يتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تفيد بأن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" أعلن فقدان بلاده السيطرة على وباء كورونا العالمي قائلا: "انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء". لكن هذا التصريح مفتعل، ولم يقل أي مسؤول إيطالي ذلك! #كورونا #فيروس_كرونا #ايطاليا @gettyimages @twitter