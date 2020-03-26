تصدرت سيدة الأعمال السعودية مريم المطيري المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد تقديمها مبادرات فردية للجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19).

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#بنت_الرجال_مريم_المطيري

وتحدث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن 3 مبادرات أطلقتها المطيري لمساعدة المملكة في معركتها مع الفيروس المستجد.

وتعتمد المبادرة الأولى على توزيع معقمات وقفازات وقاية وكمامات على رجال الأمن المنتشرين في الطرقات، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا.

وخصصت المطيري في الثانية سيارات شركتها لتوصيل الطلبات من الصيدليات إلى منازل المواطنين مجاناً وبدون مقابل حتى انتهاء فترة حظر التجوال.

وأما الثالثة فهي عبارة عن مبنى تبرعت به لوزارة الصحة مع استعدادها لتجهيزه بـ 30 سريرا طبيا.

فقال عبد العزيز العليان: "مريم المطيري مواطنة سعودية تطبق المواطنة سلوكاً وتوفر لرجال الأمن لوازم السلامة من كورونا وتوقف أسطولها من سيارات الأجرة مجاناً في هذه الأزمة وتقول هذا وقت البذل للوطن وليس الاستثمار..."

وقال عبد العزيز العمر: "‏مريم خير من تمثل نساء المملكة، بل سبقت جميع التجار بل كل من يفوقونها بالمال والأعمال، الوطن ما يتكئ إلا على شعبه في الحد ولا وقت الأزمات، فوق هذا جهزت مبنى الجمعية الي تملكها بالأسرة والتجهيزات وسلمته لوزارة الصحة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @H66h55S 🌹مريم المطيري مواطنه سعوديه تطبق المواطنه سلوكاً وتوفر لرجال الأمن لوزم السلامه من كورونا وتوقف اسطولها من سيارات تكسي اوردر مجاناً في هذه الأزمه وتقول هذا وقت البذل للوطن وليس الإستثمار..

اللهم اكثر امثالها وعوضها خير pic.twitter.com/qCuLv2xbY5 — عبدالعزيز العليان (@H66h55S) ٢٥ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aziz_alomar مريم خير من تمثل نساء المملكة ..

بل سبقت جميع التجار بل كل من يفوقونها بالمال والأعمال .

الوطن ما يتكي الا على شعبه في الحد ولا وقت الأزمات ..

فوق هذا جهزت مبنى الجمعية الي تكلكها بالاسرة والتجهيزات وسلمته لوزارة الصحة#شكرا_مريم_المطيري وارفع لك عقالي

pic.twitter.com/HZ4MAUoZaf — ع ب دال ع ـزي ز ال ع م ر🇸🇦 (@aziz_alomar) ٢٥ مارس ٢٠٢٠

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وسم #بنت_الرجال_مريم_المطيري الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في السعودية حاصدًا أكثر من 20 ألف تغريدة شكروا من خلالها المطيري على مبادرتها وطالبوا رجال وسيدات الأعمال في المملكة على تقديم مبادرات مماثلة تساهم في دعم جهود المملكة لمواجهة (كوفيد19).

فقال أبو الكادي: "الصراحة عمل جبار وما عملوه البنوك ولا رجال الأعمال ولا مشهورين المصلحة".

وقال خالد السويلم: "بمثلها نفتخر، وياليت رجال الأعمال والتجار يحذون حذوها".

وقالت مريم المطيري في الفيديو الذي وثقه الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري : "إن هذه الأزمة ليست وقت استثمار، وجاء الوقت الذي يرد فيه جميل الوطن الذي أكلنا من خيره".

وأضافت "لاحقين على الاستثمار بعد ما تنتهي الأزمة".

وختمت بالقول: "التاجر الذي يستفيد من هذه الأزمة ما هو مواطن، مؤكدة أن ما تقوم به وقفة وطن وأن الجميع بحاجة للتكاتف حتى زوال هذا الوباء".

وغردت المطيري على حسابها في تويتر بالقول: "شرفني قبل قليل اتصال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم حفظه الله وسعدت جداً بمقولته (أنتِ كحيلة من كحيلات الوطن) وإشادته ومتابعته كل ماهو جديد بالمنطقة وحرصه على دعم شباب الوطن ومبادراتهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @maryam039 شرفني قبل قليل إتصال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل امير منطقة القصيم حفظه الله وسعدت جداً بمقولته ( انتِ كحيلة من كحيلات الوطن )

واشادته ومتابعته كل ماهو جديد بالمنطقة وحرصه على دعم شباب الوطن ومبادراتهم 🙏🏻🌸#بنت_الرجال_مريم_المطيري — مريم الحمد المطيري (@maryam039) ٢٥ مارس ٢٠٢٠

إجراءات احترازية

واتخذت السعودية إجراءات احترازية ووقائية جديدة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكان أبرزها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإيقاف دوام الموظفين، وتعليق العمرة وإغلاق المساجد، وتعليق الطيران وإجراءات عدة أخرى كان آخرها فرض حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد.