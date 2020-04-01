مصدر الصورة Twitter Image caption الفنانة الكويتية حياة الفهد

أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بالكورونا من الكويت، عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: "إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

”مسلسل خداع إنساني“

وأثار تصريح الفهد، التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” و“لا تحترم قيم وتقاليد الكويت“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @j2cz6 #حياة_الفهد لم تحترم تقاليد وعادات البلد

ولم توفق في كلامها، اعتقد هذه نبرة تعالي وحقد، ولغة التعميم على مجتمع كامل ليست لغة العقلاء، لكن ما أزعجني عندما قالت "على شنو ديارهم ما تبيهم إحنا نبتلش فيهم؟ أطلعهم أقطهم برا والله لو أقطهم بالبر"، ما زالت #كورونا تكشف الأقنعة الزائفة ! pic.twitter.com/CjELhE3OBX — ميثاء بهوان (@j2cz6) ١ أبريل ٢٠٢٠

وعبر آخرون عن "خيبة أملهم" بالفنانة حياة الفهد، متمنيين لو "حافظت على صورتها الجميلة في أذهانهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allahim ياليتني ماسمعت كلام حياة الفهد 💔

ياليت حياة الفهد أبقت صورة خالتي قماشة سبيجه عقاب ابوالعيش و غنيمه ؛ جميلة بيضاء كما كانت 💔 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ١ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Kalmuqdad يا #حياة_الفهد، السؤال هو: لماذا لايوجد مستشفيات تكفي #الكويت بمواطنهم ومقيمهم المسكين، رغم ثروات الكويت الهائلة ورغم أن الجائحة في بدايتها؟



تتحدثين بعنصرية وتدعين أنك مع الإنسانية فماذا ستفعلين لو كنت ضدها؟



أحببناك ممثلة وكنا محقين بهذا فأنت تثبتين اليوم أنك ممثلة بارعة! pic.twitter.com/X35Ogp2lrR — خليل المقداد (@Kalmuqdad) ١ أبريل ٢٠٢٠

في المقابل، اعتقد جاسر أن التركيز على خطأ الفهد ”نتيجة حماسها“ غير منصف بحق مسيرتها وتاريخها الفني الطويل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jassser15 درس في الحياة :

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تحدثت الفنانة حياة الفهد عن الاجانب بدولة الكويت حول موضوع كورونا ونتيجة حماسها وقعت في خطأ فادح .

يقال اذا (طاح الجمل كثرت سكاكينة)

كثير هم الناس الذين لديهم الاستعداد لتوجيه رماحهم بحق اي ناجح لمجرد ان يقع في خطأ واحد فقط ولديهم الاستعداد لتجريده من تاريخه كله — جاسر الماضي (@jassser15) ١ أبريل ٢٠٢٠

وتساءل المحلل السياسي خالد الزعتر عن دور الفنانة في رمضان بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khzaatar ماذا ستقدم الفنامة حياة الفهد في رمضان وهي التي تطالب اليوم بطرد الوافدين وعدم علاجهم من #فيروس_كورونا ، هل ستستمر في مسلسل الخداع الإنساني ودموع التماسيح ، تباً للدراما الكويتية التي يمثلها أشخاص مثل حياة الفهد والتي كنا مخدوعين لسنوات طويلة بدموع التماسيح ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) ١ أبريل ٢٠٢٠

"نبرة تعالي وحقد"

وقالت الإعلامية سهير القيسي إن تصريحات الفهد ”صادمة“ بالطبع ولكنها ”ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قبل وسائل الإعلام“.

كما شارك الدكتور فهد الشليمي مجموعة من الأعمال الخيرية التي يقوم بها الكويتيون لمساعدة المحتاجين ومكافحة أزمة كورونا، مثل توزيع الطعام المجاني وإلغاء الغرامات عن المخالفين الوافدين.

وقال الإعلامي والصحفي المصري أسعد طه معقباً على الموضوع ”كورونا تكمل ما بدأته الثورات من إسقاط الأقنعة“.

وعلى عكس ذلك، لقب بعض المغردين الفهد ”بالشجاعة“، لأنها تقول ما لا يجرؤ أحد على قوله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullah113438 عندما تكون مرأة واحدة أشجع من مليون رجل #حياه_الفهد

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ملايين الكويتيين يسكتون وهم يشاهدون تسلط الأجانب عليهم وأكلهم لخيرات وطنهم واستغلالهم الخبيث للأزمة

عن طريق شراء المواد الغذائية ورفع سعرها على الكويتيين

عن طريق جهلهم ونقلهم للأمراض



ملاحظة:اتحفظ على بعض العبارات التي قالتها pic.twitter.com/NSaKjwhOpD — المستشار عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) ١ أبريل ٢٠٢٠

وفي سياق مشابه، تعاطف القيادي في الحراك الجنوبي اليمني هاني بن بريك مع الفهد قائلاً: "من منا لا يغلط ولا يخطئ. ننتظر من حياة الفهد اعتذارا فهي كبيرة بتاريخها. شعب الكويت المعطاء عظيم جدا نحب الكويت في كل شيء حكامها وشعبها وترابها“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaniBinbrek الكويت وشعبها ليست #حياة_الفهد وحياة الفهد ليست في غلطة وقعت منها لحظة هلع وفزع فمن منا لا يغلط ولايخطئ.

ننتظر من حياة الفهد اعتذارا فهي كبيرة بتاريخها .

شعب الكويت المعطاء عظيم جدا

نحب الكويت في كل شي حكامها وشعبها وترابها . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ١ أبريل ٢٠٢٠

وتأتي تصريحات الفهد في وقت يتصاعد فيه الخطاب المناهض للمهاجرين العرب والعمالة الوافدة في الكويت.

وتداول كويتيون في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر وافدين مصريين لا يلتزمون بالحجر الصحي والتوجيهات التي فرضتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا.