إيمان الخطيب: هل أدت أزمة كورونا إلى زيادة العنف الأسري؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption مخاوف من تزايد حالات العنف الأسري نتيجة العزل الصحي في المنازل

تصدر اسم الشابة الأردنية إيمان الخطيب مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في بث مباشر عبر فيسبوك، تتحدث فيه عن تعرضها للتعنيف والترهيب من قبل عائلتها.

وأثار ذلك موجة من التعاطف معها، كما أعاد الحوار حول قضايا العنف المنزلي، خاصة في ظل وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأكمله، وأثقل الحمل على الحكومات والخدمات الأساسية.

وعبر البث المباشر، والذي استمر عشرين دقيقة، تروي الخطيب تفاصيل قصتها، إذ عرفت عن نفسها كسيدة مطلقة ولديها ابن وحيد، وتقطن حاليا مع عائلتها.

وتقول إن شقيقها طردها وابنها من المنزل، بعد تعرضها للضرب والعنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي التي تقضيها في المنزل، حسب قولها.

وفي الفيديو ذاته، تطلب الخطيب ”أي نوع من المساعدة“ معبرة عن شعورها بالضيق والإحباط بسبب ما آلت إليه ظروفها.

كما أضافت الخطيب بأنها تواصلت مع الشرطة ولم تلق أي تفاعل، حسب قولها، ”لانشغالهم بأزمة الكورونا“.

كما أشارت إلى مشاكل مادية تربطها بالعائلة تتعلق بالإرث والنفقة.

وبحسب مصادر محلية، أعلن الأمن العام الأردني أنهم ”لم يعرضوا عليها الحبس كما ادعت وإنما وضعها في دار إيواء تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية“.

حملة تضامنية

شجع فيديو الخطيب الكثير من المغردين على مشاركة تجاربهم أو تجارب من يعرفونهم ممن تعرضن للعنف الأسري.

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من بينهن شروق، التي شاركت تجربة لمرأة لم تذكر اسمها ”لأسباب عشائرية“، وتمت مشاركتها مئات المرات.

"واحدة من آلاف"

وتضامن مغردون مع الخطيب مشيرين إلى قضايا الشرف والطلاق والقانون الأسري في الأردن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @miarcury الناس بتصدق المعنفة لما تنقتل بعد ما يكونوا طاعنين بشرفها بتحليلاتهم زي إسراء غريب، أو بيحكوا عنها طالبة الشهرة و المصاري عن طريق الإستعطاف. أما إنهم يوقفوا معها و يشوفوا كيف بقدروا يساعدوها مستحيل.

مستحيل لو مطلقة و عندها ابن، غير إنه يحطوا الحق عليها و ع شرفها. #إيمان_الخطيب — مِيَا. (@miarcury) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

في المقابل، اتهم فريق من المغردين الخطيب باستخدام ”البث المباشر وفضح المشاكل العائلية كوسيلة للحصول على الشهرة والمال ودعم المنظمات النسوية“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @seifturkmen يبدو يا اخوان راح يصير البث المباشر وفضح المشاكل العائلية وسيلة لبعض النساء للحصول على الشهرة والمال ودعم المنظمات النسوية والمساعدة بالسفر لأوروبا لشم الهواء والحديث عن معاناة المرأة في الشرق الأوسط#ايمان_الخطيب طلعت كذابة، وحتى لو صادقة فهي فضحت أهلها وشهرت فيهم وهذه جريمة. https://t.co/JMwBm7yYtT — Seyfuddin Türkmen (@seifturkmen) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

وتحت وسم #انقذوا إيمان، رد مغردون على من اتهمها بالكذب أو التشهير بأهلها، قائلين إن ”من الصعب التوجه بالشكوى للعالم بأسره إلا إذا وصلت المرأة لمرحلة لا تحتمل“ .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LuckyCharm995 ما في بنت بمجتمعنا بتطلع تشكي للعالم كله عن أهلها و تحكي عنهم، إلا إذا هي وصلت لمرحلة فعلاً ما قدرت تتحملها، البنت بتتعنف نفسياً و جسدياً هي و ابنها، و لجأت للعامة لينصفوها، ساعدوها ليوصل صوتها و ادعولها الله يحميها و يهدي بالها 😔💔#إيمان_الخطيب — Saja 💫 (@LuckyCharm995) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

كما ذكّر مغردون بحالات قتل واعتداء لنساء في الأردن، كلها تعود لأسباب عنف أسري، مفيدين أن هذه الحالات "ليس بغريبة أو جديدة على بلدهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @4amramr ناسيين إسراء؟ ولا اللي قلع عيون زوجته؟



سيبونا من جو المدينة الفاضلة والصدمة إنه معقول في هيك، في هيك وأسخم كمان.



#ايمان_الخطيب — Amr Amr | عمرو عمرو (@4amramr) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abuhawash10 ما في شي بقصة ايمان الخطيب غريب علينا كمجتمع، لذلك اذا رد فعلك الأولي تكذيبها او التسخيف من مشكلتها فانت الكذاب، لا يمكن حدا عاش بالأردن وبعمره ما سمع عن قصة شبيهة او أسوأ! — Abuhawash (@Abuhawash10) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khaled8Adnan لما تصير قصة مثل قصة إيمان الخطيب وتقرأ "لا تسمع من طرف واحد" و "أبصر شو عاملة" و"يمكن بتدور إتنشن" بتستدل على أنها حالة من آلاف الحالات بمجتمعنا القذر والقاسي واللئيم ..



لعنة الله على أصحاب هذا التفكير الغبي اللاإنساني وكل من سلك درب {خالِف تُعرف} بعد ما شاف الكل متعاطِف معها. — خالد عدنان (@Khaled8Adnan) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

”لست وحيدة“

وعرج مغردون على أوضاع النساء اللاتي يعشن مع أزواج أو أفراد عائلة يقومون بتعنيفهن خلال فترات الحجر الصحي التي تفرض على النساء المزيد من القيود.

وكان عدد من حكومات دول العالم قد أعربوا عن القلق من أن بقاء أعضاء أفراد العائلات في المنازل نتيجة الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا قد تؤدي إلى زيادة حالات العنف الأسري.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا قد تركت الناس في أوضاع أسرية صعبة يعانون منها.