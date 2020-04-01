فيروس كورونا: حياة الفهد تطالب بترحيل الوافدين المصابين و "رميهم بالصحراء"
أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بالكورونا من الكويت، عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني.
وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: "إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".
كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.
”مسلسل خداع إنساني“
وأثار تصريح الفهد، التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” و“لا تحترم قيم وتقاليد الكويت“.
وعبر آخرون عن "خيبة أملهم" بالفنانة حياة الفهد، متمنيين لو "حافظت على صورتها الجميلة في أذهانهم".
في المقابل، اعتقد جاسر أن التركيز على خطأ الفهد ”نتيجة حماسها“ غير منصف بحق مسيرتها وتاريخها الفني الطويل.
وتساءل المحلل السياسي خالد الزعتر عن دور الفنانة في رمضان بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.
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"نبرة تعالي وحقد"
وقالت الإعلامية سهير القيسي إن تصريحات الفهد ”صادمة“ بالطبع ولكنها ”ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قبل وسائل الإعلام“.
كما شارك الدكتور فهد الشليمي مجموعة من الأعمال الخيرية التي يقوم بها الكويتيون لمساعدة المحتاجين ومكافحة أزمة كورونا، مثل توزيع الطعام المجاني وإلغاء الغرامات عن المخالفين الوافدين.
وقال الإعلامي والصحفي المصري أسعد طه معقباً على الموضوع ”كورونا تكمل ما بدأته الثورات من إسقاط الأقنعة“.
وعلى عكس ذلك، لقب بعض المغردين الفهد ”بالشجاعة“، لأنها تقول ما لا يجرؤ أحد على قوله.
وفي سياق مشابه، تعاطف القيادي في الحراك الجنوبي اليمني هاني بن بريك مع الفهد قائلاً: "من منا لا يغلط ولا يخطئ. ننتظر من حياة الفهد اعتذارا فهي كبيرة بتاريخها. شعب الكويت المعطاء عظيم جدا نحب الكويت في كل شيء حكامها وشعبها وترابها“.
وتأتي تصريحات الفهد في وقت يتصاعد فيه الخطاب المناهض للمهاجرين العرب والعمالة الوافدة في الكويت.
وتداول كويتيون في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر وافدين مصريين لا يلتزمون بالحجر الصحي والتوجيهات التي فرضتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا.