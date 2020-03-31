مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتفع عدد الوفيات في لبنان جراء الإصابة بكورونا إلى إحدى عشرة وفاة

أثارت صور لكلاب وحيوانات أليفة ملقاة في الشوارع غضبا عارما في لبنان، بعدما تبين أن الحيوانات تم تسميمها ورميها في العراء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو لحيوانات أليفة نافقة في مناطق مختلفة في لبنان، منددين بهذا الفعل ”المتوحش“، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين من قبل القضاء والشرطة اللبنانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GermanosPeter موجة قتل وتسميم في البلاد تستهدف القطط والكلاب؛ بمدينة إسطنبول تتنقل القطط بكل حرية وأمان حتى بداخل المساجد وأثناء الصلاة كما تقوم بلديتها بتطعيم كل الكلاب وتأمين الطعام لها؛ العدائية اتجاه الحيوان والشجرة والطبيعة بشكل عام يدل على تخلف قل نظيره pic.twitter.com/Te7WfLuLjp — Peter Germanos (@GermanosPeter) ٣٠ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @joemaalouftv مزيد من اللحوم المسممة وجدت اليوم في بصاليم في الباحات والحدائق في بيوت الناس لقتل الحيوانات الاليفة!! من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة ؟ البلدية تحركت وغداً سنراجع القضاء المختص لفتح تحقيق ومراجعة الكاميرات في أسرع وقت ممكن pic.twitter.com/3NBHayq6zv — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

دور الأخبار الملفقة

اتهم بعض المغردين منصات إعلام محلية بترويج الأخبار الكاذبة عن قضية التقاط العدوى من الحيوانات الأليفة، "من غير الاستناد إلى مصادر طبية موثوقة"، حسب قولهم.

وتقول الناشطة غني نحفاوي، المدافعة عن حقوق الكلاب: "الكلاب لا تقتل فقط، بل تعذب قبل الموت، ويضعون أمامها قطع لحوم سامة لتموت ببطء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhinaNahfawi تسميم هستيري غير مسبوق تكاثف بجنون مسعور بكل المناطق بوقاحة من دون خوف بسبب تقرير الMTV اللي عنوانه تسبب بمجازر وناقش موضوع ولا صرح عالمي طبي تبناه او حكي فيه!

تعذب قبل ما يموت امام اصحابه بتربل #البقاع بسبب شيطان على شكل انسان حط قطع لحمة مع سم عالطريق.

الله شايف🙏🏽

يا رب رحمتك😓 pic.twitter.com/ocEb4bkh0F — GhinنَA 🌺🐶🦋 (@GhinaNahfawi) ٣١ مارس ٢٠٢٠

وفي محاولة لمواجهة المعلومات الزائفة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين إلى عدم قتل حيواناتهم، مؤكدا عدم وجود دليل حتى الآن على نقل عدوى فيروس كورونا المستجد من الحيوانات إلى البشر.

وفي السياق نفسه، غردت وزارة الصحة السعودية تحت وسم #الوقاية_من_كورونا مجموعة من المعلومات بهدف دحض المفاهيم المغلوطة عند البعض، ومنها ما يشير إلى عدم نقل الحيوانات المنزلية لعدوى فيروس كورونا.

”جريمة بحق الحيوانات الأليفة“

وغردت الفنانة اللبنانية الشهير إليسا، واصفة كل من يقتل حيوانه بالـ ”مجرم والجاهل“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elissakh في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلو حيواناتن من دون سبب أو بسبب الجهل. بأيا لغة منحكيكن لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير!@AnimalsLebanon — Elissa (@elissakh) ٣١ مارس ٢٠٢٠

وتحت وسوم #الحيوانات_لا_تنقل_العدوى و #كفى_وحشية دعت مجموعة من المغردين إلى حملة تندد بما يحصل ”من وحشية غير مبررة“، عبر مشاركة صورهم وحيواناتهم الأليفة مرفقة بالوسم.

كما غردت الفنانة المصرية شيرين رضا كاريكاتيرا يدعو الناس إلى ”تغيير سلوكهم“ ويظهر وجهين للفيروس، أحدهما يبتسم للحيوانات والآخر يعبس ويتهجم على البشر.

كما سبق وشارك مجموعة من المشاهير والإعلاميين المصريين بحملة مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو يدعون فيها إلى الاهتمام بحيواناتهم الأليفة والاستماع إلى نصائح منظمة الصحة العالمية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @midoahm بصراحة مفيش اوسخ من الناس اللي رمت كلابها في الشارع علشان خايفين يتعدوا منهم...ان شاء الله ربنا يعوض الكلاب بناس انظف منكوا.. — Mido (@midoahm) ٢٣ مارس ٢٠٢٠

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال العدوى من البشر إلى حيواناتهم الأليفة.

وعلى الرغم من أن فيروسات كورونا تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، إلا أن انتقال العدوى عبر الأنواع المختلفة أمر غير شائع.