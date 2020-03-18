سجال قطري إماراتي بسبب التضامن مع إيران

عاد السجال بين قطر والدول الخليجية إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الإمارات، إذ شهد موقع تويتر، مناوشة بين وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ومدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، بسبب التضامن مع إيران في ظل الأزمة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية بسبب فيروس كورونا (كوفيد19).

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وبدأ السجال عندما غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قائلا: "التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما امتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما إمتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ مارس ٢٠٢٠

وتأتي هذه التغريدة بعد إرسال دولة الإمارات الإثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان، اللتين أقلعتا من العاصمة أبوظبي، أكثر من 32 طناً من الإمدادات، من ضمنها صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترسل فيها الإمارات مساعدات لإيران، ففي الثالث من مارس/آذار الجاري، أرسلت الإمارات إلى إيران طائرة حملت 7.5 طنا من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وجاءت التغريدة بعد اتصال بين وزير الخارجية والتعاون الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعرب فيها الأول عن تعاطف بلاده وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وهذا ما دفع مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي للرد على أنور قرقاش، الذي سبق أن انتقد العلاقات القطرية الإيرانية.

وعلّق الرميحي بالقول: "إنسانيتك تُدرَّس"، مضمناً تغريدة سابقة لقرقاش قال فيها: "أعتقد أن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار اتصال الشيخ تميم وحديثه مع الرئيس الإيراني على الرأي العام المحلي والخليجي، والإشكالية حين تكون المكابرة والعناد موقفا شخصيا وليس موقفا وطنيا".

وتحول السجال من رسمي إلى شعبي.

فاعتبر كثير من الإماراتيين أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني "واجب، ويجب مساعدتهم للخروج من هذه المحنة".

فقال ضياء بن سعيد: "كنتم دائما ترددون أن قضيتنا مع النظام الإيراني وبأننا مع الشعب الإيراني المسكين المظلوم ومع عرب الأهواز، إذا لماذا نشاهد الآن لغة التشفي بانتشار كورونا في بلدهم، أليس الواجب علينا الدعاء لهم للخروج من هذه المحنة...".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @msafr2002 كنتم دائما ترددون أن قضيتنا مع النظام الإيراني وبأننا مع الشعب الإيراني المسكين المظلوم ومع عرب الأهواز .

إذا لماذا نشاهد الآن لغة التشفي بإنتشار #كورونا في بلدهم ، أليس الواجب علينا الدعاء لهم للخروج من هذه المحنه

ألم نتعلم شيئاً من الملك عبدالله رحمه الله وإغاثته للشعب الإيراني pic.twitter.com/1WUlLseYQY — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) ١٨ مارس ٢٠٢٠

وفي المقابل تساءل قطريون عن ازدواجية المعايير في تغريدات قرقاش.

فقالت الدكتورة اليزيدي ردا على تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: "سبحان المواقف الإنسانية فقط مع إيران، بينما قطر حوصرت بسبب علاقاتها مع إيران".

ومن جهته قال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد: "الوضع في إيران كارثي وفي مثل هذه الأوضاع لا يخطر في ذهن من به ولو قدر قليل من الإنسانية أي خلاف سياسي أو حتى عداء فالإنسانية كلها عدوة لهذا الوباء .. شفى الله المصابين في كل مكان وكشف عن عباده هذا البلاء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman الوضع في ايران كارثي وفي مثل هذه الأوضاع لا يخطر في ذهن من به ولو قدر قليل من الإنسانية أي خلاف سياسي أو حتى عداء فالإنسانية كلها عدوة لهذا الوباء .. شفى الله المصابين في كل مكان وكشف عن عباده هذا البلاء https://t.co/HE7W14mJ3k — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ١٧ مارس ٢٠٢٠

إيران

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا ليصل إلى 17361 إصابة في حين بلغ عدد المتوفين 1135.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء أن الحكومة تعتمد الشفافية في مقاربتها للفيروس وهي تقوم بكل ما في وسعها لتأمين الحاجات الغذائية والصحية للجميع.

ورغم الدعوات الكثيفة إلى البقاء في المنازل تبدو نسبة الالتزام ضعيفة في بعض المناطق، لا سيّما في الطريق الذي يصل مدينة طهران بقم، حيث شوهد اليوم ازدحام كبير للسيارات.

وقال رئيس منظمة الطب في إيران إن عدد المصابين أعلى من المعلن عنه، لأن كثيرين منهم، لم يخضعوا للفحص، ولم يلتزموا بالحجر الصحي داخل منازلهم.