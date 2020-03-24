مصدر الصورة GettyImages Image caption صورة لمواطن سعودي يرتدي كمامة وإلى جانبه صورة للملك سلمان

دخل قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، بحظر التجوال في المملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ وذلك للحد من انتشار ‫فيروس كورونا (كوفيد19).

وبدأت المملكة تنفيذ قرار حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من مساء الإثنين منذ السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ولمدة 21 يوما.

وبعد القرار، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #حظر_التجول_في_السعوديه الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا حاصدًا أكثر من 130 ألف تغريدة، اعتبر من خلالها المستخدمون أن القرار "جاء في وقته" وذلك حفاظًا على سلامة المجتمع السعودي وأنه يجب التقيد به.

فقال الشيخ محمد مرعي الناشري: "من منطلق واجبنا الوطني فإننا نقول سمعاً وطاعة سيدي، كلنا يداً بيد مع ولاة الأمر ضد فايروس كورونا المتجدد، ونناشد الجميع بالالتزام بالتوجيهات وإيقاف الزيارات والتجمعات، أقفل بابك واجلس ببيتك من أجل سلامة الجميع".

وقالت هديل: "اتباعنا لتعليمات ‫وزارة الصحة يساعد في تخفيف الضغط على النظام الصحي، وإتباع حظر التجول في السعودية يخفف من إرهاق رجال الأمن .. وكل ذلك من أجل سلامة الجميع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @awsa912 من منطلق واجبنا الوطني فاننا نقول سمعاً وطاعة سيدي كلنا يداً بيد مع ولاة الأمر ضد فايروس كورونا المتجدد، ونناشد الجميع بالالتزام بالتوجيهات وإيقاف الزيارات والتجمعات اقفل بابك واجلس ببيتك من اجل سلامة الجميع

والله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.#حظر_التجول_في_السعوديه pic.twitter.com/El0QD2s7YW — الشيخ محمد مرعي الناشري (@awsa912) ٢٣ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZHadeel اتباعنا لتعليمات #وزارة_الصحة يساعد في تخفيف الضغط على النظام الصحي، وإتباع #حظر_التجول_في_السعوديه يخفف من إرهاق رجال الأمن .. وكل ذلك من أجل سلامة الجميع + مأجورين بإذن الله ..

استمتعوا داخل البيت 💘 — هـ د ي ل 🕊 (@ZHadeel) ٢٣ مارس ٢٠٢٠

ومن جهة أخرى، هاجم بعض المستخدمين الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقرارات الصادرة عن الديوان الملكي أو الحكومة السعودية أو وزارة الصحة، معتبرين أن "استهتار" البعض قد يؤدي إلى كارثة حقيقية.

فقال محمد البلوشي: "للأسف هناك مقاطع استهزاء وسخرية من البعض، على بعض الجهات والقوات الأمنية، وأقول لهم إن هذه القوات من أجلنا من أجل الحفاظ على سلامتنا من أجل الحفاظ على سلامة المستهترين الذين لم يتقيدوا بالتعليمات والحمد لله إنها ليست قوات إحتلال أو غزو إنهم أبطالنا كما عهدناهم".

وقال سفيان خالد السعدون: "قرار حكيم لأننا للأسف نعيش مع أناس فيهم من الاستهتار و اللامسؤولية ما يجعلهم خطر حقيقي على سلامة الناس و البلد ككل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mahmod_Albloshi #حظر_التجول_في_السعوديه

للأسف هناك مقاطع استهزاء وسخرية من البعض على بعض الجهات والقوات الامنية واقول لهم إن هذه القوات من اجلنا من اجل الحفاظ على سلامتنا من أجل الحفاظ على سلامة المستهترين الذين لم يتقيدو بالتعليمات والحمدلله إنها ليست قوات إحتلال اوغزو إنهم ابطالنا كما عهدناهم — محمود البلوشي🇸🇦 (@Mahmod_Albloshi) ٢٣ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SuFian_ALSadoon قرار حكيم لأننا للأسف نعيش مع أناس فيهم من الاستهتار و اللا مسؤولية ما يجعلهم خطر حقيقي على سلامة الناس و البلد ككل!#حظر_التجول_في_السعودية — سفيان خالد السعدون (@SuFian_ALSadoon) ٢٣ مارس ٢٠٢٠

ولم تغب الفكاهة والسخرية عن تغريدات السعوديين الذين نشروا مجموعة من مقاطع الفيديو التي تعبر عن سعادتهم بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ.

ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية السعودية، على حسابها الرسمي في تويتر، عن مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجوال المفروض لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن من يخالف قرار حظر التجوال سيغرم بـ10 آلاف ريال سعودي، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.

وأضافت الوزارة أن من يكرر مخالفة منع التجوال للمرة الثالثة سيُسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.

وقالت الداخلية إن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.