية والطبية وخليك في الأمور اللي تفهم فيها أصرف لك، أما بالنسبة لكورونا أو كوفيد فأحسن وقاية منه خليك بالبيت".

وقال أحد المغردين الذي يطلق على نفسه اسم عربي خليجي: "اللبراليين السعوديين يجب محاسبتهم فهم سبب هروب البنات من أسرهم ووطنهم تحت مسمى (أنتي حُره انتي راشدة)".

وأشار آخرون إلى أخطاء إملائية وعقائدية وجغرافية وردت في التغريدة على حد قولهم.

فقال محمد بن حسن الشهري: "عبده خال، الكاتب في زاوية الجريدة، أخطاء إملائية، أخطاء جغرافية، أخطاء لُغويَّة، أخطاء عقدية، أهم شيء الكعبة في المسجد النبوي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saeedalqadhi999 وأنا كنت أعتقد أن الحجر الأسود في الكعبة المشرفه بمكة المكرمه .. الله يفتح عليك .. لذا لا ضروره للسياج الذي حول الكعبة لمنع الوصول لما كنت أعتقد أنه الحجر الأسود … شكراً للتوضيح يا عبده (:

ملاحظه :

( للمسجد .. هكذا تكتب .. وليس كما كتبتها حضرتك لمسجد وأيضا ليس للكعبه ستائر ) https://t.co/C7k6utF87j — سعيد بن محمد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) ١٢ مارس ٢٠٢٠

ورد الصحفي السعودي عبده خال على المنتقدين.

بالقول: "غالبًا، لا يسأل المنتمي لأي قطيع عن القائد، فكل منتم جُبل على هز الرأس، واللحاق بأخر خروف يمكن له شمشمة وبره، لكي يواصل المأمأة بإتقان! بلغ عرض التغريدة السابقة ما يفوق300 ألف أو شاهدتها 600 ألف عين، ورد 2000 شخص، ولم يخجل أولئك الخرفان من الهز والمأمأة. صدقا:- وكل (خروف لخروف) نسيب!"

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @AbduhKhal غالبًا؛لا يسأل المنتمي لأي قطيع عن القائد،فكل منتم جُبل على هز الرأس،واللحاق بأخر خروف يمكن له شمشمة وبره،لكي يواصل المأمأة بإتقان!

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بلغ عرض التغريدة-السابقة-ما يفوق300ألف أو شاهدتها 600 ألف عين، ورد2000 شخص، ولم يخجل أولئك الخرفان من الهز والمأمأة.

صدقا:

-وكل(خروف لخروف)نسيب! — عبده خال (@AbduhKhal) ١٣ مارس ٢٠٢٠

واعتبر آخرون أن الصحفي السعودي لم يسئ لأحد، وأن ما قاله يصب في مصلحة الناس وصحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وبالحديث عن الأخطاء الواردة في التغريدة، حاول مستخدمون توضيحها مدافعين عن خال.

فقال الشاهين: "من لم يفهم قوله يطبق عليهم مقولة أذكياء ولكن أغبياء. القصد أن يجب تنبيه المعتمرين الزائرين (طبعا القادمين من مكة) وهو لم يكتب ذلك فالمعتمر طبيعي يكون من مكة، أن يتخلى عن بعض التصرفات التعبدية والمقصود الذي يفعلها في مكة مستحيل شخص مثله عاقل أن يحسب الكعبة بالمدينة".

وقال علي بجنيد: "قرأت تغريدة أخينا العزيز عبده خال ولم أتوقّف لحظةً واحدةً أمام الأخطاء الإملائية فهذه نقع فيها جميعًا نتيجة قرب الحروف من بعضها على لوحة الهاتف المحمول أو الحاسب النقال! كان اهتمامي منصبّاً على الفائدة التي ستعود عليَّ من قراءة ما كُتِب أمّا عبده خال فهو كباقي الناس يخطئ ويصيب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abushaheen998 #عبده_خال

من لم يفهم قوله يطبق عليهم مقولة أذكياء ولاكن اغبياء

القصد أن يجب تنبيه المعتمرين الزائرين (طبعا القادمين من مكه ) وهو لم يكتب ذالك فالمعتمر طبيعي يكون من مكه

ان يتخلى عن بعض التصرفات التعبديه

والمقصود الذي يفعلها في مكه

مستحيل شخص مثله عاقل أن يحسب الكعبه بالمدينه pic.twitter.com/0IxNSpOnOG — الشاهين 🇸🇦 (@abushaheen998) ١٢ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bajnaid_ali قرأت تغريدة أخينا العزيز عبده خال ولم أتوقّف لحظةً واحدةً أمام الأخطاء الإملائية فهذه نقع فيها جميعًا نتيجة قرب الحروف من بعضها على لوحة الهاتف المحمول أو الحاسب النقال ! كان اهتمامي منصبّاً على الفائدة التي ستعود عليَّ من قراءة ما كُتِب أمّا عبده خال فهو كباقي الناس يخطئ ويصيب ! — Ali Bajnaid (@bajnaid_ali) ١٣ مارس ٢٠٢٠

هيئة كبار العلماء

ومن جهتها أكدت هيئة كبار العلماء، وهي الهيئة الدينية الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى في المملكة العربية السعودية، أن "المصابين بوباء كورونا يحرم عليهم شهود صلاة الجمعة والجماعة".

وأضافت الهيئة في بيانها: "من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله".

وقالت أيضا إنه: "من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة".

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.