Image caption عطًل تفشي فيروس كورونا الدراسة في العديد من دول العالم

أدت أزمة فيروس كورونا إلى إغلاق آلاف المدارس والجامعات حول العالم، ولجأت كثير من المؤسسات التعليمية في دول عربية إلى خيار التعليم عن بعد، لضرورة استمرار المناهج الدراسية المقررة وسد أي فجوة تعليمية قد تنتج عن تفاقم الأزمة.

وتفاعل مغردون مع نمط الدراسة الجديد في دول عربية مختلفة بين رفض وقبول، وتساؤلات عن مدى نجاحه في ظل ما وصفوه "بانعدام وجود خطط حكومية واضحة"، و"تجاهل للطبقات الفقيرة"، وانقطاع خدمات الإنترنت في بلدان عديدة.

عقبات تقنية

وفي مصر، أطلق مغردون وسم #احنا_مش_عارفين_نذاكر_أونلاين للتعبير عن شكاوى الطلاب وغضبهم من عدم تأهيل المؤسسات التعليمية إلكترونيا.

واحتج معظم المغردين على سوء خدمة الإنترنت وبطئها، وعدم قدرة الطلاب على الاعتماد عليها.

وذكر أحد المغردين تجربته قائلا: "يردنا رابط لتحميل المحاضرة المباشرة من المدرس ولكنني أفوت نصف المحاضرة بسبب الوقت الذي يتطلبه الإنترنت للانضمام للمحاضرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @chillOutBro0 مذاكرة اونلاين ايه الي تمام وزي الفل؟! هنضحك علي بعض؟ يا باشا والله النت عندي ما بيفتح المحاضرة اصلاً دة انا علي ما بفتح الميل وادخل علي لينك المحاضرة بتكون نصها خلص وعلي ما يحمل بيكون النص التاني خلص! #احنا_مش_عارفين_نذاكر_اونلاين

ريتويت يا جماعة عشان بنسقط — مو صلاح الغلابة 👑 (@chillOutBro0) ٣٠ مارس ٢٠٢٠

وتقول الطالبة منى إن هذه "أسوأ سنة مرت عليها في التعليم"، وتشير إلى موقع الجامعة الذي "لا يعمل كل الأوقات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MonaElsayed1198 العمل بمنصه التعليم الإلكتروني اي بس دي اسود سنه شفتها ف التعليم ملعون ابو التعليم اون لاين دي حتي الدكاتر مش فاهمين حاجه علشان احنا نفهم مش كفايه موقع الجامعه واقع عطول والنت زفت والدكاتر بتعمل ف امتحانات علشان نحلها word الله اكبر الفون هيفرقع مش الضغط اللي عليه😑🙇‍♀️🙆‍♀️ — Mona El Sayed ⛹️‍♀️🏀🤼‍♀️ (@MonaElsayed1198) ١ أبريل ٢٠٢٠

وعرّج البعض على مسألة "الانضباط الافتراضي" التي تعد عاملا أساسيا في التعليم، ومدى صعوبتها في غياب الأجواء الدراسية التي تساعد على ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SEIFelmosalamy الحل لمشكلة التعليم اونلاين اننا نروح ناخد المحاضرات فالجامعة عادى — Seif Elmosalamy (@SEIFelmosalamy) ٣١ مارس ٢٠٢٠

"خطوة نحو التطوير"

أما في السعودية، اعتبر المغردون التعليم عن بعد تجربة إيجابية في المجمل، بالرغم من وجود تحديات كبيرة يعاني منها الطلاب مثل غياب الزمالة وروح المنافسة.

واعتبر الدكتور هادي العرفج أن التعليم عن بعد "من أهم دعائم نجاح التعليم" و"تجربة تربوية فكرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_Hadi_Alarfag أولا : يعتبر #التعليم_عن_بعد من أهم دعائم نجاح التعليم، ويستخدم عادة في الظروف الوقتية الحرجة أو لرفع مشقة التكلفة او استخدامه كأسلوب من أساليب طرق التدريس الحديثة.



