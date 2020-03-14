قبل أيام، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بخطاب لرئيس الوزراء بوريس جونسون العالم قائلا إنه يتعين على العائلات الاستعداد لفقد أحبائها في انتشار فيروس كورونا.

مصدر الصورة ANDREA PATTARO

وقال جونسون في كلمة للشعب البريطاني: "فيروس كورونا سيواصل الانتشار في البلاد خلال الأيام المقبلة حاصدا مزيدا من الأرواح".

وتابع جونسون: "في هذه الأحوال يجب أن أكون صريحا أمام الشعب البريطاني، فقد تفقد عائلات كثيرة أحبائها قبل أن يحين وقتهم".

لم تمر تصريحات جونسون دون جلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصفوها البعض بالكارثية والصادمة وطالبوه باتخاذ إجراءات صارمة أسوة بتلك التي اتخذتها دول أوروبية كإيطاليا بوضع البلاد تحت الحجر الصحي أو غلق حدودها أمام المسافرين الأجانب مثلما فعلت أمريكا.

لم يختلف وقع تصريحات جونسون كثيرا عن ما قالته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إذ حذرت من احتمال إصابة ما يقرب من 70 في المئة من سكان البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وقد زاد الفيروس من حدة التوتر وتبادل الاتهامات بين زعماء العالم. كما أثار تصريحات بعض المسؤولين وتعاطي بعض الدول مع الفيروس المستجد خوف وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي سياق متصل، أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نداء عاجلا عبر تويتر يناشد فيه دول العالم مساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

و اتهم في تغريدة أخرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة "إرهاب اقتصادي وطبي على بلاده عبر تشديد العقوبات لإضعاف قدراتها على مكافحة فيروس كورونا"

وأضاف بأنه "ليس أمرا أخلاقيا ترك متنمر يقتل الأبرياء".

بين التهوين والتهويل

وفي حين أثارت تصريحات جونسون وميركل موجة من الانتقادات من قبل كثيرين اتهموهما بالتهويل، يرى فيها بعض المعلقين العرب صراحة تحترم وقارنوها بتصريحات لمسؤولين في دول أخرى غلب عليها خطاب التهوين والتعتيم.

وقد اختلف تعامل دول العالم مع الوباء المستجد، من متكتم غير مبال، إلى متخوف يسابق الزمن لمكافحته، إلى آخر يروج للحدث على أنه إشعار بحلول نهاية العالم، أو يعتبره جزءا من مؤامرة أو حربا بيولوجية.

مما لا شك فيها أن كورونا أظهر حجم الفجوة الثقافية والصحية بين دول العالم، إذ يعتقد مغردون أن سياسة الإنكار واللامبالاة التي اتبعتها بعض الدول كإيران في البداية ساهمت في زيادة انتشار الفيروس.

لهذا يرى مغردون أن مواجهة الأمراض مستقبلا مرتبط بمحاربة الحكومات البيروقراطية أو الاستبدادية التي يعتبرونها سببا رئيسا في انتشار كورونا ووصولها إلى معظم دول العالم.

من جهة أخرى، يحذر آخرون من استغلال كرورنا في تحقيق مكتسبات سياسية، في حين يرى البعض الآخر أن كورونا سيقضي على فكرة العولمة.

كما يتخوف مدونون وأطباء من أن يتسبب التهويل من شأن هذا الوباء في زيادة عدد الضحايا، نتيجة التضييق الاقتصادي والعزل الاجتماعي.

فالذعر الذي انتشر بفعل التهويل والتضخيم والتركيز الشديد على غريزة الخوف لدى البشر، أدخل الناس في دوامة هلع دفعتهم إلى تخزين السلع المختلفة استعدادا للبقاء داخل المنزل لمدة طويلة .

ثقافة القطيع

وينشر مغردون أوروبيون وأمريكيون صورا تظهر رفوف المتاجر فارغة بعد تهافت الناس على شراء أوراق المراحيض ومساحيق التعقيم.

وتصاعد الأمر في بعض الحالات إلى حد الاشتباك بالأيدي وبآلات حادة ما استدعى تدخل الشرطة.

كذلك أظهرت مقاطع متداولة عبر الصفحات العربية تكدس مواطنين أمام المخابز والبقالات ، في ظل مخاوف من نقص المواد الغذائية الأساسية.

ويطلق خبراء اقتصاديون ومختصون في علم النفس على هذا السلوك " نظرية القطيع"، موضحين أن التعرض المستمر للأخبار والشائعات يدفع البعض إلى اتخاذ تدابير لتأمين أنفسهم دون تفكير، فالذعر يولد "الخوف والهلع".

وبحسب دراسة أجرتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الشائعات ونظريات المؤامرة التي تنتشر حول كورونا تساهم بشكل كبير في انتشارها وتزيد من نسبة الذعر والتوتر.

لذا ينصحُ بتجنب المواقع غير الموثوقة المصادر والتي تحاول تضخيم مثل هذه الأوبئة.

وترجع دراسة نشرت على موقع " science direct" انعدام ثقة بعض المواطنين في حكوماتهم ومستوى الرعاية الصحية في بلدانهم قد تجعلهم ضحية لتلك المواقع والمعلومات المغلوطة.

السخرية كسلاح

ورغم أن نسبة وفيات كورونا لم تتجاوز وفيات الإنفلونزا الإسبانية أو الطاعون الأسود، إلا أن التهويل في تصاعد مستمر في ظل تعطل المدارس والأنشطة الاقتصادية في عدد من دول العالم.

وفي الوقت الذي لجأ فيه بعض رواد مواقع التواصل إلى سلاح الدعابة للتخفيف من التوتر، رصد آخرون تطبيقات ومواقع إلكترونية يمكن الاستفادة منها خلال العزل المنزلي.

وتنوعت اقتراحات وتعليقات المغردين إلا أنهم طرحوا الأسئلة نفسها: كيف نخفف حالة الهلع التي فرضتها كورنا؟ وماذا تفعلون في منازلكم؟

فمثلا لم يمنع الحجر العام وحظر التجوال الإيطاليين من مزاولة هواياتاهم المفضلة. فقد خرج كثيرون إلى شرفات منازلهم لتقديم وصلات موسيقية جماعية في مشهد يعبر عن حبهم للحياة وتحديهم للوباء.