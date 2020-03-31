فيروس كورونا: تسميم كلاب في الشوارع يثير غضب لبنانيين
أثارت صور لكلاب وحيوانات أليفة ملقاة في الشوارع غضبا عارما في لبنان، بعدما تبين أن الحيوانات تم تسميمها ورميها في العراء خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو لحيوانات أليفة نافقة في مناطق مختلفة في لبنان، منددين بهذا الفعل ”المتوحش“، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين من قبل القضاء والشرطة اللبنانية.
دور الأخبار الملفقة
اتهم بعض المغردين منصات إعلام محلية بترويج الأخبار الكاذبة عن قضية التقاط العدوى من الحيوانات الأليفة، "من غير الاستناد إلى مصادر طبية موثوقة"، حسب قولهم.
وتقول الناشطة غني نحفاوي، المدافعة عن حقوق الكلاب: "الكلاب لا تقتل فقط، بل تعذب قبل الموت، ويضعون أمامها قطع لحوم سامة لتموت ببطء".
وفي محاولة لمواجهة المعلومات الزائفة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين إلى عدم قتل حيواناتهم، مؤكدا عدم وجود دليل حتى الآن على نقل عدوى فيروس كورونا المستجد من الحيوانات إلى البشر.
وفي السياق نفسه، غردت وزارة الصحة السعودية تحت وسم #الوقاية_من_كورونا مجموعة من المعلومات بهدف دحض المفاهيم المغلوطة عند البعض، ومنها ما يشير إلى عدم نقل الحيوانات المنزلية لعدوى فيروس كورونا.
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”جريمة بحق الحيوانات الأليفة“
وغردت الفنانة اللبنانية الشهير إليسا، واصفة كل من يقتل حيوانه بالـ ”مجرم والجاهل“.
وتحت وسوم #الحيوانات_لا_تنقل_العدوى و #كفى_وحشية دعت مجموعة من المغردين إلى حملة تندد بما يحصل ”من وحشية غير مبررة“، عبر مشاركة صورهم وحيواناتهم الأليفة مرفقة بالوسم.
كما غردت الفنانة المصرية شيرين رضا كاريكاتيرا يدعو الناس إلى ”تغيير سلوكهم“ ويظهر وجهين للفيروس، أحدهما يبتسم للحيوانات والآخر يعبس ويتهجم على البشر.
كما سبق وشارك مجموعة من المشاهير والإعلاميين المصريين بحملة مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو يدعون فيها إلى الاهتمام بحيواناتهم الأليفة والاستماع إلى نصائح منظمة الصحة العالمية.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال العدوى من البشر إلى حيواناتهم الأليفة.
وعلى الرغم من أن فيروسات كورونا تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، إلا أن انتقال العدوى عبر الأنواع المختلفة أمر غير شائع.