ولذا إدخاله في تعليمنا بهذا المستوى المعمم لستة ملايين طالب يعتبر خطوة حقيقية نحو التطوير. — د. هـــــــادي الــعـــرفج (@Dr_Hadi_Alarfag) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Dr_Hadi_Alarfag سابعا:

يعتبر مشروع #التعليم_عن_بعد تجربة علمية تربوية فكرية، يقف نجاحها على التراكمية والمراجعات المستديمة.



لذا ليس من المنطق اخضاع هذا المشروع العملاق لمعايير التقييم حاليا.



وإنما يتم ذلك وفق مراجعات من قبل المسؤولين في متابعة مخرجات الميدان لهذا المشروع وتحكيمها ثم تعميمها. — د. هـــــــادي الــعـــرفج (@Dr_Hadi_Alarfag) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

أما الدكتور محمد الحارثي، المختص في قضايا التعليم، فاقترح عقد المدارس "لاجتماعات افتراضية مع أولياء الأمور لمناقشة ما تم، والحصول على تغذية راجعة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAlharthi بعد مرور ثلاثة أسابيع على استخدام #التعليم_عن_بعد في التعليم العام، فقد يكون من المناسب أن تعقد المدارس اجتماعات افتراضية مع أولياء الأمور لمناقشة ما تم، والحصول على تغذية راجعة، وتطوير العملية التعليمية خلال الأسابيع القادمة. — أ. د. محمد الحارثي 🇸🇦 (@DrAlharthi) ١ أبريل ٢٠٢٠

"لا للتعليم عن بعد"

أما في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية وشح في الخدمات الكهربائية، رفض المغردون التعليم الإلكتروني بعد مرور شهر على تنفيذه، وأطلقوا وسم #لا_للتعليم_عن_بعد و #الاونلاين_مش_حل .

وأشار مغردون إلى مشاكل انقطاع الكهرباء في لبنان، التي تحول دون استطاعة الطلاب الالتزام بمواعيد معينة والمواظبة على الدروس الافتراضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @manoelmatar اليوم عالساعة ٨

بلشنا بكلية الإعلام التعليم عن بعد

عالساعة ٨ وربع

راحت الكهرباء وكرمال نرجع نفتح ونشارك أخدت القصة ١٥ دقيقة

يعني دولتنا لا راحمتنا بالانترنت ولا بالكهرباء

الله يساعد الطلاب يلي ما عندن كهرباء اصلا، لان مش قادرين يدفعوا الفاتورة#كورونا #التعليم_عن_بعد — Manoel (@manoelmatar) ٣٠ مارس ٢٠٢٠

ووصف مغرد التعليم عن بعد بـ "فشل نتيجة العجز في اتخاذ القرارات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RikardoChidiac #التعليم_عن_بُعد في زمن الكورونا ليس إنجازاً، بل هو فشل نتيجة العجز في اتّخاذ القرارات... وسيَزيد من نسبة الرسوب في الإمتحانات الرسميّة هذا العام،

وعندها لن ينفع الندم! — Rickardo F. Chidiac (@RikardoChidiac) ٢٩ مارس ٢٠٢٠

وفي المقابل، تساءل البعض عن البديل للتعليم عن بعد في ظل الانتقادات الواسعة التي تتلقاها الحكومات، كما طالبوا بتقديم التسهيلات للطلاب مثل تخفيض أسعار باقات الإنترنت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KaramRachel عدد من التلامذة عم يطلب دعم ل #لا_للتعليم_عن_بعد

طب بلا التعليم عن بعد..شو الحلّ؟شو البديل بهالازمة يلي بكل العالم التعليم عم بكون عن بعد؟

طلب رفع الميغابيتات للطلاب،هيدا منطقي وواقعي اكتر وهيك منجّح هالتجربة بالتعليم عن بعد✌️الا اذا كان المطلوب الافادات🤔وهيدا اكبر خطأ🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/pRw7uvdJZI — 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) ٢٦ مارس ٢٠٢٠

كما طالب مغردون بعدم التسرع في إلقاء الأحكام وزيادة الأعباء على المؤسسات التعليمية.